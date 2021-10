BizNDG lance #J'achèteNDG, la troisième campagne de sociofinancement pour l'automne 2021

MONTRÉAL, le 29 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Les Gens d'affaires de Notre-Dame-de-Grâce (BizNDG) lance la troisième campagne de sociofinancement pour l'automne 2021. Nommée #J'achèteNDG, la campagne a pour but d'aider les commerçants qui dynamisent les artères économiques du quartier. Les consommateurs pourront se procurer des bons d'achat du 1er au 26 novembre 2021 dans les commerces participants des rues Sherbrooke, Monkland, Somerled, Fielding, Saint-Jacques et Upper-Lachine.

C'est avec un regard d'espoir que #J'achèteNDG est très attendue par les commerçants pendant la relance économique. « Avec cette initiative, les commerçants de NDG s'attendent à bénéficier d'un coup de pouce et d'un vote de confiance des consommateurs », explique Evelyne Shannon Drouin, propriétaire de la boutique Evelyne et présidente du conseil d'administration de BizNDG. Les membres du conseil d'administration sont optimistes quant aux résultats de la campagne de sociofinancement qui favorisera davantage l'économie locale.

#J'achèteNDG permettra de générer un total de 150 000 $ en revenus directs pour les commerces participants. Pour ce faire, BizNDG espère doubler le nombre de bons d'achats vendus durant la dernière édition de la campagne. Cela veut dire que 5 000 bons d'achat sont dorénavant disponibles pour les consommateurs dans le territoire visé.

La campagne de sociofinancement est possible grâce au financement provenant du programme Mes achats à quelques pas de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) en collaboration avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). De plus, la Caisse Desjardins des Versants du mont Royal appuiera la campagne avec un montant pouvant aller jusqu'à 5 000 $ au bénéfice de l'organisme Le Dépôt centre communautaire d'alimentation.

Comment pouvez-vous aider les commerces ?

Pour participer, il vous suffit de vous rendre sur le site web de https://laruchequebec.com/jachetendg et d'acheter un ou plusieurs bons d'achat de 20 $ puis de choisir le commerce dans lequel vous souhaitez les utiliser. Mes achats à quelques pas bonifiera automatiquement vos bons d'achat de 10 $. Vous aurez donc 30 $ à dépenser chez le commerçant choisi parmi les participants! La Caisse Desjardins des Versants du mont Royal versera quant à elle, 1 $ au Le Dépôt centre communautaire d'alimentation de NDG pour chaque bon d'achat vendu.

Merci à nos partenaires

BizNDG remercie l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce pour son soutien et les citoyens de NDG qui font de chaque campagne de sociofinancement, un véritable succès.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois et compte avec un vaste réseau de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs.

À propos de BizNDG

BizNDG est une association de commerçants à but non-lucratif qui vise à faire la promotion des activités commerciales de Notre-Dame-de-Grâce. BizNDG a pour mission de mobiliser les commerçants et mettre en œuvre diverses actions contribuant à dynamiser les artères commerciales du quartier en améliorant l'offre commerciale et favorisant le développement économique.

