La 23e conférence annuelle Tech Conference for Good commence aujourd'hui, et on peut y assister gratuitement

CHARLESTON, Caroline du Sud, le 19 oct. 2022 /CNW/ -- Blackbaud (NASDAQ: BLKB), chef de file mondial des logiciels infonuagiques qui contribuent au bien social, donnera aujourd'hui le coup d'envoi de sa 23e conférence annuelle Tech Conference for Good alors que des dirigeants d'entreprise, des conférenciers célèbres, des experts en produits et des représentants d'organisations de bien social prendront la parole en ligne à la conférence virtuelle bbcon 2022

La conférence vise à renforcer et à rendre plus résilients les praticiens du bien social, leurs équipes et leurs organisations, afin qu'ils puissent avoir la plus grande incidence possible dans le cadre de leurs missions. Les participants peuvent s'inscrire virtuellement de n'importe où dans le monde et ainsi s'inspirer, apprendre des experts et bâtir leur réseau en s'inscrivant gratuitement à bbconference.com .

« Le logiciel Blackbaud permet à des millions d'utilisateurs de plus de 100 pays d'avoir une incidence sur la planète, a déclaré Catherine LaCour, directrice du marketing chez Blackbaud. La conférence bbcon nous donne chaque année l'occasion d'entrer en contact avec les clients qui sont à l'origine de ces changements quotidiens, et de leur offrir de l'inspiration et de nouvelles idées qui les aideront à accomplir encore plus. Nous sommes très enthousiastes face à ce que l'année nous réserve. »

Programme principal

Lundi 17 octobre

Le chef de la direction de Blackbaud, Mike Gianoni, et Catherine LaCour, donneront le coup d'envoi de la conférence, en donnant un aperçu de l'impact de Blackbaud et de ses engagements envers la communauté du bien social.

Kevin McDearis, chef de la technologie, et Sudip Datta, chef des produits, feront état des points saillants et des progrès technologiques du portefeuille de produits de Blackbaud.

Glennon Doyle , auteure à succès, militante et animatrice de balados au New York Times, prendra également l'avant-scène pour discuter des raisons selon lesquelles le fait de prendre soin de soi pourrait être la chose la plus importante que vous pouvez faire pour votre organisation et sa mission.

Mardi 18 octobre :

Simu Liu , acteur, écrivain et l'une des 100 personnes les plus influentes selon le Time Magazine, tiendra des propos sur la force, la résilience, la représentation et le processus entourant la création de votre propre cheminement passionné, à la fois sur le plan personnel, professionnel et au sein de votre organisation.

Innovation de produits

Les produits de Blackbaud sont conçus spécialement pour les organisations de bien social afin de les aider à générer plus de revenus, à gérer les finances plus efficacement, à établir des liens entre leurs organisations, à offrir des subventions efficacement, à créer des expériences exceptionnelles pour leurs communautés et plus encore. À la conférence bbcon, Blackbaud mettra en valeur l'innovation dans l'ensemble de son portefeuille, y compris les améliorations suivantes propres au marché canadien :

Prendre des décisions éclairées grâce à Intelligence for Good®

Financial Edge NXT® de Blackbaud : Plus tôt cette année, Blackbaud a mis en place des améliorations à la visualisation des données pour le logiciel Financial Edge NXT qui permettent aux utilisateurs d'analyser et de partager le rendement et de créer des aperçus et des visualisations personnalisés.

Maximiser la productivité de l'équipe

Action Hub pour Financial Edge NXT : Blackbaud lancera un programme d'acheteur précoce pour une nouvelle Action Hub pour les comptes débiteurs, qui mettra en évidence les activités clés et fournira des rapports pour prendre des mesures immédiates, afin que les équipes puissent se concentrer sur ce qui compte en temps opportun.

ID Blackbaud : L'ID Blackbaud a été normalisée pour la gestion de l'identité dans tous les produits Blackbaud, et l'utilisation de cette fonctionnalité a augmenté de 87 % au cours de la dernière année. Les utilisateurs bénéficient d'une connexion commune et d'une navigation uniforme pour accéder aux solutions Blackbaud, ainsi que d'une nouvelle expérience de gestion centralisée des comptes.

Amener le public à poser des gestes

Formulaires de don : Au cours de la prochaine année, Blackbaud lancera de nouvelles fonctionnalités facilitant les dons numériques afin d'aider les organisations à recueillir plus de fonds tout en offrant une meilleure expérience aux donateurs. Cela comprend de nouveaux formulaires de don optimisés pour les revenus pour aider à accroître la taille et la quantité des dons.

Préférences de moyens de paiement : Les recherches démontrent que les donateurs sont plus susceptibles de faire un don s'ils peuvent utiliser le moyen de paiement de leur choix. Blackbaud élargit l'accès à PayPal comme mode de paiement en Europe , au Canada et en Australie. Au Canada , Blackbaud a lancé de nouveaux terminaux de paiement mobiles en juin et offre du soutien Interac pour le prélèvement direct. Des travaux sont également en cours pour offrir un soutien en cryptomonnaie dans la plateforme JustGiving®. En plus de ces moyens de paiement élargis, Blackbaud simplifiera les offres et les tarifs des services de paiement.

