BJ60 étend sa présence à Dubaï avec l'événement de lancement « Xide of Delight »

DUBAI, EAU, 22 décembre 2023 /CNW/ - Le 15 décembre, BAIC a tenu à Kempinski The Palm un événement marquant le lancement officiel du BJ60 sur le marché mondial. Cet événement a attiré plus de 150 personnes, dont des représentants de l'ambassade de Chine à Dubaï, des membres de la famille royale des Émirats arabes unis et des médias renommés du Moyen-Orient. L'événement a suscité de l'enthousiasme et des perspectives, et les invités ont fait l'éloge de la conception innovante et de la technologie de pointe du BJ60.

Événement de lancement « Xide of Delight » (PRNewsfoto/BAIC International)

Le consul général de Chine à Dubaï, son Excellence M. Li Xuhang a félicité chaleureusement BAIC. Ayant personnellement vécu l'expérience BJ60, son Excellence M. Li a fait l'éloge du véhicule et a été impressionné par la performance, la conception et le caractère innovant du BJ60. De plus, son Excellence M. Li a souligné l'importance de ce lancement pour renforcer la présence et la réputation de l'industrie automobile chinoise sur le marché des Émirats arabes unis, et il a également joué un rôle positif dans les échanges économiques et culturels entre la Chine et les pays arabes.

« Cet événement illustre non seulement la nature dynamique de Dubaï, mais aussi notre engagement profond à favoriser de solides liens économiques et commerciaux entre les Émirats arabes unis et la Chine », a affirmé son Excellence M. Marwan Alshaali, président et fondateur d'Al Shaali Moto, dans son discours.

Les relations commerciales entre la Chine et le Moyen-Orient sont riches de plus de deux mille ans d'histoire. Des Chinois ont commencé à faire des visites et des échanges commerciaux avec des amis du Moyen-Orient par la route terrestre de la soie et la route maritime des épices.

En tant que l'une des principales entreprises automobiles de la Chine, BAIC est entrée activement sur le marché du Moyen-Orient depuis sa création et a accordé la priorité au Moyen-Orient comme un marché stratégique crucial. « C'est pourquoi nous avons choisi le Moyen-Orient comme principal marché de lancement outre-mer pour notre nouveau produit phare, le BJ60 », a déclaré Nanhua YANG, directeur exécutif et chef de la direction de BAIC INTL, dans son discours.

L'événement de lancement tenu par BAIC a également captivé les représentants des médias. La conception innovante et élégante de ce modèle est sans aucun doute un trait distinctif qui laisse une impression durable sur tous ceux qui ont assisté à son dévoilement.

De sa conception extérieure à la finition intérieure, le BJ60 dégage un charme unique qui trouve un écho parfait dans le goût haut de gamme de Dubaï.

Avec ses capacités hors route exceptionnelles, dont quatre roues motrices à temps partiel, trois verrous de différentiel, un système de contrôle de rampe de grade 1 à 12 et une structure de carrosserie non porteuse, le BJ60 assure un excellent rendement dans des conditions hors route. De plus, ses caractéristiques de confort urbain, comme le système de suspension indépendant à quatre roues, son intérieur spacieux, le système d'aide à la conduite et son habitacle incroyablement silencieux, créent une expérience de conduite tranquille et confortable en ville. Le BJ60 combine parfaitement la capacité hors route et la conduite urbaine de haute qualité pour offrir la meilleure expérience dans différentes conditions.

BAIC a toujours adhéré à une philosophie de marque centrée sur l'utilisateur, en offrant aux consommateurs une expérience de conduite et un service au-delà des attentes grâce à ses éléments de marque uniques et à sa mission bien définie. Reconnaissant les besoins des consommateurs cibles, BAIC a pour mission de faire de la belle vie un objectif atteignable, en visant à offrir un mode de vie magnifique et pratique à ceux qui relèvent des défis, à ceux qui sont partisans du pragmatisme et à ceux qui favorisent le partage. Ancré dans la valeur fondamentale de la marque « FIABLE », BAIC se concentre sur les détails de la conception en établissant des relations profondes avec les utilisateurs par résonance émotionnelle. BAIC n'est pas seulement un fabricant d'automobiles, mais une marque vouée à l'innovation et à la satisfaction des besoins des utilisateurs. Dans la ville multiculturelle de Dubaï, la philosophie de la marque BAIC met l'accent sur l'inspiration culturelle, intégrant la confiance orientale, la chaleur et le style unique dans la conception des produits en s'alignant sur la culture diversifiée de Dubaï.

Forte d'une présence mondiale dans 49 pays et régions, BAIC a déjà fait sa marque sur le marché mondial avec des produits et services bien reçus. L'influence mondiale de BAIC ne cesse de s'accroître.

La présente année a été marquée par une série de percées pour BAIC, dont des lancements réussis dans plusieurs pays du monde. Le X55II a été lancé dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, dont l'Argentine, l'Équateur, le Mexique, le Chili, le Pérou, etc. De plus, BAIC a récemment (11 novembre) lancé trois nouveaux modèles en Pologne, à savoir le X35, le X55II et LE TOUT NOUVEAU X7, pour ainsi élargir sa présence sur le marché européen. À mesure qu'elle continue d'étendre sa présence sur les marchés, BAIC demeure fidèle à ses valeurs fondamentales, en accordant toujours la priorité à l'innovation, à la satisfaction de la clientèle et aux pratiques d'entreprise responsables. L'événement de lancement « Xide of Delight » n'est pas seulement un lancement de produit, mais un nouveau chapitre créé par BAIC et le marché de Dubaï.

