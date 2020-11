Facile à déployer et à agrandir

L'AntRack adopte une conception modulaire qui comprend cinq modules clés : un bâti, un panneau de commutation, quatre serveurs, un panneau de commande principal et un système de refroidissement à eau ainsi que les parties cruciales - panneau de hachage, panneau de commande, bloc d'alimentation et ventilateurs -, lesquelles sont échangeables à chaud pour des opérations optimisées. Celles-ci réduisent considérablement le risque d'amortissement des machines tout en maximisant le temps d'extraction efficace, ce qui en fait une option parfaite pour les clients qui cherchent à gérer le coût d'expansion et à augmenter le taux de rendement. Tant que l'emplacement le permet, les clients peuvent configurer autant d'AntRacks que nécessaire et peuvent les agrandir en tout temps.

Convient aux opérations à grande échelle

Les mineurs en bâti conviennent parfaitement au déploiement à grande échelle de fermes de minage et de centres de données Internet. Il est facile de déployer l'AntRack et de se mettre au travail une fois que son câble d'alimentation en courant alternatif triphasé et son câble réseau sont branchés et que l'entrée et la sortie du système de refroidissement à eau sont fixées. En outre, Bitmain offre une solution de centre de données tout-en-un - ANTBOX, chacun comprenant 10 mineurs AntRack. En configurant l'alimentation en courant alternatif triphasé, le port réseau et le système de refroidissement à eau, le minage est possible presque partout.

Fiable et facile à mettre à niveau

La conception échangeable à chaud de l'AntRack permet de remplacer le panneau de hachage par les ensembles de puces de dernière génération (7 Nm à 5 Nm, 3 Nm et 1 Nm), chaque mise à niveau améliorant la puissance informatique globale tout en maintenant la même consommation d'énergie. De plus, chaque serveur de l'AntRack a des blocs d'alimentation qui assurent des opérations redondantes 3+1 pour veiller à ce que le minage ne soit jamais interrompu.

« Notre conception est guidée par la résolution de problèmes. Nous avons appris que bon nombre de nos clients ont du mal à prendre de l'expansion. Il y a un coût à la mise à niveau de l'équipement, non seulement l'investissement dans de nouvelles machines, mais aussi le temps perdu lorsque l'on doit éteindre les vieilles machines pour les remplacer par de nouvelles. L'AntRack est notre solution à ce problème. Doté d'une conception modularisée échangeable à chaud, l'AntRack peut être appliqué de manière pratique et efficace à un déploiement à grande échelle, tout en assurant une gestion efficace du budget de fonctionnement », a déclaré Sun MingHui, directeur de la recherche et du développement du projet AntRack.

À propos de Bitmain

Fondée en 2013, Bitmain transforme l'informatique en créant une technologie novatrice dans les domaines de la cryptomonnaie, de la chaîne de blocs et de l'intelligence artificielle (IA). Bitmain est le leader du secteur dans la production de circuits intégrés pour le cryptominage, ainsi que du matériel de minage sous la marque Antminer. L'entreprise exploite également les plus grands bassins de cryptominage au monde : Antpool.com et BTC.com. La technologie Bitmain soutient un large éventail de plateformes de chaînes de blocs et d'entreprises émergentes.

