HOUSTON, 14 mai 2024 /CNW/ - Bishop Lifting (Bishop), une société de portefeuille d'Altamont Capital Partners, a annoncé aujourd'hui l'acquisition complète d'Oceanside Equipment (Oceanside), un important distributeur en gros de produits de gréement et d'amarrage. Oceanside, dont le siège social est situé à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, et qui a des bureaux à Mount Pearl, à Terre-Neuve, sert ses clients depuis 1990, lorsque Greg Maloney a lancé l'entreprise en tant que distributeur de l'industrie de l'aquaculture. Depuis, l'entreprise a élargi ses services partout au Canada, desservant les marchés finaux de la marine, des mines, du transport et de la fabrication.

Oceanside marque la quatorzième acquisition de Bishop depuis 2012 et est la septième acquisition complémentaire depuis l'investissement d'Altamont. Les emplacements d'Oceanside au Canada et la solide marque privée OCEAN appuient la stratégie continue de Bishop visant à devenir le principal fournisseur de produits et de services de levage non seulement aux États-Unis, mais partout en Amérique du Nord. Après l'acquisition, Oceanside conservera son image de marque et ses équipes, Greg Maloney, Gary Sullivan et Vincent Penton continuant d'occuper des postes commerciaux et de direction.

« L'acquisition d'Oceanside marque nos premiers emplacements physiques au Canada et poursuit notre stratégie visant à élargir notre offre de solutions de base et notre présence pour servir les clients locaux partout en Amérique du Nord, a déclaré Harold King, chef de la direction de Bishop Lifting. « Oceanside entretient de solides relations avec ses clients partout au Canada, et je suis ravi d'accueillir toute l'équipe au sein de la famille Bishop. »

« Bishop Lifting est un excellent foyer pour nos employés et un partenaire pour gérer l'entreprise que nous avons bâtie depuis plus de 30 ans, a déclaré Greg Maloney, fondateur d'Oceanside Equipment. « Je me réjouis à l'idée de travailler avec Bishop pour continuer d'investir dans les produits et la distribution afin de servir nos clients collectifs partout en Amérique du Nord. »

À propos de Bishop Lifting

Fondée en 1984, Bishop Lifting est le plus important fournisseur de câbles métalliques, d'élingues, de gréement, de protection contre les chutes et de produits connexes essentiels à la sécurité en Amérique du Nord. Les employés dévoués de Bishop aident les entreprises de premier plan de tous les secteurs à répondre à leurs besoins en matière de levage et d'industrie. Avec plus de 45 succursales situées stratégiquement aux États-Unis et au Canada, les clients ont l'avantage d'accéder à la vaste gamme de produits de Bishop à partir de n'importe quel endroit.

À propos d'Altamont Capital Partners

Altamont Capital Partners est une société d'investissement privée établie dans la région de la baie de San Francisco qui gère des actifs de plus de 4 milliards de dollars. Altamont se concentre sur l'investissement dans les entreprises du marché intermédiaire, où elle peut s'associer à des équipes de gestion de premier plan pour aider les entreprises de son portefeuille à atteindre leur plein potentiel. Les dirigeants de l'entreprise possèdent une vaste expérience dans la création d'histoires à succès dans un éventail d'industries, y compris des unités multiples de consommation, la fabrication et la distribution spécialisées, les entreprises industrielles, les services financiers et les services aux entreprises. Pour en savoir plus, visitez www.altamontcapital.com .

