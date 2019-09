Blanchette Architectes s'expose à l'Espace Village

MONTRÉAL, le 12 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Blanchette Architectes a le plaisir d'ouvrir la programmation culturelle de l'Espace Village, nouveau siège de la SDC du Village. La firme dévoile dix projets phares de sa première année d'exploitation, du 18 septembre au 3 octobre, dans son exposition intitulée humblement « Introduction ». Localisé au 1211 Sainte-Catherine Est, l'Espace Village est l'une de ses plus récentes réalisations, nouveau lieu culturel et multifonctionnel à Montréal.

Exposition Introduction par Blanchette Architectes à l'Espace Village (Groupe CNW/Blanchette Architectes)

« Modulaire et flexible, l'espace aménagé est un réel tour de force. À la fois bureau, lieu d'exposition temporaire, boutique et espace de rassemblement, l'Espace Village apportera un renouveau à la vie culturelle du Village. La SDC est heureuse d'accueillir l'exposition de cette firme prometteuse qui démontre parfaitement le design évolutif du lieu. » raconte Yannick Brouillette, Directeur général de la SDC du Village.

L'exposition, présentée par typologie de projets, illustre l'univers de la firme. Mobilier, croquis, plans, maquettes et illustrations se succèderont afin de raconter le récit de cette première année. Ce cheminement entre le croquis générateur et le projet vivant a pour but de rendre accessible le processus de conception au grand public. « Introduction » sera présenté gratuitement du 18 septembre au 3 octobre du mercredi au samedi (10H à 18H et le jeudi de 10H à 20H).

« Les huit talents de notre entreprise se sont concentrés à valoriser une économie locale et une nordicité. Nous sommes impatients de vous raconter ce qui nous a animé cette dernière année, dans une approche ludique et accessible. » déclare Patrick Blanchette, Président fondateur de la pratique éponyme.

Blanchette Architectes a consacré ses efforts à concevoir une architecture sensible aux besoins de ses différentes clientèles, passant de l'unifamilial aux multi-logements, du mobilier aux sièges sociaux d'entreprises québécoises, en contribuant à créer leur histoire.

www.blanchette-architectes.com

À propos :

Blanchette Architectes, fondé par Patrick Blanchette et Kevin Lavigne en septembre 2018, a travaillé sur près de 50 projets d'architecture. Avant de fonder sa pratique, Patrick était à la tête du département d'architecture du développeur Devimco Immobilier. Les réalisations de Blanchette Architectes touchent autant les projets unifamiliaux, multi-résidentiels que corporatifs. La sensibilité des fondateurs de la pratique a permis de rassembler une équipe complice et multidisciplinaire, œuvrant à l'élaboration d'une narrative rigoureuse.

