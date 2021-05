MONCTON, NB, le 5 mai 2021 /CNW/ - BioScript Solutions® est heureuse d'annoncer aujourd'hui qu'elle a été reconnue avec le titre prestigieux des sociétés les mieux gérées au Canada. En tant que lauréate du programme des sociétés les mieux gérées de 2021, BioScript Solutions® compte parmi les meilleures des sociétés détenues et gérées par des Canadiens.

Co-fondée en 2001 par les pharmaciens David Ford et Andrew Steeves, BioScript Solutions se spécialise à aider les personnes obtenir les meilleurs résultats de santé possibles en donnant accès à des thérapies médicamenteuses de spécialité et en proposant des solutions complètes pour le soutien aux patients, la pharmacie et les soins infirmiers. Ce qui a commencé comme une clinique de perfusion dans une pharmacie à Riverview comprend maintenant cinq unités fonctionnelles qui emploient plus de 850 employés et exploitent leurs activités d'un bout à l'autre du Canada. « Au nom de BioScript Solutions, Andrew et moi sommes heureux de recevoir ce titre prestigieux et nous sommes tellement fiers de l'entreprise qui est devenue un principal acteur national depuis ses origines au Canada atlantique », indique David Ford, co-fondateur de BioScript Solutions. « Notre engagement au cours des 20 dernières années a toujours été de fournir le meilleur soin aux patients tout au long de leur parcours thérapeutique, et ce prix est le reflet des efforts de toute l'équipe à la réalisation de cet engagement ».

Les lauréates 2021 des sociétés les mieux gérées font preuve de leadership selon les critères suivants : la stratégie, la capacité d'exécution et l'innovation, la culture et l'engagement, et les résultats financiers pour réaliser une croissance durable.

Certaines réalisations de BioScript Solutions dans ces domaines comprennent : un processus de développement inclusif qui fait appel aux membres de l'équipe, aux partenaires et à la rétroaction des patients dans sa conception, l'innovation continue en autorisant les membres de l'équipe à mettre en œuvre des améliorations au profit des patients, et le développement d'une culture diversifiée et inclusive fondée sur le succès commun et la responsabilité partagée. « C'est là une des réussites dont nous sommes le plus fiers », indique Andrew Steeves, co-fondateur, « le niveau de compétences de nos membres de l'équipe est le secret de notre succès et leur engagement envers nos patients est inégalé ».

« Obtenir la distinction comme l'une des sociétés les mieux gérées au Canada cette année en dit long sur notre équipe, nos patients, nos partenaires et notre engagement commun pour être à l'avant-garde des solutions innovatrices en soins de santé », indique Heather Tulk, directrice générale à BioScript Solutions. « Nos divisions, dont la pharmacie BioScript, les programmes de soutien aux patients NavieGo, les cliniques Coverdale, le grossiste A&D et Logistique BioScript, se réjouissent à l'idée de poursuivre notre travail ensemble vers notre vision de simplifier l'accès aux soins spécialisés au Canada ».

Les commanditaires du programme des sociétés les mieux gérées sont Deloitte Sociétés privées, la CIBC, Canadian Business, Smith School of Business et le Groupe TMX.

À propos du programme des sociétés les mieux gérées au Canada

Les sociétés les mieux gérées au Canada continuent d'incarner l'excellence pour les sociétés appartenant à des Canadiens et gérées par des Canadiens, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 25 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d'entreprises y participent dans le cadre d'un processus indépendant et rigoureux permettant d'évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Les prix sont décernés à quatre niveaux : 1) nouvelle lauréate des Mieux gérées au Canada (une des nouvelles lauréates retenues chaque année); 2) lauréates des Mieux gérées au Canada (des lauréates qui ont à nouveau présenté leur candidature et ont conservé leur titre de Mieux gérées pendant deux autres années, sous réserve d'une évaluation opérationnelle et financière annuelle; 3) lauréates de la Reconnaissance Or (après avoir conservé pendant trois années consécutives leur titre de Mieux gérées, ces lauréates ont démontré leur engagement envers le programme et ont conservé leur prix pendant quatre à six années consécutives); 4) membres du Club Platine (les lauréates qui ont conservé leur statut de Mieux gérées pendant sept ans ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la CIBC, Canadian Business, Smith School of Business et le Groupe TMX. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter http://www.bestmanagedcompanies.ca.

À propos de BioScript Solutions®

BioScript Solutions® s'engage à aider les patients atteints de maladies chroniques à obtenir les meilleurs résultats de santé possibles. Grâce à notre approche globale de soins, nous simplifions l'accès aux thérapies médicamenteuses complexes et nous proposons des solutions complètes de soins spécialisés à chaque étape du parcours thérapeutique du patient. Au moyen de nos services de logistiques et de distribution en gros, des pharmacies de médicaments de spécialité, des programmes de soutien aux patients et des services cliniques, BioScript Solutions® a la capacité de gérer les besoins des fabricants de produits pharmaceutiques, des payeurs, des médecins et des professionnels de la santé partout au Canada - aujourd'hui et demain. Pour en savoir plus, veuillez visiter bioscript.ca.

