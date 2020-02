BioSteel nommée boisson sportive officielle des Brooklyn Nets et du Barclays Center

BROOKLYN,NY, le 6 févr. 2020 /CNW/ - BioSteel Sports Nutrition Inc. (« BioSteel ») a été nommée boisson sportive officielle des Brooklyn Nets et du Barclays Center. Il s'agit du premier partenariat majeur entre l'entreprise et une équipe sportive professionnelle américaine.

Cette entente pluriannuelle prévoit une présence importante de la marque BioSteel lors de tous les matchs disputés par les Nets au Barclays Center. Des panneaux BioSteel seront également ajoutés au HSS Training Center, le centre d'entraînement ultramoderne des Nets, à Brooklyn. L'intégration de la marque se fera par divers moyens, y compris par la mise en place de panneaux numériques et statiques aux quatre coins de ces installations. La marque sera notamment présente sur les murs publicitaires et sur le tableau d'affichage suspendu au centre du Barclays Center. Lors de la deuxième année du partenariat, BioSteel pourra apposer sa marque sur le banc des Nets et de l'équipe adverse durant toutes les rencontres disputées à domicile.

Fondée en 2009, BioSteel met l'accent sur les ingrédients naturels haut de gamme, la transparence des produits et la détermination des nutriments essentiels à l'alimentation nécessaires pour soutenir l'activité physique. Grâce à cette approche, la marque a acquis la réputation de fournisseur de choix de produits d'hydratation pour les athlètes de haut niveau.

« Cela fait de nombreuses années que les Brooklyn Nets consomment les produits BioSteel. La nomination de la marque comme boisson officielle de l'équipe constitue une évolution naturelle de notre relation, a déclaré Bryan Calka, premier vice-président, Partenariats mondiaux, BSE Global. La nutrition sportive est un sujet auquel nous accordons la plus haute importance. Nous avons hâte d'approfondir notre collaboration avec BioSteel, alors que la marque continue de montrer la voie en matière de soutien nutritionnel destiné aux athlètes du monde entier. »

« Nous félicitons les Brooklyn Nets d'avoir fait le choix sain de s'associer à une entreprise qui produit des boissons sportives sans sucre, a affirmé Michael Cammalleri, ancien joueur de la NHL et cofondateur et cochef de la direction, BioSteel Sports Nutrition. En parallèle de cette alliance, BioSteel lancera cette année de nombreuses initiatives de marketing importantes aux États-Unis, où la présence de la marque connaît une croissance rapide. »

Initialement conçus pour les athlètes professionnels, les produits de BioSteel sont désormais très appréciés du grand public grâce à leur qualité et à leur efficacité, et grâce à l'authenticité des partenariats de la marque. Cette relation permet à BioSteel de continuer à raconter l'histoire authentique d'une marque née dans les vestiaires qui se trouve désormais aux portes du marché de masse de la vente au détail.

BIOSTEEL

BioSteel est une société nord-américaine de nutrition sportive dont l'objectif est de fournir la gamme de produits nutritionnels la plus sûre, la plus saine et la plus efficace sur le marché. La gamme de produits nutritionnels BioSteel comprend des boissons destinées aux sportifs sans sucre, ni caféine, ni agent de conservation et sans arôme ni couleur artificiels, de même qu'un éventail de produits protéinés et de produits essentiels pour la vie de tous les jours. Les produits BioSteel sont présentement faciles à trouver en Amérique du Nord et ailleurs dans le monde auprès de détaillants désignés. Les consommateurs peuvent également se procurer ces produits directement en ligne sur le site www.biosteel.com.

BSE GLOBAL

BSE Global gère et exploite le Barclays Center, les Brooklyn Nets, son équipe de la NBA G League, les Long Island Nets et sa filiale évoluant en NBA 2K League, les NetsGC. La société gère également l'équipe de WNBA, New York Liberty. Grâce à ses événements, son marketing, ses ventes et ses opérations, BSE Global offre du contenu et des expériences dynamiques au public.

