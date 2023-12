Blainville dévoile sa nouvelle marque employeur : On y met du cœur!

BLAINVILLE, QC, le 5 déc. 2023 /CNW/ - La Ville a récemment lancé sa toute nouvelle marque employeur. Sous le thème : On y met du cœur! Elle reflète bien la passion et le dévouement de ses employées et employés. Cette initiative, élaborée à la suite de groupes de discussion et de sondages internes et externes, est le fruit d'un travail collaboratif visant à améliorer le recrutement et la rétention du personnel.

Visuel de campagne de la nouvelle marque employeur de la ville de Blainville (Groupe CNW/sept24 Communications Marketing)

Les discussions et les sondages ont révélés que Blainville peut compter sur des employées et employés qui sont fiers de leur contribution. Comme le slogan l'indique, ils mettent du cœur à l'ouvrage pour offrir des services exceptionnels, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité de vie de la population. La nouvelle marque employeur reflète cette fierté et cet engagement, tout en incitant de futurs talents à rejoindre l'équipe.

La marque employeur est représentée par des employées et employés actuels dont les métiers sont les plus en demande. Cette approche a permis d'insuffler une authenticité au projet tout en mettant en lumière l'engagement sincère des employées et employés de la Ville. Cette initiative est le reflet d'une vision commune soit celle de bâtir une ville exemplaire où le travail d'équipe, la qualité des services et l'engagement envers la communauté sont au cœur de chaque action entreprise!

La campagne sera déployée sur plusieurs outils internes et externes tels que de l'affichage sur des autobus, des abribus et de la publicité sur Spotify. Des actions ciblées dans les médias sociaux et les sites d'emplois seront aussi mises de l'avant.

À propos de la Ville de Blainville

La Ville de Blainville est une ville située dans la région des Laurentides au Québec, reconnue pour son excellence en matière de services municipaux et son engagement envers le bien-être de ses citoyens. Ayant pour mission de créer un environnement dynamique et stimulant en offrant des services de qualité de façon responsable et durable, ses employé.es contribuent à cette mission jour après jour par leur engagement, leur créativité et leur collaboration.

À propos de sept24

L'agence numéro un en matière de marketing RH au Canada occupe une position de leader sur le marché. Sept24 est consciente que pour changer le monde du travail, il est nécessaire de remettre en question les conventions tout en restant réaliste et optimiste. Tout ce qui est en lien avec la marque employeur, le recrutement et la rétention des employé.es, l'agence s'engage à soutenir les entreprises en mettant de l'avant leur authenticité pour qu'elles puissent grandir au sein de leur secteur d'activité.

