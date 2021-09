Le WDMS, qui rassemblera les plus importants exploitants de centres de données au monde, favorisera les échanges entre les fournisseurs, coopératives de minage et autres chefs de file du secteur dans le domaine du minage de cryptomonnaie. Parallèlement, le sommet vise à créer une plateforme professionnelle pour présenter les fournisseurs d'énergie renouvelable et permettre aux investisseurs d'intégrer l'industrie.

Cette plateforme numérique d'échange de devises dans le secteur du minage de cryptomonnaie intègre de nouvelles technologies novatrices. Elle favorise également la coopération commerciale, la construction de centres de données, les possibilités d'exploitation de l'énergie verte et l'échange de renseignements sur l'industrie. C'est aussi l'occasion pour tous les partenaires qui participent à l'événement de discuter des nouvelles politiques.

Au cours du sommet, Bitmain dévoilera nouvelle solution tout-en-un de conteneur de minage et les produits d'Antminer. L'entreprise continuera d'annoncer ses progrès et sa stratégie pour bâtir un écosystème mondial du minage de cryptomonnaie, y compris ses programmes mondiaux de maintenance après-vente et les centres de formation en maintenance d'Antminer.

Le sommet donnera lieu à des dizaines de discours et à des discussions de groupe sur le développement de l'énergie verte et la mondialisation dans le domaine du minage de cryptomonnaie, la construction de centres de données, l'amélioration des activités associées au minage de cryptomonnaie, les politiques et règlements mondiaux, et bien plus.

Bitmain invite les intervenants intéressés à se joindre au WDMS 2021. Pour obtenir de plus amples renseignements et pour acheter des billets, visitez le https://wdms.global/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1636082/WDMS_Image.jpg

