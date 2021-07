BitClout est un marché à base de jetons comprenant des actions fondées sur la réputation et l'influence de quelqu'un (ou de quelque chose). Si un influenceur fait fureur sur Instagram en partageant quelque chose de merveilleux, la valeur de son jeton augmente. Si un influenceur écrit quelque chose d'inapproprié sur Twitter, cela peut nuire à la valeur de son jeton. En théorie, tout geste public posé par le créateur d'un jeton rend le prix de celui-ci sujet à fluctuation. Ce jeton est négociable sur le marché.

« BitClout perturbe le statu quo de la cryptomonnaie et des médias sociaux, et cela ne fait que commencer », a déclaré Shaun Maguire, associé à Sequoia, un investisseur précoce de BitClout. « Nous sommes ravis de pouvoir compter sur le soutien qu'offre AscendEx à BitClout, qui permettra au monde d'échanger des dollars CLOUT et de se joindre à ce type de réseau social radicalement différent ».

« BitClout vise à permettre aux particuliers de s'approprier les médias qu'ils créent, a déclaré Andy Artz, associé à Social Capital. Offrant un protocole ouvert pour les réseaux sociaux décentralisés, BitClout est un regroupement de pièces de monnaie et de codes conçus pour créer le premier véritable marché d'idées libre. En s'associant à AscendEX, BitClout n'est pas la seule à poursuivre sa croissance; les créateurs en font autant ».

« BitClout a attiré un énorme écosystème de plus de 120 nouveaux projets de conception et d'entreprises s'appuyant sur son concept », a déclaré Johnny Steindorff, associé à Distributed Global. « En tant que réseau décentralisé, ouvert et axé sur les créateurs, BitClout a le potentiel de devenir la première couche de réseau social WEB3. »

Aujourd'hui, une publication sur les plateformes de médias sociaux traditionnelles appartient à une société, et non au créateur derrière celle-ci. En revanche, BitClout est un projet entièrement ouvert et décentralisé qui n'est appuyé par aucune entreprise. Il n'est constitué que des jeton et de codes. Cela signifie que chaque créateur a une relation directe et sans intermédiaire avec ses abonnés, ce qui ouvre de nouvelles voies d'engagement et de monétisation qui ne reposent pas sur des publicités. L'architecture de BitClout ressemble à celle de Bitcoin, sauf qu'elle permet de prendre en charge des caractéristiques supplémentaires et des données de réseau social complexes comme des publications, des profils, des abonnés, des données de spéculation et bien plus encore avec un débit et une échelle nettement supérieurs.

La chaîne de blocs BitClout a sa propre cryptomonnaie d'origine, appelée BitClout (CLOUT), que les utilisateurs peuvent utiliser pour faire toutes sortes de choses sur la plateforme, y compris l'achat de « pièces du créateur ». Tout le monde peut acheter la cryptomonnaie BitClout avec Bitcoin en quelques minutes grâce au mécanisme décentralisé intégré de l'application appelé « atomic swap », disponible sur la page « Buy BitClout ». Le nombre de jetons CLOUT en circulation est plafonné à environ 10,8 millions, soit environ la moitié de celui du Bitcoin, ce qui crée une rareté naturelle.

Le principal créateur et architecte de BitClout, connu sous le pseudonyme @diamondhands, fait partie d'un groupe de développeurs qui ont créé la chaîne de blocs BitClout dans le but de la transformer en une force positive durable pour l'humanité qui peut ramener la concurrence et l'innovation sur Internet.

Parmi les bailleurs de fonds de BitClout, on compte un nombre impressionnant de sociétés de capital-risque de premier ordre de la Silicon Valley (Sequoia, Social Capital, Andreessen Horowitz, TQ Ventures, Distributed Global Temasek, Arrington Capital, Long Journey Ventures, Ideo, Alexis Ohanian) ainsi que d'importants crypto-investisseurs comme Coinbase Ventures, Winklevoss Capital, Blockchange, Sybil Capital, Pantera, PolyChain et Digital Currency Group.

À propos d'AscendEX

AscendEX (anciennement BitMax) est une plateforme financière mondiale de cryptomonnaie dotée d'une gamme complète de produits, y compris des transactions immédiates, achats sur marge et transactions à terme, des services de portefeuille et un soutien à l'empilage pour plus de 150 projets de chaîne de blocs tels que Bitcoin, Ether et Ripple. Lancée en 2018, AscendEX fournit des services à plus d'un million de clients particuliers et institutionnels à travers le monde, grâce à sa plateforme de négociation d'actifs très liquides et à ses solutions de garde sécurisée des actifs.

AscendEX est devenue une plateforme de premier plan axée sur le RCI calculé en fonction de ses « offres d'échanges initiaux » en soutenant certains des projets les plus novateurs de l'industrie dans l'écosystème DeFi comme Thorchain, xDai Stake et Serum. Les utilisateurs d'AscendEX ont un accès exclusif aux parachutages de jetons et peuvent acheter des jetons aussi tôt que possible.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon dont AscendEX tire parti des meilleures pratiques de Wall Street et de l'écosystème des cryptomonnaies afin d'offrir les meilleures cryptomonnaies alternatives à ses utilisateurs, visitez le site www.AscendEX.com.

Pour en savoir plus et obtenir des mises à jour, consultez les liens suivants :

Site Web : https://ascendex.com

Twitter: https://twitter.com/AscendEX_Global

Telegram: https://t.me/AscendEXEnglish

Medium: https://medium.com/ascendex

Pour obtenir de plus amples renseignements sur BitClout, consultez le site :

Site Web : https://bitclout.com

Texte explicatif : https://docs.bitclout.com/

Vision : https://docs.bitclout.com/the-vision

FAQ : https://docs.bitclout.com/faq/bitclout-faq

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1573685/BitCloud_and_AscendEX.jpg

SOURCE AscendEX

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Service du marketing, [email protected], ascendex.com

Liens connexes

ascendex.com