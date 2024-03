Des chefs de file de l'industrie canadienne concluent un accord de coopération visant l'installation d'une technologie de suivi des actifs de calibre mondial directement en usine

WATERLOO, Ontario, le 5 mars 2024 /CNW/ - BlackBerry Limited (NYSE : BB; TSX : BB) a annoncé aujourd'hui une entente de coopération de trois ans avec le fabricant de châssis porte-conteneurs intermodaux, Max-Atlas . L'entente conclue entre les deux chefs de file de l'industrie canadienne rendra disponibles les technologies de suivi et de surveillance des actifs BlackBerry Radar® au cours de la fabrication de la gamme de produits de Max-Atlas. La combinaison aidera les organisations logistiques de la chaîne d'approvisionnement à obtenir un RCI à long terme concernant les châssis porte-conteneurs haute performance de Max-Atlas grâce aux données de BlackBerry Radar sur le rendement opérationnel.

Max-Atlas logo

BlackBerry Radar offre des renseignements intelligents sur la façon dont les actifs d'une entreprise sont utilisés, ce qui permet d'améliorer l'efficacité opérationnelle et le service à la clientèle. Les dispositifs de BlackBerry Radar sont robustes et nécessitent peu d'entretien, et ils sont équipés de batteries qui peuvent durer cinq ans ou plus. Installés sur un châssis Max-Atlas de qualité, ces dispositifs donnent aux clients une meilleure idée de l'emplacement de leurs équipements, et un accès essentiel à des données sur le plan du rendement, de la protection et de la sécurité. Cette information favorise un rendement maximal du capital investi pour les exploitants de la chaîne d'approvisionnement et de la logistique.

« Il est réjouissant de réunir deux entreprises canadiennes de premier plan qui offrent une telle synergie au profit des clients du secteur de la logistique », a déclaré Christopher Plaat, vice-président principal et directeur général, BlackBerry Radar. « La solution BlackBerry Radar, qui est reconnue comme une solution fiable et résiliente de suivi des actifs, peut maintenant être intégrée au processus de production de Max-Atlas afin de permettre aux clients de mieux utiliser, sécuriser et suivre leur nouveau châssis dès le premier jour. »

« Ce partenariat avec BlackBerry Radar s'inscrit dans notre vision qui consiste à offrir des solutions novatrices à nos clients », a ajouté Stéphane Guérin, président et chef de la direction de Max-Atlas. « Une fois que les clients investissent dans nos châssis porte-conteneurs intermodaux, il est logique de les aider à maximiser leurs actifs grâce à la télématique de qualité supérieure de BlackBerry Radar installée au préalable. Nous nous réjouissons à l'idée d'offrir une valeur ajoutée à nos clients communs. »

Pour en savoir plus sur BlackBerry, visitez https://www.blackberry.com/us/en .

À propos de BlackBerry

BlackBerry (NYSE : BB; TSX : BB) fournit des logiciels et des services de sécurité intelligents aux entreprises et aux gouvernements du monde entier. Le logiciel de l'entreprise alimente plus de 235 millions de véhicules. Établie à Waterloo, en Ontario, l'entreprise tire parti de l'IA et de l'apprentissage automatique pour offrir des solutions novatrices dans les domaines de la cybersécurité, de la sécurité et de la protection des données, et est un chef de file dans les domaines de la gestion de la sécurité des terminaux, du chiffrement et des systèmes intégrés. La vision de BlackBerry est claire : assurer un avenir branché en lequel vous pouvez avoir confiance.

Pour en savoir plus, visitez BlackBerry.com et suivez @BlackBerry .

Les marques de commerce, notamment BLACKBERRY et EMBLEM Design, sont les marques de commerce ou les marques de commerce déposées de BlackBerry Limited, et les droits exclusifs à ces marques de commerce sont expressément réservés. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur détenteur respectif. BlackBerry n'est pas responsable des produits ou services de tiers.

Personnes-ressources pour les médias :

Relations avec les médias, BlackBerry

+1 (519) 597-7273

[email protected]

Jo-Annie Pinto

Conseillère en communications stratégiques pour Max-Atlas

+1 (514) 664-4995

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2353544/Max_Atlas.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2312977/BlackBerry_QNX_Logo.jpg

SOURCE BlackBerry Limited