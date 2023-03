TORONTO, le 27 mars 2023 /CNW/ - Mason Graphite Inc. (« Mason ») (TSXV: LLG) (OTCQX: MGPHF) est heureuse de partager l'annonce de Black Swan Graphene Inc. (« Black Swan »). Mason détient actuellement environ 41% du total des actions émises et en circulation de Black Swan.

Black Swan Graphene et Nationwide Engineering annoncent un partenariat stratégique, imbriqué dans une chaîne d’approvisionnement intégrée, afin d’accélérer l’adoption du béton renforcé au graphène à l’échelle mondiale (Groupe CNW/Mason Graphite Inc.)

Black Swan Graphene Inc. (TSX-V: SWAN) (OTCQB: BSWGF) (Francfort: R96) et Nationwide Engineering Research and Development Ltd. (« NERD ») sont heureux d'annoncer un partenariat stratégique imbriqué dans une chaîne d'approvisionnement entièrement intégrée lequel comprendra Arup Group Limited (« Arup »), une société multinationale de conseil en ingénierie avec 18 000 experts travaillant dans 140 pays, dont le siège social est à Londres, au Royaume-Uni.

Au cœur du partenariat entre Black Swan et NERD, se trouve la réalisation d'un échange d'actions dans le cadre duquel chaque société détiendra environ cinq pour cent (5 %) des actions en circulation de l'autre (le « Swap d'actions »), et l'exécution d'un accord d'approvisionnement entre les deux sociétés (l' « Accord d'approvisionnement ») en vertu duquel NERD s'approvisionnera auprès de Black Swan pour ses besoins en graphène.

Parallèlement à la création du partenariat entre Black Swan et NERD, Arup conclura un partenariat avec NERD, en vertu duquel Arup se portera acquéreur de 4,2 % des actions en circulation de NERD. Les partenariats entre Black Swan et NERD, et entre NERD et Arup, visent à renforcer l'expertise et à créer une chaîne d'approvisionnement intégrée visant à accélérer l'adoption du béton amélioré par le graphène à l'échelle mondiale.

NERD, une entreprise issue de Nationwide Engineering Group, a développé un mélange amélioré au graphène pour le béton, ConcreteneMC (« Concretene »), lequel peut augmenter considérablement la résistance du matériau dans les conceptions de mélange, permettant la réduction du ciment et la réduction de l'empreinte carbone des projets de construction. Ceci est important pour l'industrie mondiale de la construction, due à laquelle la fabrication de ciment représente actuellement environ 8% des émissions mondiales de CO 2 . Les exigences législatives imminentes pour la décarbonisation signifient que le secteur doit agir rapidement pour assurer la durabilité. Concretene est un adjuvant amélioré au graphène pour béton qui a démontré sa capacité à réduire les émissions de CO 2 d'environ 30%, principalement grâce à une réduction significative du volume de béton nécessaire pour atteindre des performances équivalentes. Une réduction significative, voire une élimination, des besoins en matière de barres d'armature, combinée à un cycle de vie plus long du béton, représentent des possibilités supplémentaires de réduction de coûts pour l'industrie. Le produit a été développé en partenariat avec le Graphene Engineering Innovation Centre (« GEIC ») de l'Université de Manchester.

Le NERD fait rapidement progresser l'adoption de Concretene en collaboration avec le GEIC et fait l'objet d'évaluations avancées pour des projets avec des partenaires tels que les aéroports de Heathrow et de Manchester, Network Rail, National Highways, et la Nuclear Decommissioning Authority au Royaume-Uni.

Black Swan est un producteur de poudres de graphène à faible coûts et à haute performances, dérivées de concentré de graphite, idéalement adaptées à l'industrie du béton. La technologie de graphène de Black Swan a été développée à l'origine par Thomas Swan & Co. Ltd., et a progressé à l'interne jusqu'au lancement de Black Swan en 2021. Black Swan a indiqué son intention d'augmenter considérablement sa production de graphène, y compris dans l'usine de production de graphite de Nouveau Monde Graphite Inc. (NYSE: NMG) (TSXV: NOU) actuellement en opération au Québec, Canada, dans le but de créer une installation de production intégrée du minerai de graphite dans le sol aux produits finis de graphène.

Partenariat entre le NERD et Arup

Dédiée au développement durable, Arup Group Limited, une société de conception et d'ingénierie mondialement reconnue, a développé, en partenariat avec le NERD, une expertise et un savoir-faire sur l'utilisation du béton amélioré au graphène dans les bâtiments et les infrastructures. L'accord avec Arup, par l'intermédiaire d'Ove Arup Ventures Ltd., prévoit une participation de 4,2 % dans NERD en échange d'une collaboration et d'une expertise en vue du déploiement mondial de la technologie. De plus amples détails sur le vaste portefeuille mondial d'Arup, lequel comprend le pont Samuel-de-Champlain à Montréal, au Canada, sont disponibles à l'adresse suivante : www.arup.com/projects.

