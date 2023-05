Biron Groupe Santé entre dans le prestigieux Club Platine du concours des Sociétés les mieux gérées au Canada

MONTRÉAL, le 9 mai 2023 /CNW/ - Biron Groupe Santé est fière d'annoncer qu'elle fait son entrée dans le Club Platine des Sociétés les mieux gérées au Canada, le plus haut niveau de reconnaissance du prestigieux concours de Deloitte. Pour une septième année consécutive, Biron figure au palmarès de ce concours soulignant la performance globale et la croissance durable des entreprises d'ici.

Caroline Biron, présidente et cheffe de la direction de Biron affirme : « Faire notre entrée dans le Club Platine est un honneur pour toute notre entreprise et ses unités d'affaires. C'est une reconnaissance de notre stratégie fondée sur les besoins de notre clientèle, les résultats de l'entreprise et le bien-être de notre personnel. »

Elle ajoute : « Une vision globale, un bon alignement stratégique, le déploiement de technologies de pointe et une gestion d'entreprise sans faille sont autant de facteurs qui expliquent notre position dans ce palmarès. Cet honneur témoigne également de l'attention que nous portons au bien-être de notre personnel au moyen de politiques et de pratiques qui incluent un milieu stimulant, des occasions de perfectionnement professionnel, des avantages sociaux intéressants et des horaires flexibles. Nous partageons d'ailleurs cette distinction avec toutes nos équipes, sans qui nous n'aurions pu réaliser tout ce que nous avons fait en 2022. »

Quatre projets porteurs

Voici un aperçu des quatre projets porteurs de Biron qui lui ont valu de faire son entrée dans le Club Platine des Sociétés les mieux gérées au Canada.

1.- Renforcement du leadership médical

En 2022, Biron s'est dotée d'un nouveau comité consultatif médical. L'objectif était double. Il s'agissait d'abord d'ancrer la pratique et la pensée médicales au cœur des décisions de l'entreprise. Et, en parallèle, nous voulions offrir aux membres du comité l'occasion de partager leurs connaissances et expérience des avancées médicales dans le monde entier, et cela, dans le but de conseiller stratégiquement Biron en matière de compétitivité.

2.- Rôle clé en santé publique

En matière de santé publique, Biron a assumé en 2022 un leadership pour faire avancer des dossiers au profit de toute la population du Québec. Voici quelques exemples récents : le projet de biosurveillance à l'aéroport international de Montréal; le soutien offert à certains hôpitaux lorsque leur service d'imagerie par résonnance magnétique (IRM) débordait ; et l'accompagnement offert à un hôpital de la Rive-Sud pour la mise en service de leur appareil d'IRM.

3.- Outils de communication mobilisateurs

Une nouvelle forme de communication vidéo a vu le jour en 2022 chez Biron afin d'aider les responsables de l'exploitation de chaque unité d'affaires à orienter leurs équipes et à faire connaître à l'ensemble de l'organisation les projets dont ils sont porteurs. Ainsi, des messages stratégiques provenant de la direction permettent aux membres du personnel de comprendre de quelle façon leur contribution individuelle s'intègre à la stratégie globale.

4.- Numérisation et optimisation du parcours en soins du sommeil

En 2022, Biron a déployé de nouveaux outils basés sur les technologies numériques pour bonifier l'expérience de sa clientèle. Offerts parallèlement à nos services en présentiel, ces outils ont permis de mettre notre expertise à la portée de toute la population québécoise, où qu'elle soit et au moment qui lui convient : test de dépistage des troubles du sommeil en ligne; aide à la décision sans prise de rendez-vous et sans délai; clavardage et accompagnement numérique; boutique en ligne actualisée par l'ajout de produits et l'ajustement de l'offre grâce à des prix plus concurrentiels.

À propos de Biron Groupe Santé

Fondée en 1952, Biron se positionne aujourd'hui comme un chef de file québécois dans le secteur de la santé. Ayant d'abord bâti sa réputation grâce à son expertise de laboratoire médical, l'entreprise est reconnue pour la qualité de ses services, son exécution exemplaire et sa rapidité d'accès. Au fil des ans, Biron a su diversifier son offre de services en imagerie médicale, en troubles du sommeil, en génétique et en santé au travail, tout en maintenant le même niveau d'excellence. Au fil de sa croissance, Biron est demeurée une entreprise à dimension humaine, qui prend à cœur son rôle dans la collectivité. Aujourd'hui, l'entreprise compte plus de 1 000 employés qui opèrent plus de 120 points de services dans la plupart des régions du Québec. Son équipe d'experts et de professionnels dévoués multiplie chaque jour les efforts pour offrir à chaque client une expertise médicale par l'entremise d'une expérience simple, rapide et efficace. Pour davantage de renseignements sur l'entreprise : www.biron.com. Suivez Biron Groupe Santé sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

À propos des Sociétés les mieux gérées au Canada

Le concours des Sociétés les mieux gérées au Canada demeure le sceau d'excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiennes et Canadiens dont le chiffre d'affaires s'élève à 50 millions de dollars ou plus. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Pour en savoir plus, consultez la page societeslesmieuxgerees.ca.

