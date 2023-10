SALT LAKE CITY, 23 octobre 2023 /CNW/ -- La République des Îles Marshall (RIM) et Bitt ont signé un protocole d'entente (PE) prévoyant le lancement d'une initiative pilote visant à mettre en œuvre un système national de paiements numériques (SNPN) en dollars américains. Ce partenariat est motivé par l'aspiration à tirer parti du potentiel de la technologie pour faire progresser l'inclusion financière, améliorer la transparence, optimiser les processus opérationnels et autonomiser les citoyens et les entreprises des îles Marshall.

Le SNPN est sur le point de révolutionner le paysage financier en s'attaquant aux difficultés économiques auxquels font face les entités marginalisées des Îles Marshall. Il vise à stimuler l'activité économique et à combler le fossé entre les individus isolés de la région et les nombreux acteurs économiques qui font affaire avec des entités de la RIM. En tirant parti de la technologie de la chaîne de blocs et en s'appuyant sur la compétence de Bitt en matière de gestion des actifs numériques, le programme pilote explorera la faisabilité de solutions de rechange numériques dans le cadre monétaire actuel de la République des Îles Marshall.

Brian Popelka, chef de la direction de Bitt, a commenté le partenariat en ces termes : « Nous avons hâte de collaborer avec les Îles Marshall. Ensemble, la RIM et Bitt offriront des solutions financières visant à réduire les obstacles à l'accès aux services financiers, à renforcer la confiance dans le système financier, à répondre aux futurs besoins de paiement de l'économie numérique des Îles Marshall et à offrir la liberté de choisir la préférence pour la monnaie. » Le SNPN permettra aux particuliers d'effectuer des opérations sûres et transparentes, ce qui réduira en fin de compte la dépendance à l'argent comptant et offrira des solutions de rechange qui permettront de rehausser les services bancaires traditionnels.

Le sénateur David Paul de la République des Îles Marshall a partagé son enthousiasme quant à la collaboration en disant ceci : « Nous sommes ravis de notre collaboration. En réunissant leurs expertises, Bitt et la RIM visent à créer un écosystème financier durable et inclusif qui profitera à l'ensemble de la nation. »

Au fur et à mesure que cette collaboration progresse, Bitt et la RIM s'enthousiasment de l'impact positif que le SNPN aura sur la population de la République des Îles Marshall. Ce programme pilote témoigne de l'engagement de Bitt et de la RIM à stimuler la croissance économique, à améliorer le bien-être financier et à donner aux gens les moyens de prospérer à l'ère numérique.

Pour en savoir plus, communiquez avec nous à [email protected] .

SOURCE Bitt