Simon Marcotte, Président directeur général de Black Swan Graphene, a commenté : « Les partenariats annoncés aujourd'hui pourraient avoir des implications de grande portée pour l'industrie mondiale du béton. En tirant parti des performances exceptionnelles du processus de NERD et de l'expertise, de la portée et du leadership d'Arup, cette chaîne d'approvisionnement intégrée peut fournir une solution clé en main et révolutionner l'industrie du béton à l'échelle mondiale. Le béton étant le deuxième matériau le plus utilisé sur Terre, surpassé uniquement par l'eau, il est difficile d'imaginer une plus grande opportunité. Je suis très optimiste quant à l'impact de cette collaboration et à son potentiel à catalyser des pratiques durables et innovantes dans l'industrie. »

Rob Hibberd, Président directeur général de Nationwide Engineering Research & Development, a commenté: « Nous sommes ravis d'officialiser ces partenariats avec Black Swan et Arup dans le cadre de NERD et nous sommes impatients de combiner nos compétences pour fournir Concretene à l'industrie de la construction dans notre effort pour réduire les émissions mondiales de CO 2 . Ceci est encore renforcé par notre collaboration de recherche unique à long terme avec l'Université de Manchester pour mieux comprendre le monde complexe de la technologie des nanomatériaux. Nous considérons Concretene comme le premier produit parmi tant d'autres que ce partenariat développera, avec des progrès dans les peintures, les polymères et l'asphalte déjà à des stades avancés. »

Matt Lovell, directeur chez Arup, a commenté

: « L'innovation continue dans la production de béton peut conduire l'industrie de la construction vers des émissions nettes de carbone zéro. Soutenir ce changement transformateur avec notre partenariat avec NERD favorise l'objectif d'Arup de façonner un monde meilleur et plus durable. Nous sommes impatients d'utiliser notre savoir-faire commercial et notre expertise approfondie dans le secteur de la construction pour aider les innovateurs de NERD à réaliser le plein potentiel de Concretene. »

Échange d'actions

Dans le cadre du Swap d'actions, NERD émettra à Black Swan 7 177 actions privilégiées de démarrage (les « Actions NERD »), se classant au premier rang par rapport à toutes les autres parts du capital-actions de NERD, à un prix réputé par action de 220 £ pour un prix de souscription réputé global d'environ 1,58 million de livres sterling, soit approximativement 2,65 million en dollars canadiens (le « Montant de souscription ») et représentant une participation de 5,0 % dans NERD sur une base post-argent, entièrement diluée. Black Swan paiera les actions NERD par l'émission de 16 371 504 actions ordinaires dans le capital de Black Swan (les « Actions Black Swan »), représentant une participation de 5,0% dans Black Swan sur une base entièrement diluée. Les Actions Black Swan seront assujetties à une période de retenue de quatre mois en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ainsi qu'à un engagement de blocage de 36 mois. L'émission des actions Black Swan est assujettie à l'approbation de la Bourse de croissance TSX (la « Bourse de croissance TSX »).

Accord d'approvisionnement

En vertu de l'Accord d'approvisionnement, Black Swan aura le droit, mais non l'obligation, de fournir NERD avec du graphène et NERD, sous réserve de certaines conditions de l'accord, y compris le mécanisme de prix et les exigences techniques désirées par NERD, sécurisera ses besoins de graphène auprès de Black Swan (le « Droit de vente ») selon le cadre de l'Accord d'approvisionnement, lequel comprend les protocoles d'achat, de livraison, d'expédition et de gestion des risques, ainsi que des collaborations potentielles en matière de développement de produits et de R&D.

Technologie « Concretene » et ses performances

En utilisant les propriétés uniques du graphène, une forme atomiquement mince de carbone, Concretene offre des avantages significatifs en matière de résistance à la compression, à la traction et à la flexion, ainsi que des temps de durcissement plus rapides, moins de microfissage et une perméabilité réduite à l'eau et aux sels. Cela permet d'obtenir des performances comparables ou supérieures dans les mélanges de conception en béton tout en utilisant moins de ciment. La technologie a été développée pour fournir un produit qui est sans friction au point d'utilisation, ne nécessitant aucun équipement ou formation supplémentaire et, surtout, peut être mis à l'échelle à un coût viable pour l'industrie.

