BitHarp lance une offre promotionnelle pour les outils de minage

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande, 19 septembre 2019 /CNW/ - BitHarp (www.bitharp.com), une société néo-zélandaise qui se consacre à créer des outils de minage haute performance, vient tout juste de dévoiler une campagne promotionnelle attrayante 3 plus 1 visant ses produits nouvellement lancés, soit Lyre Miner et Harp Miner. L'offre spéciale, qui est en vigueur jusqu'au 2 octobre, permet à toute personne achetant trois outils de minage d'en obtenir un autre absolument gratuitement.

BitHarp est au centre de l'actualité récemment depuis le lancement officiel de ses deux outils de minage efficaces. Lors de la création de ces produits, la société a beaucoup mis l'accent sur leur rendement et la profitabilité pour les utilisateurs. Conçus pour la maison, le bureau et les centres de données, ces deux outils peuvent miner le Bitcoin, le Litecoin, l'Ethereum et le Dash. Tant Lyre Miner que Harp Miner sont extrêmement puissants, procurant des taux de hachage extraordinaires assortis d'une consommation énergétique relativement faible, comme indiqué ci-dessous.

Lyre Miner : 335 TH/s pour Bitcoin, 55 GH/s pour Litecoin, 14 GH/s pour Ethereum, et 9 TH/s pour Dash, sa consommation d'énergie étant de 600 W.

Harp Miner : 2000 TH/s pour Bitcoin, 300 GH/s pour Litecoin, 75 GH/s pour Ethereum, et 50 TH/s pour Dash, sa consommation d'énergie étant de 2400 W.

L'un des principaux objectifs de BitHarp est de rendre les avantages de la cryptomonnaie accessibles à toute personne n'ayant aucune expérience ni connaissance du minage. Ces deux produits viennent préconfigurés, permettant aux clients de brancher l'appareil, de choisir la cryptomonnaie qu'ils souhaitent miner, d'entrer les données requises et de lancer le procédé. Plus important encore, ces outils sont à même de procurer un rendement considérable du capital investi dans un court délai.

« Nous sommes ravis de présenter notre offre promotionnelle 3 plus 1. À BitHarp, nous cherchons toujours à rendre le minage de cryptomonnaies plus profitable pour notre clientèle », déclare un porte-parole de BitHarp. « Aujourd'hui, vous pouvez vous procurer quatre outils de minage haute performance pour le prix de trois, et ce, jusqu'au 2 octobre. »

Pour en savoir plus à propos de Lyre Miner et de Harp Miner, veuillez consulter le https://www.bitharp.com/

À propos de BitHarp

Établie en Nouvelle-Zélande, BitHarp fabrique les outils de minage de cryptomonnaie les plus souples et les plus performants conçus pour faciliter le minage et accroître le bénéfice des investisseurs.

