SALT LAKE CITY, 10 octobre 2023 /CNW/ - Bitt, société de technologie financière de Salt Lake City et chef de file des solutions de monnaie numérique de banque centrale (MNBC), propose maintenant des services consultatifs pour les banques centrales, les organismes de réglementation et les institutions financières. Imran Khan, chef de l'exploitation de Bitt, a récemment fait une présentation à l'événement CBDC Conference à Istanbul, où il a déclaré ce qui suit :

« L'expérience de Bitt a démontré que les motivations et l'approche des banques centrales à l'égard des MNBC se transforment en fonction de l'évolution de l'environnement économique, des priorités concurrentes des banques centrales et des leçons tirées d'autres déploiements de MNBC. Nous défendons l'écosystème de la MNBC, et en particulier les innovateurs dans ce domaine, pour élargir les services et les produits afin d'aller à la rencontre des banques centrales là où elles en sont aujourd'hui. Nous devons faire preuve de créativité et trouver des façons de répondre à ces questions ouvertes afin d'aider nos clients à progresser dans leur parcours de MNBC. »

Bitt a déjà réalisé des déploiements de monnaies numériques dans 12 pays (y compris le plus important déploiement dans un pays démocratique à ce jour) auprès de multiples banques centrales, organismes de réglementation, institutions financières et utilisateurs particuliers. La société est maintenant fière d'annoncer sa nouvelle offre, Bitt Advisory Services, dont l'objectif est de donner accès à un plus grand nombre de clients à l'expérience inégalée de Bitt en matière de stratégies et de solutions globales de monnaie numérique.

Bitt comprend que les MNBC et la cryptomonnaie stable sont plus qu'une simple innovation technologique; elles constituent une force de transformation ayant le potentiel de remodeler les économies et de redéfinir les écosystèmes financiers. Leur succès exige une vaste collaboration entre les autorités monétaires, les autorités de réglementation, les institutions financières, les commerçants, les citoyens et les technologues du secteur privé. Les autorités monétaires progressent dans leur cheminement vers la MNBC, et elles ont besoin d'experts spécialisés pour veiller à ce que les leçons tirées de déploiements semblables soient intégrées dans leur propre stratégie de MNBC. L'équipe d'experts de Bitt a reconnu ce besoin et a été motivée à lancer Bitt Advisory Services pour aider les autorités monétaires à prendre les dispositions nécessaires.

L'équipe de Bitt offre maintenant une gamme de services consultatifs professionnels pour aider à accroître les connaissances, l'expérience et la capacité des banques centrales en matière de stratégie de monnaie numérique à toutes les étapes, de l'idéation au déploiement. Voici quelques-uns de ces services :

- étude de faisabilité et évaluation du système financier;

- utilisation de l'exploration et de la définition de cas;

- gestion du changement organisationnel;

- stratégie de mise sur le marché;

- communications et relations publiques;

- évaluation juridique et réglementaire;

- et plus encore.

Nous avons hâte de travailler avec les banques centrales, les institutions financières et les organismes de réglementation du monde entier, en partageant les connaissances et l'expérience que nous avons acquises au cours de la dernière décennie.

Pour en savoir plus, communiquez avec nous à [email protected] .

www.bitt.com/advisory-services

SOURCE Bitt