Le graphène est extrêmement puissant, léger et flexible et est le matériau le plus conducteur d'électricité et de chaleur jamais découvert. Il est également hydrophobe par nature, ce qui signifie qu'il est très complexe de le faire se mélanger, interagir et se disperser dans un matériau à base d'eau tel que le béton. Le graphène a une immense surface relative, jusqu'à 2500 m2 dans un seul (1) gramme de matériau, qui agit comme un support mécanique et comme une surface active pour la réaction chimique qui a lieu lorsque la pâte de ciment cristallise dans son état solide permanent.

L'étude à fort grossissement du matériau fini montre des dispositions de cristallisation différentes entre les bétons standard et les bétons améliorés au graphène, avec une microstructure moins poreuse évidente dans ce dernier. Cependant, la fabrication efficace de béton amélioré par le graphène est techniquement difficile car, si laissé à lui-même, le graphène s'agglomère en conglomérat de graphite et perd ses propriétés de résistance.

Non seulement Concretene a la capacité de se disperser uniformément dans de grands volumes de béton, mais il démontre également la stabilité de la solution pour le stockage et le transport. Plusieurs années de travail d'optimisation ont été nécessaires afin de réaliser ces performances uniques.

Jusqu'à récemment, la production de graphène à une échelle suffisamment grande pour qu'il soit utilisé dans des applications réelles s'est avérée difficile. Mais avec des fournisseurs de graphène tels que Black Swan, capables de produire des matériaux en volumes industriels, le graphène devient une option réaliste pour l'échelle commerciale dans la construction.

Items corporatifs

Paradigm Capital agit à titre de conseiller pour Black Swan Graphene Inc. pour la transaction annoncée aujourd'hui. Bien qu'aucune contrepartie en espèces ne soit payable à Paradigm Capital, à la clôture de la transaction, Black Swan accordera à Paradigm Capital un total de 1 600 000 bons de souscription de compensation avec un prix d'exercice de 0,15 $ qui pourront être exercés pour une période de trois (3) ans à compter de la date de clôture, mais au plus tôt 18 mois suivant la date de clôture.

Davies Ward Phillips & Vineberg (« Davies ») a agi à titre de conseiller juridique de Black Swan Graphene Inc., et Withers LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès de Nationwide Engineering Research and Development Ltd. pour la transaction.

À propos de Black Swan Graphene Inc.

Black Swan se concentre sur la production et la commercialisation à grande échelle de produits brevetés de graphène à haute performance et à faible coût destinés à plusieurs secteurs industriels, y compris le béton, les polymères, les batteries Li-ion et autres; industries devraient nécessiter de grands volumes de graphène. Black Swan vise à tirer parti de l'hydroélectricité verte et à faible coût de la province de Québec ainsi que de la proximité des éventuels sites de production de graphite de la province afin d'établir une chaîne d'approvisionnement entièrement intégrée, de réduire les coûts globaux et d'accélérer le déploiement de l'utilisation du graphène. La technologie de Black Swan a été développée par Thomas Swan & Co. Ltd (« Thomas Swan ») au cours de la dernière décennie. Thomas Swan est un fabricant mondial de produits chimiques basé au Royaume-Uni, avec une expérience centenaire et a été à l'avant-garde de l'innovation du graphène.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : www.blackswangraphene.com

À propos de Nationwide Engineering Research and Development Ltd.

Nationwide Engineering Research & Development (« NERD ») est une société de R&D autonome dérivée en 2022 du groupe de construction britannique Nationwide Engineering par les co-fondateurs et ingénieurs civils agréés reconnus, Rob Hibberd et Alex McDermott, afin de se concentrer sur la mise en marché de Concretene, et d'une suite de technologies supplémentaires visant la construction durable. En décembre 2022, NERD a annoncé une collecte de fonds de 8 000 000 £ auprès de LocalGlobe - l'investisseur le plus prospère de la région EMEA pour les « licornes » au stade d'investissement de départ1 - pour travailler à la commercialisation complète de la technologie. Ces fonds ont permis à NERD d'être membre de Niveau-1 du Graphene Engineering Innovation Centre de l'Université de Manchester, une installation de pointe de 60 millions de livres sterling dédiée au prototypage de technologies de nanomatériaux. NERD s'engage également à un parrainage de plusieurs millions de livres d'une présidence de matériaux de construction afin d'assurer que l'Université - et la collaboration avec Concretene - demeure à l'avant-garde de la compréhension dans ce domaine très complexe de la science des matériaux avancé.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : www.nationwideengineering.co.uk

1 Selon le classement des investisseurs de Dealroom; www.dealroom.co

À propos de Arup Group Limited

Dédié au développement durable, Arup est un collectif de designers, consultants et experts travaillant dans le monde entier. Fondés sur des bases de compassion et d'excellence, nous collaborons avec nos clients et partenaires, en utilisant l'imagination, la technologie et la rigueur pour façonner un monde meilleur.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : www.arup.com

À propos de Mason Graphite Inc.

