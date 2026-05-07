Le stablecoin de Bison Bank est entièrement conforme au règlement européen MiCA et sera disponible en euro (EUB) et en dollar américain (USB).

HONG KONG, 7 mai 2026 /CNW/ - Bison Bank, une filiale en propriété exclusive de Bison Capital Holding Company Limited, annonce ce jour le lancement du Bison Bank Electronic Token. Conçu pour permettre des paiements et des transferts internationaux rapides, sécurisés et transparents, l'actif numérique sera émis sous forme de deux crypto-actifs distincts : un adossé à l'euro, nommé « EUB », et l'autre référencé au dollar américain, nommé « USB ».

Cette initiative est entièrement conforme au règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets), le cadre juridique de l'Union européenne conçu pour harmoniser la réglementation des crypto-actifs et assurer la sécurité et la stabilité opérationnelles. Cette décision met en lumière le profond investissement de Bison Bank dans le domaine des actifs numériques.

Un pont entre l'argent traditionnel et l'avenir numérique

En 2022, Bison Bank a lancé Bison Digital Assets (BDA). Grâce à cette filiale, Bison Bank a permis à ses clients d'accéder à des services d'échange et de garde de crypto-actifs directement à partir de leurs comptes bancaires.

Aujourd'hui, le Bison Bank Electronic Token établit une nouvelle référence mondiale pour l'argent numérique. Il favorise l'innovation tout en garantissant la protection des clients et la stabilité du marché.

Respect des normes de Bâle pour les bilans bancaires

En tant que jeton électronique de monnaie conforme au règlement MiCA émis par un établissement de crédit européen réglementé sous la supervision de la BCE, le Bison Bank Electronic Token est admissible au traitement préférentiel en vertu du traitement prudentiel des expositions aux crypto-actifs (SCO60) du Comité de Bâle, à compter du 1er janvier 2026. Cela permet aux établissements financiers des juridictions alignées sur le dispositif de Bâle d'intégrer le modèle EMT dans leur gestion de trésorerie et leur traitement de bilan avec des exigences de fonds propres alignées sur l'actif de référence fiduciaire sous-jacent.

« L'objectif de Bison Bank est de remodeler l'écosystème financier mondial », affirme António Henriques, chef de la direction de Bison Bank. « Notre jeton Electronic Money sert de pont sécurisé entre l'argent traditionnel et l'avenir numérique, un canal conforme et rapide pour les paiements transfrontaliers entre les partenaires institutionnels, combinant la fiabilité d'un groupe bancaire réglementé à l'innovation des actifs numériques. »

Que sont les jetons d'argent électronique

Un jeton d'argent électronique est l'équivalent numérique de l'argent comptant, basé sur la technologie de la chaîne de blocs. Chaque jeton représente une valeur équivalente dans une monnaie traditionnelle et est émis par une entité réglementée, en l'occurrence Bison Bank, qui garantit que chaque jeton est adossé 1:1 par des réserves en devises réelles. Contrairement aux autres crypto-actifs, ces jetons conservent une valeur stable, ce qui en fait un moyen sûr et approprié pour les paiements.

À propos de Bison Capital : Bison Capital Holding Company Limited est une société basée à Hong Kong axée sur les investissements stratégiques dans le secteur financier. Son principal actif est une participation de 100 % dans Bison Bank, S.A., une banque universelle à l'échelle européenne entièrement homologuée qui exerce ses activités dans le domaine des crypto-actifs. La logique stratégique de Bison Capital consiste à établir un réseau structuré de ressources dans les différentes régions géographiques où elle exerce une présence commerciale, dans le but de générer une croissance soutenue et des alliances stratégiques.

À propos de Bison Bank : Bison Bank, S.A. est une banque qui offre une gamme complète et spécialisée de services bancaires privés, de banque dépositaire, de services-conseils aux entreprises et d'actifs numériques à des clients individuels et institutionnels. La société s'appuie sur un lien stratégique entre les marchés européens et les autres marchés mondiaux. Elle développe son activité à l'échelle mondiale, soutenue par sa forte présence en Europe et son réseau de partenaires internationaux.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur le Bison Bank Electronic Money Token sur https://bisonbank.com/eub/ et https://bisonbank.com/usb/. Veuillez consulter le livre blanc correspondant pour obtenir tous les détails.

SOURCE Bison Bank

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