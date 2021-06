La gestionnaire de fonds Lise Birikundavyi est la première femme noire à diriger un fonds de capital de risque soutenu par un investisseur institutionnel au Canada

TORONTO, le 7 juin 2021 /CNW Telbec/ - Black Innovation Capital (BIC) et BDC Capital ont annoncé aujourd'hui le lancement du Black Innovation Fund, un fonds de 10 millions de dollars, dont 6.4 millions de dollars déjà mobilisés. Le fonds vise à investir dans des entreprises technologiques canadiennes aux stades de préamorçage et d'amorçage fondées par des entrepreneurs noirs. Parmi les autres investisseurs initiaux, on compte RBC Ventures, Globalive Capital, et TELUS Ventures.

« Les entrepreneurs noirs sont sous-financés et sous-représentés sur les marchés nord-américains du capital de risque et du capital-investissement, souligne Isaac Olowolafe Jr., fondateur et associé directeur du Black Innovation Fund. Même si, malheureusement, les données statistiques au Canada n'ont pas encore été recensées, nous savons de par nos activités dans le secteur que la situation est critique. Nous souhaitons mobiliser 10 millions de dollars pour aider les entreprises technologiques fondées par des Noirs à prospérer, et nous sommes ravis de travailler avec un investisseur institutionnel chevronné comme BDC Capital pour nous aider à atteindre cet objectif. »

L'an dernier, aux États-Unis, moins de 1 % du financement total en capital de risque a été investi dans des entreprises en démarrage fondées par des Noirs. Le financement offert aux entrepreneures noires est encore plus faible si l'on considère que seulement 11 % de tous les investissements en capital de risque aux États-Unis sont allés à des équipes comptant une fondatrice.

« Nous savons que l'accès au capital est l'un des plus grands défis auxquels font face les entrepreneurs noirs, et BDC s'est engagée à donner l'exemple pour faire en sorte que le paysage du démarrage et de l'investissement au Canada soit diversifié et inclusif, a déclaré Jérôme Nycz, vice-président exécutif, BDC Capital. Ce fonds vise à combler deux importantes lacunes du marché, soit le financement et les modèles de qui s'inspirer. En travaillant ensemble, nous pouvons aider les entreprises en démarrage dirigées par des entrepreneurs noirs à prendre de l'expansion et inspirer de futurs fondateurs et investisseurs. »

La diversité au sein des équipes d'investissement demeure une lacune importante au Canada. Selon une étude de 2019 de l'Association canadienne du capital de risque et d'investissement (ACCR), seulement 18 % des associés de sociétés de capital de risque faisaient partie de minorités visibles, et ce pourcentage était de 6 % pour les sociétés de capital-investissement.

En tant que banque de développement et plus important investisseur en capital de risque au Canada, BDC soutient les entrepreneurs en leur offrant l'accès aux capitaux et aux ressources dont ils ont besoin pour réussir. BDC Capital est à l'origine du Fonds pour les femmes en technologie de 200 millions de dollars, est l'un des signataires initiaux de l'initiative Diversity in Action de l'Institutional Limited Partners Association (ILPA) et collabore avec l'ACCR et l'ILPA pour jouer un rôle de premier plan dans l'établissement de pratiques exemplaires en matière de diversité et d'inclusion pour le secteur.

« Les préjugés inconscients existent partout, y compris dans l'investissement, explique Lise Birikundavyi, directrice et gestionnaire de fonds pour BIC. Les gens investissent généralement dans des personnes et des concepts auxquels ils sont habitués, en oubliant parfois de se baser sur leurs valeurs, leur expérience ou la solidité de l'analyse de rentabilité qui leur est présentée. Notre objectif est de contribuer à bâtir des entreprises prospères dirigées par des entrepreneurs noirs, d'offrir un rendement exceptionnel à nos investisseurs et d'accroître la diversité au sein de l'écosystème du capital de risque. »

Black Innovation Capital découle des besoins découverts dans le cadre d'une collaboration stratégique entre Dream Maker Ventures, également fondée par Isaac Olowolafe Jr., et l'incubateur DMZ de l'Université Ryerson. Dream Maker Ventures et DMZ. Dream Maker Ventures et DMZ ont lancé conjointement le Black Innovation Program en 2019 afin de soutenir les entrepreneurs et les fondateurs noirs au moyen d'un programme de lancement d'entreprises (Launchpad), d'un programme intensif d'incubation (Bootcamp) et d'un programme d'accélération (Fellowship).

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans une série d'initiatives récentes de BDC pour soutenir les entrepreneurs noirs, dont le Programme de démarrage pour les entrepreneur.es noir.es avec Futurpreneur, une série de webinaires gratuits et la première étude de la Chambre de commerce noire du Building Black Businesses in Canada, qui s'ajoutent à des programmes internes visant à promouvoir l'inclusion, comme de la formation sur un milieu de travail antiraciste.

Pour en savoir plus sur Black Innovation Capital, veuillez visiter le site Web blackinnovation.capital.

À propos de Black Innovation Capital

Black Innovation Capital gère le premier fonds de capital de risque Canadien consacré aux entreprises de la communauté noire. Le fonds de 10 M$ se concentre sur des investissements en phase de pré-amorçage et d'amorçage dans des entreprises technologiques avec pour le but de fournir du capital transformationnel à des initiatives innovantes répondaent souvent à des besoins non comblés des communautés minoritaires. Il vise donc à tirer parti du potentiel financier d'opportunités encore sous-exploités tout en contribuant à la création d'un écosystème plus inclusif.

À propos de BDC Capital

BDC Capital est la division d'investissement de BDC - la banque des entrepreneurs canadiens. Avec plus de 3 milliards de dollars sous gestion, BDC Capital est un partenaire stratégique pour les entreprises les plus novatrices au pays. Elle offre une gamme complète de capital et de financement, autant pour les entreprises qui démarrent que pour celles qui visent une transition. BDC Capital soutient les entrepreneurs canadiens qui ont l'ambition de se démarquer à l'échelle mondiale. Visitez bdc.ca/capital.

SOURCE Black Innovation Capital

Renseignements: Relations avec les médias, BDC, [email protected], 1 844 625-8321