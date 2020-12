« Au début de la pandémie, nous avons constaté une demande accrue de bagues de fiançailles en diamant », a déclaré Jean-Christophe Bédos, président-directeur général de la Maison Birks. « La vie quotidienne des Canadiens changeait, mais une chose est restée la même, l'amour est essentiel. Nous sommes tellement heureux pour Alisa et Harold, Andrea et Rebecca, et Jeanne et Frédéric, et sommes honorés que Birks fasse partie de leur histoire d'amour. »

Harold est un infirmier aux soins intensifs de la Colombie-Britannique qui travaille à la fois à l'Hôpital général de Vancouver et pour les Forces armées canadiennes. Il travaille avec ceux qui sont les plus vulnérables, y compris les patients positifs au COVID-19. Puisque la fiancée de Harold, Alisa, a reçu un diagnostic de maladie auto-immune l'année dernière, Harold doit se désinfecter complètement à son retour à la maison après avoir travaillé 13 heures de travail. Alisa et Harold se sont fiancés un dimanche à la fin d'octobre à la Roseraie de l'Université de la Colombie-Britannique. Harold a surpris Alisa avec une chasse au trésor détaillée qui s'est terminée par une demande en mariage sur un genou. Il a proposé avec une bague de fiançailles solitaire ronde Birks 1879 ™ en or jaune.

Andrea, douanière à l'aéroport international Pearson en Ontario, et Rebecca, infirmière au service des urgences de l'Hôpital St. Joseph, ont toutes deux travaillé en première ligne pendant la pandémie. Après un quart de travail de 10 à 12 heures, leurs journées ne se terminent pas tant qu'ils n'ont pas désinfecté leurs effets personnels, pris une douche, rangé leurs vêtements de travail pour les laver et se préparer pour le lendemain. Comme beaucoup d'autres, depuis le début de 2020, ils se sont isolés de leurs amis et de leur famille. Bien qu'il ait été difficile de rater des événements et moments importants, ils sont reconnaissants de leur temps ensemble. Transformant un café local de Toronto en une mini-galerie avec des photos et des messages personnels, Andrea a proposé à Rebecca avec une bague de fiançailles à diamant solitaire rond Birks Rosée du Matin ™ avec une bague en platine et diamant.

Frédéric, gestionnaire de projet de construction, et Jeanne, pharmacienne à l'hôpital Pierre-Boucher de Québec, ont choisi de passer des mois à l'écart les uns des autres pour protéger leurs proches et les patients de Jeanne pendant la pandémie. Après 11 ans ensemble, leur relation reposait sur des appels vidéo et des promenades à distance. Enfin, en juin, ils sont devenus propriétaires de leur toute première maison et ont été réunis. Frédéric a proposé à Jeanne avec une bague de fiançailles solitaire ronde avec halo unique Birks 1879 ™ avec anneau en platine serti de diamants dans une forêt à l'extérieur de Montréal.

Pour répondre à la demande en croissance, Birks a récemment ajouté des bagues de fiançailles en diamant à sa plateforme de commerce électronique, maisonbirks.com. « Auparavant, les clients ne pouvaient acheter des bagues de fiançailles que dans une boutique de la Maison Birks ou à travers notre programme de conciergerie », explique Jean-Christophe Bédos.

Birks félicite les couples gagnants et toutes les nombreuses autres histoires d'amour. En ces temps difficiles, la gentillesse et l'amour nous maintiennent unis. L'amour est essentiel.

