À la fois entrepreneur en technologie, universitaire et ancien représentant du gouvernement des États-Unis - avec une feuille de route notable dans les domaines des services publics et des affaires étrangères -, Jim Shinn se joindra à Bitt à titre de directeur exécutif et économiste.

Polyglotte de la finance mondiale affichant une vaste expérience de cadre supérieur dans les secteurs privé et public des États-Unis, de l'Amérique latine et de la Chine, Erik Bethel devient le nouveau chef du développement des affaires chez Bitt.

Le chef de la direction de Bitt, Brian Popelka, a déclaré : « En tant qu'acteurs mondiaux incontournables et détenant de vastes et divers savoirs au sein de l'industrie, Jim et Erik renforceront la position de Bitt comme leader mondial du domaine des MNBC. L'équipe de Criteo se joint à Bitt à un moment excitant dans l'univers en pleine expansion des MNBC. »

Après avoir remporté le Global CBDC Challenge de l'Autorité monétaire de Singapour, l'équipe de Criteo a réussi à mobiliser plus de 12 banques centrales en Amérique latine, en Afrique, en Europe et en Asie centrale, dans le but de faire progresser leurs programmes de MNBC. « Au moment où Criteo refocalise ses énergies sur ses activités primaires de commerce électronique, nous avons maintenant les coudées franches pour concrétiser ces engagements des banques centrales, en utilisant le système de gestion de monnaies numériques de Bitt», explique Jim Shinn, l'un des fondateurs du programme de Criteo en matière de MNBC.

Erik ajoute : « Nous avons régulièrement croisé le chemin de Bitt, l'entreprise la plus avancée dans tous les marchés où nous avons fait de la prospection. Bitt jouit d'une réputation exemplaire en tant que principal fournisseur de plateformes fiables de MNBC, avec une gamme complète de produits et des déploiements en direct sur une variété de registres de comptabilité réputés. »

Le système de gestion de monnaies numériques de Bitt est au cœur de la plupart des déploiements en direct de MNBC dans le monde du commerce de détail. Parmi ses nombreuses caractéristiques distinctives, le système de Bitt est interopérable non seulement avec les réseaux transactionnels les plus avancés, mais aussi avec les infrastructures antérieures de systèmes financiers, les fournisseurs de services conformes en matière de LBC et les fournisseurs existants de services de paiement. Les banques centrales peuvent tirer profit de l'expertise de longue date de Bitt, elle qui développe des solutions de monnaie numérique depuis 2014. Bitt a établi des liens avec une liste impressionnante de partenaires et d'associations auxiliaires, ce qui améliore l'expérience des utilisateurs de monnaie numérique aux quatre coins de l'écosystème financier d'un pays. La direction actuelle de Bitt a fait ses preuves dans le déploiement de monnaies numériques dans des pays d'Afrique, d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale, des Caraïbes et d'Europe. L'arrivée de Jim et d'Erik viendra consolider la position de Bitt en tant que chef de file mondial de la monnaie numérique, tout en lui permettant de faire croître davantage sa clientèle de banques centrales et d'institutions financières.

À propos de Bitt

Bitt est une entreprise de technologie financière qui fournit des solutions de monnaie numérique aux banques centrales, aux institutions financières et aux participants des écosystèmes du monde entier. Le Système de gestion de monnaie numérique de Bitt fournit aux autorités monétaires l'infrastructure sécurisée permettant de déployer les MNBC, et aux institutions financières la capacité d'intégrer les monnaies numériques dans leurs offres de services financiers. Bitt est une société financée par capital risque de Medici Ventures L.P., un fonds axé sur les chaînes de blocs. L'associé commandité du fonds est une entité affiliée à la Pelion Venture Partners . Overstock.com Inc. (NASDAQ : OSTK) est un associé commanditaire de Medici Ventures L.P. Pour en savoir plus sur Bitt, rendez-vous sur le site : https://www.bitt.com/about/overview

À propos de Overstock.com

Overstock.com, Inc. (NASDAQ : OSTK) est une entreprise de technologie et un détaillant en ligne établie à Salt Lake City, en Utah. Son principal site de commerce électronique propose à bas prix une vaste gamme de nouveautés pour la maison, incluant des meubles, des accessoires de décoration, des tapis, des produits de literie et de salle de bain, des produits pour la rénovation domiciliaire et plus encore. Sa plateforme en ligne réunit des millions de produits que des dizaines de millions de clients parcourent chaque mois. Overstock publie régulièrement des informations sur ses activités et d'autres aspects connexes dans les pages de Salle de presse et de Relations avec les investisseurs de Overstock.com.

O, Overstock.com, O.com et Club O sont des marques de commerce déposées de Overstock.com Inc. Les autres marques de service, marques de commerce et appellations commerciales qui peuvent être mentionnées aux présentes sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

À propos de Pelion

Pelion Venture Partners est une société de capital de risque de démarrage. Pelion investit actuellement son septième fonds dans des entreprises de logiciels naissantes ou en développement partout aux États-Unis. Quelques-uns des investissements dignes de mention : Cloudflare (NYSE : NET), Riverbed, Divvy (acquis par Bill.com) et Weave (NYSE : WEAV).

Personne-ressource pour les médias :

Chris Burnett

Directeur du marketing, Bitt

Courriel : [email protected]

Site Web : www.bitt.com

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1860216/Bitt_CEO_on_Criteo_Executives.mp4

SOURCE Bitt Inc