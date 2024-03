CHANGSHA, Chine, 12 mars 2024 /CNW/ - Bit Brother Limited (« Bit Brother », « nous » ou la « Société ») (OTC Pink : BETSF), a annoncé aujourd'hui son intention d'en appeler de la récente décision de radiation rendue par le comité d'audience de la Bourse de Nasdaq (« Nasdaq »).

Nous avons récemment reçu de la correspondance d'actionnaires de partout dans le monde qui ont affirmé croire que les récentes activités de financement de BETSF n'ont pas nui à leurs intérêts. Et c'est avec leur appui que nous présenterons notre appel.

Alors que le marché des cryptomonnaies connaît une tendance haussière, BETSF reste concentrée sur ses opérations de monnaies numériques, et les actionnaires attendent avec impatience la croissance de la Société dans ce marché florissant. C'est précisément au cours de ce moment opportun sur le marché des cryptomonnaies que la décision de Nasdaq de radier BETSF devrait être considérée comme préjudiciable aux intérêts des actionnaires. Le moment choisi par le comité d'audience pour prendre sa décision est particulièrement malheureux, car les actionnaires s'attendent à des rendements importants des activités de la Société dans le secteur des cryptomonnaies.

On nous a dit sur la plateforme de médias sociaux que, depuis que les opérations de nos actions ordinaires de catégorie A ont été suspendues sur le Nasdaq le 7 mars, bon nombre de nos actionnaires n'ont pas pu négocier de gré à gré. Ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient vendre que des actions et qu'ils subissaient une perte énorme lorsque le cours des actions chutait de façon marquée.

Nous avons l'intention de soumettre notre appel à Nasdaq au plus tard le 20 mars 2024. Au cours de ce processus, nous invitons sincèrement tous les actionnaires qui partagent nos préoccupations à se joindre à nous. Nous prions les actionnaires de nous envoyer par courriel leurs précieux commentaires à [email protected].

À propos de Bit Brother Limited

Bit Brother Limited est une société à multiples facettes dont les activités couvrent la gestion des affaires en Chine et les entreprises de chaîne de blocs et de cryptomonnaie aux États-Unis. Aux États-Unis, la Société gère et intègre stratégiquement des installations de minage de cryptomonnaie. Avec une équipe de spécialistes dévoués, la Société a réussi à élargir deux entreprises de minage et s'est engagée à poursuivre sa croissance. Pour tout renseignement complémentaire, consulter : www.bitbrother.com.

Avertissement relatif aux déclarations prospectives

Ce communiqué contient certaines déclarations qui peuvent comprendre des « déclarations prospectives ». Tous les énoncés, à l'exception de ceux concernant des faits historiques, inclus dans le présent communiqué de presse, constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont souvent identifiés par l'utilisation de termes prospectifs comme « croit », « s'attend » ou d'expressions semblables, comportant des risques et des incertitudes connus et inconnus. Même si la Société croit que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs sont raisonnables, ces derniers comportent des hypothèses, des risques et des incertitudes, et ces attentes peuvent se révéler inexactes. Vous êtes priés de ne pas vous fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont pertinents qu'à la date de ce communiqué de presse. Les résultats réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, y compris les facteurs de risque abordés dans les rapports périodiques de la Société qui sont déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et disponibles sur le site Web de la SEC (http://www.sec.gov). Toutes les déclarations prospectives attribuables à la Société ou aux personnes agissant pour son compte sont expressément qualifiées dans leur intégralité par ces facteurs de risque. Hormis ce qui est exigé par les lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société n'assume pas l'obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives.

SOURCE Bit Brother Limited