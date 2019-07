Bitfarms annonce la date d'inscription de ses actions ordinaires à la cote de la Bourse de croissance TSX sous le symbole BITF

TORONTO et BROSSARD, QC, le 16 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Bitfarms Ltd. (« Bitfarms» ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a reçu l'approbation définitive de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») relativement à l'inscription de ses actions ordinaires à la cote de la TSXV. Les actions ordinaires devraient commencer à être négociées à la cote de la TSXV le 16 juillet 2019 sous le symbole « BITF ».

Bitfarms a déposé auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario un prospectus définitif auquel le public a pu avoir accès à compter du 13 juin 2019 sur le Système électronique de données, d'analyse et de recherche (« SEDAR ») et qui fournissait des informations sur l'échange d'actions ordinaires de Bitfarms Ltd., une entité israélienne, contre des actions de la Société, à raison de une pour une.

« Nous sommes extrêmement heureux de faire nos débuts en tant que société ouverte au Canada », a déclaré Wes Fulford, le chef de la direction de Bitfarms. « La TSXV soutient les marchés émergents et c'est un chef de file à l'échelle mondiale pour les sociétés qui exercent des activités liées aux chaînes de blocs et aux cryptomonnaies. C'est une étape importante pour Bitfarms et nous sommes très optimistes quant à ses perspectives d'avenir. Nous tenons à remercier nos actionnaires pour leur soutien indéfectible. »

À propos de Bitfarms Ltd.

Du fait de sa propriété de Backbone Hosting Solutions Inc., la Société exploite des centres de calcul de chaînes de blocs qui alimentent l'économie financière décentralisée mondiale. Bitfarms fournit une puissance de calcul à des réseaux de cryptomonnaie, comme le bitcoin, et touche des droits de chacun de ces réseaux pour la réalisation et le traitement des opérations. Grâce à un approvisionnement en hydroélectricité propre et offerte à prix concurrentiel, Bitfarms exploite quatre installations au Québec (Canada), lesquelles génèrent actuellement puissance de hachage installée d'environ 308 pétahash par seconde. L'équipe de direction solide et chevronnée de Bitfarms est composée d'exploitants expérimentés de centres de données d'envergure industrielle et de professionnels des marchés financiers, qui se concentrent sur la construction d'infrastructures d'avenir en élaborant et en hébergeant l'écosystème qui se développe autour des technologies fondées sur les chaînes de blocs.

Pour en savoir plus sur les événements et les faits nouveaux concernant Bitfarms et sur ses communautés en ligne :

Mise en garde

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de titres ou d'autres instruments financiers dans tout territoire, ni ne constitue un conseil ou une recommandation à l'égard de titres ou d'autres instruments financiers de la Société. Les investisseurs devraient savoir qu'à l'exception de ce qui est divulgué dans les communications réglementaires de la Société préparées relativement aux opérations décrites aux présentes, les renseignements publiés ou obtenus relativement aux opérations décrites aux présentes pourraient ne pas être exacts ou complets, et les investisseurs ne devraient donc pas se fier à de tels renseignements. La négociation des titres de la Société devrait être considérée comme hautement spéculative. Aucune bourse ou commission des valeurs mobilières ou tout autre organisme de réglementation n'a approuvé ou désapprouvé l'information que contient ce communiqué.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse comporte certains « renseignements prospectifs », au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, qui sont fondés sur des attentes, des estimations et des projections formulées en date du présent communiqué de presse.

Tout énoncé qui exprime ou comporte des discussions en ce qui concerne les prévisions, attentes, croyances, plans, projections, objectifs, hypothèses ou événements ou rendements futurs (souvent, mais pas toujours, en utilisant des mots ou expressions tels que « s'attendre à » ou « ne pas s'attendre à », « être prévu », « prévoir » ou « ne pas prévoir », « planifier », « estimer » ou « avoir l'intention », ou en indiquant que certaines mesures, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient » ou « devraient » être pris, survenir ou être atteints, ou en utilisant le mode futur ou conditionnel à leur égard) n'est pas un énoncé de faits historiques, peut être un renseignement prospectif et sert à identifier les renseignements prospectifs.

Les renseignements contenus dans le présent communiqué, ainsi que les plans et objectifs futurs de la Société sont des renseignements prospectifs. Les renseignements prospectifs peuvent également comprendre les renseignements qui se rapportent à ce qui suit : les intentions, les plans et les actions futures de la Société, y compris l'inscription des actions ordinaires à la cote de la TSXV, ainsi que les plans les actions futures de la Société après l'inscription des actions ordinaires de la Société à la cote de la TSXV, de même que la capacité de Bitfarms d'effectuer avec succès du minage de cryptomonnaies; une augmentation des revenus conforme aux attentes actuelles; la capacité de liquider de manière rentable les stocks actuels de cryptomonnaie; les fluctuations des cours des cryptomonnaies et les conséquences négatives que de telles fluctuations pourraient avoir sur les activités de Bitfarms; la volatilité des cours des cryptomonnaies; la construction et l'exploitation de l'infrastructure de chaînes de blocs comme il est actuellement prévu; et l'absence de réglementation ou de lois qui empêcheraient Bitfarms d'exercer ses opérations.

SOURCE Bitfarms Ltd.

Renseignements: Pour les demandes de renseignements des investisseurs, veuillez communiquer avec : Sonia Tercas, Directrice, Relations avec les investisseurs, +1 647 348-9207, stercas@bitfarms.io; Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec : Bahador Zabihiyan, Directeur, Relations publiques et gouvernementales, +1 514 536-0145, bahador@bitfarms.io