Mason Graphite est une société canadienne qui se consacre à la recherche d'occasions d'investissement. Sa stratégie consiste à mettre en place une intégration verticale et horizontale dans le secteur minier, plus particulièrement dans le domaine des minéraux industriels et spécialisés, notamment les matériaux liés aux batteries et leurs sous-produits. Sa stratégie comprend également le développement de produits à valeur ajoutée, notamment pour les technologies vertes comme l'électrification des transports. La Société détient actuellement 100 % des droits sur le gisement du Lac Guéret, l'un des gisements de graphite les plus riches au monde, qui est visé par une convention d'option et de coentreprise conclue avec Nouveau Monde Graphite Inc. (TSX de croissance : NOU) (NYSE : NMG). La Société est également le principal actionnaire de Black Swan Graphene Inc., société ouverte canadienne (TSX de croissance : SWAN) (OTCQB : BSWGF) qui se consacre à la production et à la commercialisation à grande échelle de produits brevetés à base de graphène à haute performance et à faible coût destinés à plusieurs secteurs industriels, entre autres ceux du béton, des polymères et des batteries Li-ion.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.masongraphite.com

Mason Graphite Inc. au nom du Conseil d'administration

Peter Damouni, Président directeur général

Black Swan Graphene Inc. au nom du Conseil d'administration

Simon Marcotte, CFA, Président directeur général

Nationwide Research and Development Ltd. au nom du Conseil d'administration

Rob Hibberd, Président directeur générale

Arup Group Ltd. au nom du Conseil d'administration

Matt Lovell, Directeur

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Information prospective

L'information contenue dans le présent document contient des « énoncés prospectifs » ou de l' « information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs ou l'information prospective se rapportent à de l'information fondée sur des hypothèses de la direction, des prévisions de résultats futurs et des estimations de montants non encore déterminables. Tous les énoncés qui expriment des prédictions, des attentes, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses ou des événements ou des performances futurs ne sont pas des énoncés de faits historiques et peuvent être des « énoncés prospectifs » ou des « informations prospectives ». Les énoncés prospectifs sont assujettis à une variété de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent de ceux reflétés dans les énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter: les risques liés au succès ou à l'échec des partenariats entre Black Swan et NERD, et NERD et ARUP, pour fournir les résultats attendus, y compris la création d'une chaîne d'approvisionnement mondiale pour le béton amélioré au graphène, les risques liés à la détention par Black Swan des actions de NERD, y compris les risques liés à la détention d'actions d'une start-up et liés au manque de liquidité de celles-ci, les risques liés au développement de béton amélioré au graphène et d'autres composants améliorés en graphène, le risque lié à l'incapacité d'obtenir un financement adéquat en temps opportun et à des conditions acceptables; les risques liés à l'issue des procédures judiciaires; les risques politiques et réglementaires associés à l'industrie; les risques liés au maintien des inscriptions en bourse; les risques liés à la réglementation et à la responsabilité environnementales; la possibilité de retards dans les activités de développement ou l'achèvement d'études de faisabilité; l'incertitude de la rentabilité; les risques liés à l'incertitude inhérente des estimations de la production et des coûts et à la possibilité de coûts et de dépenses imprévus; les résultats d'une détermination de la portée et les études de faisabilité, et la possibilité que les résultats futurs ne soient pas conformes aux attentes de Black Swan; les risques liés aux fluctuations des prix des produits de base; et d'autres risques et incertitudes liés aux perspectives, aux propriétés et aux activités de Black Swan détaillés ailleurs dans le dossier de divulgation de Black Swan. Si un ou plusieurs de ces risques et incertitudes devaient se matérialiser, ou si les hypothèses sous-jacentes s'avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Les investisseurs sont mis en garde contre l'attribution d'une certitude indue aux énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont formulés à la date des présentes et Black Swan n'assume aucune obligation de les mettre à jour ou de les réviser pour tenir compte de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières applicables. Les événements ou les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes ou des projections de Black Swan.

SOURCE Mason Graphite Inc.

Renseignements: Paul Hardy, Vice-président - Développement corporatif, [email protected], +1 (416) 844-7365 ; Alan Beck, [email protected], +44 (0) 7788 864237 ; Fareha Lasker - Responsable des relations publiques, UKIMEA, [email protected]