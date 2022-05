MARCY-L'ETOILE, France, le 24 mai 2022 /CNW Telbec/ - bioMérieux, acteur mondial du diagnostic in vitro, annonce aujourd'hui que son panel BIOFIRE® Blood Culture Identification 2 (BCID2) a reçu l'autorisation de Santé Canada. Le panel BIOFIRE® BCID2, pour l'identification rapide des hémocultures positives, comprend plusieurs agents pathogènes supplémentaires, une liste étendue de gènes de résistance aux antimicrobiens et de nombreuses cibles révisées par rapport au panel BIOFIRE® BCID déjà disponible.

La septicémie est la 12ième cause de décès au Canadai. Chaque année, près de 75 000 patients sont diagnostiqués avec un taux de mortalité supérieur à 40%ii. Le temps nécessaire au diagnostic et à la thérapie antimicrobienne appropriée est impératif puisque pour chaque heure durant laquelle une septicémie grave n'est pas traitée, le taux de mortalité moyen augmente de 7,6%iii .

Julie Émond, Vice-Présidente et Directrice Générale, bioMérieux Canada, déclare : «BIOFIRE® BCID2 est un ajout important à notre offre de diagnostic liée au sepsis, permettant aux cliniciens d'accélérer la détection et l'initiation de la bonne thérapie, augmentant ainsi le pronostic de survie de ces patients.»

Jessica Blavignac, Directrice Affaires Scientifiques et Médicales, bioMérieux Canada, ajoute : «Les tests syndromiques moléculaires rapides changent littéralement la donne. Avec le sepsis, chaque heure compte. Le panel BIOFIRE® BCID2 permet aux petits et grands laboratoires au travers du Canada de réduire de réduire le temps d'identification des agents pathogènes jusqu'à 70% et l'initiation du traitement optimal de 33,5 heuresiv. BIOFIRE® BCID2 est également un allié important pour la gestion de l'antibiogouvernance.»

Le panel BIOFIRE® BCID2 teste 43 cibles associées aux infections du sang, y compris les bactéries gram-négatives, les bactéries gram-positives, les levures et 10 gènes de résistance aux antimicrobiens - le tout avec un seul test et avec des résultats disponibles en environ une heure à partir d'une hémoculture positive. L'identification rapide de la cause de l'infection du sang peut aider les cliniciens à gérer plus rapidement et de manière appropriée le traitement, pouvant ainsi avoir un impact positif sur la survie des patientsiii,iv.

Ce panel améliore l'offre syndromique de BIOFIRE® pour la détection des hémocultures positives en plus des 3 autres syndromes couverts par le menu BIOFIRE®, ce qui en fait le menu le plus large de panels syndromiques hautement multiplexe existant et disponible pour les laboratoires aujourd'hui : Respiratoire, Méningite /Encéphalite et Gastrointestinale.

