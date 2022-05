QUÉBEC, le 4 mai 2022 /CNW/ - Birch Hill Equity Partners et Investissement Québec ont annoncé aujourd'hui l'acquisition de Polycor Inc., en partenariat avec la direction de l'entreprise, auprès de TorQuest Partners et ses co-investisseurs, Wynnchurch Capital et PNC Mezzanine Capital. La transaction, conclue le 29 avril, soutiendra la croissance continue de Polycor au Québec et dans l'ensemble de ses activités mondiales.

« L'association avec Birch Hill et Investissement Québec est un moment stimulant pour nos employés, clients et partenaires », a mentionné Patrick Perus, PDG de Polycor Inc. « Birch Hill et Investissement Québec sont tous deux mobilisés pour appuyer la croissance continue de Polycor et son succès au Québec et dans l'ensemble des marchés desservis. Ils partagent notre engagement à privilégier et encourager le développement durable, l'innovation et la gestion responsable de l'environnement. »

« Nous souhaitons remercier TorQuest, Wynnchurch et PNC Mezzanine pour notre fructueuse collaboration durant les dernières années et pour les nombreuses contributions à la croissance et à l'évolution de notre entreprise », a ajouté M. Perus.

Polycor est le premier exploitant de carrières de pierres naturelles à s'engager fermement en faveur de la neutralité carbone, et l'un des premiers de l'industrie manufacturière à jouer un rôle de premier plan dans l'essentiel travail de décarbonisation. Polycor a toujours relevé les défis environnementaux, qu'il s'agisse de l'utilisation d'eau de pluie en circuit fermé ou de la gestion de 30 % de tous les sites certifiés Natural Stone Sustainability Standard. Bien que la pierre naturelle soit déjà intrinsèquement durable et qu'il s'agisse d'un matériau sans composés organiques volatils, Polycor reste déterminée à aplanir la courbe des émissions de carbone.

La transaction honorera l'héritage de Polycor et sa présence au Québec, où sera conservé le siège social mondial de l'entreprise. Les conditions financières de la transaction ne sont pas divulguées.

À propos de Polycor Inc.

Polycor Inc. est le chef de file mondial de l'industrie de la pierre naturelle, et sa mission principale est de refaire tomber les gens amoureux avec cette matière intemporelle. Sa renommée internationale découle d'un important patrimoine issu du travail de la pierre sur des sites historiques, des projets institutionnels, commerciaux et résidentiels. Fondée à Québec (Canada) en 1987, l'entreprise emploie aujourd'hui près de 1 300 personnes et possède plus de 50 carrières et 20 usines de fabrication à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter www.polycor.com ou suivre la compagnie sur ses réseaux sociaux : Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

À propos de Birch Hill Equity Partners

Birch Hill est une société canadienne de capital-investissement de taille moyenne qui, depuis 26 ans, stimule la croissance de nos sociétés en portefeuille et génère des rendements pour nos investisseurs. Basés à Toronto, nous avons actuellement plus de 5 milliards de dollars de capital sous gestion. Depuis 1994, nous avons réalisé plus de 68 investissements, dont 52 entièrement réalisés. Aujourd'hui, nos 16 entreprises partenaires représentent collectivement l'une des plus grandes entités corporatives du Canada avec un chiffre d'affaires total de plus de 8 milliards de dollars et plus de 32 000 employés.

À propos de TorQuest Partners

Fondée en 2002, TorQuest Partners est une société canadienne de gestion de fonds d'investissement privé. Forte d'un capital-investissement géré de plus de 3,5 milliards de dollars canadiens, TorQuest bénéficie actuellement des investissements de son Fonds V d'une valeur de 1,4 milliards de dollars canadiens clôturé en mars 2020. TorQuest investit dans des petites et moyennes entreprises et collabore en étroit partenariat avec leurs dirigeants pour créer de la valeur. Pour en savoir davantage sur TorQuest Partners, visitez le site Web à www.torquest.com.

À propos de Wynnchurch Capital

Wynnchurch Capital, établie à Rosemont dans la banlieue de Chicago (Illinois), avec des bureaux en Californie, à New York et un affilié au Canada, a été fondée en 1999 et est l'une des plus importantes entreprises privées de capital-investissement pour le marché intermédiaire. La stratégie de Wynnchurch consiste à établir des partenariats avec des sociétés du marché intermédiaire aux États-Unis et au Canada qui offrent un potentiel de croissance et de rentabilité élevé. Wynnchurch Capital gère un certain nombre de fonds de capital-investissement, avec un capital sous gestion de 5,3 milliards USD, et se spécialise dans les recapitalisations, le capital de croissance, les rachats d'entreprises par leurs dirigeants et les restructurations d'entreprise. Pour plus d'information, veuillez consulter le site : www.wynnchurch.com.

À propos de PNC Mezzanine Capital

PNC Mezzanine Capital est un émetteur junior de capital dont l'expertise soutient les rachats, les recapitalisations et les stratégies de consolidation dans un large éventail de secteurs. Depuis 1989, PNC Mezzanine est un partenaire stable et attentif pour les sociétés de capital-investissement, les commanditaires indépendants, les entrepreneurs et les équipes de direction. PNC Mezzanine investit de 10 à 50 millions de dollars dans des combinaisons personnalisées de dettes subordonnées et de fonds propres dans des entreprises dotées de directions solides, de modèles économiques éprouvés et de plans de croissance clairs. Veuillez consulter le www.pnc.com/mezzanine pour plus d'information.

SOURCE Zone Franche

Renseignements: Isabelle Fontaine, Directrice principale - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 514 876-9359 ; Contact Polycor : Simon Faucher, Relations de Presse, Zone Franche, Tél : 514 402-3873