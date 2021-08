Biovert, le leader québécois des produits de nettoyage écologiques, hypoallergéniques et sans cancérigènes, obtient l'appui de Desjardins Capital pour réaliser son plan de croissance au Canada et à l'étranger

Savons Prolav inc., le fabricant de Biovert, consent un investissement de 4 M$

pour quadrupler ses espaces de fabrication et d'entrepôsage

TERREBONNE, QC, le 30 août 2021 /CNW Telbec/ - « À titre de fabricant de Biovert, nous avons connu une croissance annualisée de 15 % depuis 2016. De 2019 à 2020, la croissance a été de 41 %, avec 15 % de nos ventes dans les autres provinces canadiennes. Avec les installations de 30 000 pieds carrés que que nous avons inaugurées au printemps 2021 dans le parc industriel 640 Ouest à Terrebonne, nous quadruplons la superficie que nous occupions auparavant à Laval. L'appui consenti par Desjardins Capital arrive donc à point nommé afin de réaliser notre plan de croissance partout au Canada, mais aussi sur les marchés internationaux. »

C'est en ces termes que le président de Savons Prolav inc., Erik Yelle, co-actionnaire de l'entreprise avec Benoit Renaud, vice-résident aux ventes et trésorier, décrit les ambitions de l'entreprise, leader québécois incontesté des produits bio de nettoyage domestique biodégradables, opérant sous la marque Biovert. L'entreprise a particulièrement bien performé depuis le début de la période COVID, à un point tel que deux quarts de travail ont été nécessaires de mars à septembre 2020 afin de reconstituer l'inventaire dont 15 %.

« Arrivés en 2015 comme consultants en redressement, Erik Yelle et Benoit Renaud, actionnaires uniques de Savons Prolav inc. depuis 2019, ont doublé les ventes de l'entreprise en cinq ans, de souligner Marie-Hélène Nolet, chef de l'exploitation de Desjardins Capital. Nous sommes fiers de nous associer au plan de croissance internationl du leader québécois des solutions biologiques pour le nettoyage domestique avec sa marque forte, Biovert. »

Données 2020 pour les trois produits qui consituennt 95 % des ventes chez Biovert1

Le détergent à lessive, le liquide à vaisselle et les patilles à lave-vaisselle concstituent 95 % des ventes de la marque Biovert. Dans le marché des détergents à vaisselle biologiques2 pour lequel les marques écologiques ont progressé de 6 % en 2020, Biovert demeure le leader dans ce segment avec une part de 54 % des ventes au Québec. Pour le liquide à vaisselle, Biovert a connu une croissance de 75 % de ses ventes et est demeuré leader de marché parmi les marques écologiques avec des parts de marché de 46 % (3,6 % toutes marques confondues). Enfin, grâce à une croissance de 30 % des ventes, les pastilles de lave-vaisselle Biovert dominent le segment écologique avec 76 % des ventes (3 % du marché toutes marques confondues ); les ventes de marques écologiques de pastilles de lave-vaisselle sont en hausse de 46 % comparativement à 2019.

À propos de Savons Prolav inc.

Savons Prolav inc. est une entreprise québécoise située à Terrebonne qui développe et commercialise des produits nettoyants domestiques écologiques sous la marque Biovert depuis 1984. Originalement une entreprise familiale, elle se veut le précurseur de nettoyants écologiques au Québec. Acquise par Erik Yelle et Benoit Renaud en totalité en 2019, l'entreprise vend désormais ses produits dans les plus grandes chaînes au Québec et à travers le Canada. Inspiré par la nature et créé pour l'environnement, Savons Prolav inc. emploie aujourd'hui une quinzaine de personnes.

À propos de Desjardins Capital

Fort d'une expertise de plus de 45 ans, Desjardins Capital a pour mission de valoriser, accompagner et garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 2,8 milliards de dollars en date du 30 juin 2021, Desjardins Capital participe à la pérennité de plus de 610 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à maintenir et créer plusieurs milliers d'emplois, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs un accès à un large réseau d'affaires permettant d'appuyer la croissance de leurs entreprises. Pour plus de renseignements, visitez notre site Web.

______________________________

1 Source : Nielsen Market. 2 Mention « Meilleur choix » de Protégez-Vous, octobre 2016, toutes marques de liquide à vaisselle confondues.

SOURCE Desjardins Capital

Renseignements: Information pour les journalistes seulement : Richard Lacasse, Porte-parole média, Desjardins Capital, 418 835-8444 ou 1 866 835-8444, poste 5563163, [email protected]; Érik Yelle, Président, Savons Prolav inc., 450 664-3889, poste 40, [email protected]

Liens connexes

https://www.desjardinscapital.com/