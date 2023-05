Lisa Matar dirigera BioScript Solutions dans sa prochaine phase de croissance

MONCTON, NB, le 8 mai 2023 /CNW/ - BioScript Solutions a le plaisir d'annoncer la nomination de Lisa Matar en tant que cheffe de la direction.

BioScript Solutions a le plaisir d'annoncer la nomination de Lisa Matar en tant que cheffe de la direction. (Groupe CNW/BioScript Solutions)

« Nous sommes très heureux d'accueillir Lisa Matar en tant que première cheffe de la direction chez BioScript Solutions », indique David Ford, cofondateur de BioScript Solutions. « Lisa possède plus de 25 années d'expérience dans l'industrie pharmaceutique, ayant a occupé plusieurs postes uniques et acquis une expertise inestimable durant son parcours professionnel. Mais surtout, Lisa est une dirigeante extrêmement intéressante et charismatique, et sa passion pour les patients et sa capacité de former des équipes exceptionnelles sont incontestables ».

Lisa sera responsable de mettre en œuvre l'orientation stratégique et opérationnelle afin d'appuyer l'entreprise dans sa mission permanente de simplifier l'accès aux soins spécialisés pour les Canadiens et Canadiennes.

Andrew Steeves, cofondateur de BioScript Solutions ajoute, « Durant sa brillante carrière, Lisa a démontré sa capacité à exploiter l'innovation et à transformer les entreprises tout en formant des équipes très performantes par l'intermédiaire de plusieurs changements transformationnels difficiles, et ce, sur plusieurs continents. Cette expérience sera inestimable pour BioScript à l'avenir à mesure que nous continuons à optimiser l'expérience du patient en soins spécialisés au Canada ».

Cet enthousiasme pour ce partenariat est partagé par Lisa, qui indique « BioScript Solutions est véritablement une entreprise unique avec un avenir prometteur, et je suis heureuse d'avoir l'occasion de mener le parcours de croissance de l'entreprise. C'est un privilège et un honneur de travailler avec une équipe dynamique et passionnée pendant que nous continuons à fournir les meilleures solutions de service pour les soins spécialisés. Je me réjouis à la perspective de jouer un rôle dans l'histoire de BioScript Solutions ».

Avant de se joindre à BioScript, Lisa était au service d'Eli Lilly et Co., où elle a occupé plusieurs postes de cadre en marketing, en ventes et en direction générale. Elle possède une vaste expérience dans une variété de champs thérapeutiques, y compris l'oncologie, le diabète, la cardiologie et les maladies auto-immunes, en Europe et au Canada.

Elle a été présidente et directrice générale d'Eli Lilly Canada de 2013 à 2020, période pendant laquelle elle a mené d'importantes transformations opérationnelles pour appuyer le lancement du portefeuille de soins spécialisés de l'entreprise. Durant sa période d'affectation au Canada, Lisa a été nommée au conseil d'administration de Médicaments novateurs Canada.

Plus récemment, Lisa a travaillé avec des entreprises de biotechnologie en prédémarrage et en phase de démarrage dans le domaine d'oncologie qui mettent l'accent sur la stratégie globale et la commercialisation pour accroître la vitesse d'accès au marché. Lisa siège actuellement aux conseils d'administration de Delphi DiagnosticsTM, inc. et de Starpax Biopharma.

À propos de BioScript Solutions

Fondée en 2001, BioScript Solutions soutient les patients atteints de maladies chroniques et rares en leur donnant accès à des thérapies médicamenteuses complexes et en proposant des solutions complètes de soins spécialisés. Chaque année, nous servons des milliers de personnes partout au Canada par l'entremise de nos programmes de soutien aux patients, la distribution en gros de produits pharmaceutiques, nos services logistiques, nos cliniques et nos pharmacies. Nous voyons grand, mais notre approche est communautaire; nous sommes profondément engagés envers les collectivités et les patients qui sont au cœur de tout ce que nous faisons. Visitez bioscript.ca pour en apprendre davantage sur nos services spécialisés.

