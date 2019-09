BitHarp lance de nouveaux outils de minage : Lyre Miner et Harp Miner

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande, 12 septembre 2019 /CNW/ - BitHarp Group Limited (www.bitharp.com), un fabricant renommé de cryptomonnaie, dévoile deux nouveaux outils de minage à liquide de haute performance offrant des fonctionnalités avancées et des capacités d'utilisation améliorées. Nommés Lyre Miner et Harp Miner, les outils de minage procurent des avantages importants, dont un taux de hachage élevé et des profits plus généreux.

Taux de hachage de Lyre Miner

Bitcoin 335 TH/s

Litecoin 55 GH/s

Ethereum 14 GH/s

Dash 9 TH/s

Lyre Miner est un puissant outil de minage de taille compacte conçu pour les espaces restreints. Celui-ci est assorti de fonctionnalités conviviales, dont une interface à écran tactile pour faciliter l'utilisation et la supervision. Sa consommation énergétique est de 600 W.

Taux de hachage de Harp Miner

Bitcoin 2000 TH/s

Litecoin 300 GH/s

Ethereum 75 GH/s

Dash 50 TH/s

Harp Miner est un outil DLC (direct liquid Cooling) à refroidissement direct par liquide conçu pour maximiser la sécurité et la tolérance de panne. Harp Miner élimine les risques associés avec le refroidissement par liquide, donnant lieu à un minage sûr, sécuritaire et économique. Harp Miner consomme seulement 2400 W.

Lyre Miner et Harp Miner sont conçus et configurés pour être utilisés par l'investisseur moyen et les deux produits sont rentabilisés dans un délai d'un mois. « Les produits BitHarp constituent une révolution au sein du marché de la cryptomonnaie, car ils permettent à tout type d'investisseur de dégager un profit en un mois », affirme Daniel Cox, directeur de l'ingénierie à BitHarp.

En conjuguant des interfaces utilisateurs faciles à utiliser avec de puissantes fonctionnalités, BitHarp a créé les outils de minage parfaits pour quiconque s'intéressant au minage de cryptomonnaie. Selon BitHarp, les produits sont prêts à l'emploi. Lyre Miner et Harp Miner sont offerts avec livraison rapide à l'adresse www.bitharp.com

À propos de BitHarp

Établi en Nouvelle-Zélande, BitHarp fabrique les outils de minage de cryptomonnaie les plus souples et les plus performants conçus pour faciliter le minage et accroître le bénéfice des investisseurs.

SOURCE BitHarp Group Limited

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Alexa Zimine, +64-9884-8279, alexa@bitharp.com, http://www.bitharp.com/