Options de couverture des frais : Tout en aidant les organisations à recueillir plus d'argent, Blackbaud veut aussi réduire les coûts associés. L'entreprise a récemment annoncé la disponibilité générale de Complete Cover™ et de la couverture des donateurs aux États-Unis et au Canada pour Raiser's Edge NXT de Blackbaud et eTapestry® de Blackbaud. Ces modèles de couverture des frais offrent aux organismes deux options pour maximiser la portée de la générosité de leurs donateurs. Ces capacités seront également incluses dans les nouveaux formulaires de dons optimisés pour les revenus de Blackbaud.

Plus de choix d'activités de financement : Blackbaud a récemment annoncé qu'elle offrira une nouvelle application qui élargira les choix d'activités offerts aux participants des activités de financement ou aux employés participant à des activités de mieux-être en milieu de travail. Blackbaud prévoit offrir cette application aux clients de TeamRaiser® de Blackbaud sans frais d'abonnement supplémentaires d'ici quelques mois, afin que les équipes de collecte de fonds puissent l'utiliser pour les événements du printemps 2023. À l'avenir, ces capacités seront également étendues à YourCause® CSRconnect®.

En plus de ces nombreuses améliorations de produits, Blackbaud continue d'appuyer les fondateurs de jeunes entreprises par l'entremise de son programme de bien social pour jeunes entreprises . L'entreprise travaille avec près de 40 entreprises en démarrage différentes. Elles sont axées sur des domaines comme la cryptomonnaie, la chaîne de blocs, l'intelligence artificielle et les dons planifiés et cherchent à créer de nouvelles solutions aux problèmes qui comptent pour la communauté du bien social.

Blackbaud présentera une analyse plus approfondie des innovations en matière de produits au cours des séances d'information sur les produits Blackbaud, telles qu'annoncées lors de la conférence bbcon. Ces séances auront lieu les 19 et 20 octobre, immédiatement après la conférence bbcon.

Nouvelles recherches de Blackbaud

À la conférence bbcon, Blackbaud dévoilera de nouvelles recherches sur la collecte de fonds. Au cours de la dernière année, Blackbaud a sondé les professionnels canadiens du secteur des dons de bienfaisance pour en savoir davantage sur leur adaptation face aux changements géopolitiques et économiques caractéristiques de notre époque. Ce sondage a donné lieu au rapport sur l'état des activités de financement au Canada , qui présente les principales constatations sur la résilience et l'innovation dont les organismes de bienfaisance ont dû faire preuve pour survivre à partir de 2020.

Au cours de la dernière année, les organisations canadiennes ont été en mesure d'afficher un succès continu après la pandémie de COVID-19. En effet, 53 % des répondants ont indiqué que leur organisation avait dépassé les objectifs de collecte de fonds, et 41 % ont fait état d'une croissance du revenu organisationnel.

Le rapport complet couvre d'autres domaines, y compris la gestion de l'engagement des employés et des bénévoles, l'incidence de l'adoption du numérique et les tendances associées aux provenances des dons.

Pour en savoir plus

Il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Consultez la liste complète des séances d'information de la conférence bbcon et la mise à jour des produits à bbconference.com. L'accès au contenu sur demande sera disponible 24 heures après la diffusion originale. La plateforme se fermera le 9 décembre à 23 h 59 (HE).

À propos de Blackbaud

Blackbaud (NASDAQ: BLKB) est la première entreprise mondiale de logiciels infonuagiques à soutenir le bien social. Au service de l'ensemble de la communauté du bien commun - organismes sans but lucratif, établissements d'enseignement supérieur, écoles primaires et secondaires, organismes de soins de santé, communautés religieuses, organismes artistiques et culturels, fondations, entreprises et agents de changement individuel -, Blackbaud relie les organisations et leur donne les moyens d'accroître leur impact par l'entremise de services, d'expertise, de renseignements sur les données et de logiciels infonuagiques. Le portefeuille de Blackbaud est adapté aux besoins uniques des marchés verticaux, grâce à des solutions pour la collecte de fonds et la gestion de la relation client (CRM), le marketing, la défense d'une cause, la collecte de fonds entre pairs, la responsabilité sociale des entreprises, les facteurs environnementaux, sociaux et liés à la gouvernance (ESG), la gestion scolaire, la billetterie, les subventions, la gestion financière, le traitement des paiements et l'analytique. Au service de l'industrie depuis plus de quatre décennies, Blackbaud, dont le siège social est situé à Charleston, en Caroline du Sud, est une entreprise privilégiant le télétravail qui exerce ses activités aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Costa Rica et au Royaume-Uni. Pour en savoir plus, visitez le site www.blackbaud.com ou suivez-nous sur Twitter , LinkedIn , Instagram et Facebook .

