Bioindustrial Innovation Canada étend sa présence au pays avec une nouvelle antenne à Trois-Rivières

SARNIA, ON, le 3 déc. 2024 /CNW/ - Bioindustrial Innovation Canada (BIC) confirme l'implantation d'un bureau à Trois-Rivières afin d'offrir des services aux entreprises de la région en phase de démarrage dans le créneau de la bioéconomie.

Réalisé en partenariat avec Innovation et Développement économique Trois-Rivières, ce nouveau projet en sol québécois permettra à BIC de mieux soutenir ses organisations partenaires, ses entreprises et les différentes communautés à l'échelle nationale.

Cette collaboration est née d'un engagement commun à exploiter le potentiel de la bioéconomie pour générer des impacts économiques, environnementaux et sociaux positifs au Québec et au Canada. « Notre objectif a toujours été d'être présents sur le terrain et d'établir des partenariats avec les régions du Canada afin de créer des pôles régionaux en bioéconomie », déclare Meaghan Seagrave, directrice générale de BIC

« La forte représentation des technologies vertes dans la recherche fondamentale de notre université et la recherche appliquée de nos centres de recherche collégiaux a favorisé l'émergence d'une filière en bioéconomie. Cette décision de BIC est pour nous une marque de confiance envers les efforts poursuivis pour rendre notre région plus attractive dans les technologies vertes », affirme le directeur général d'IDÉ Trois-Rivières, Mario De Tilly.

Le modèle de BIC, initialement lancé en Ontario, a réussi à catalyser le développement de grappes industrielles en reliant l'industrie, le gouvernement et le milieu universitaire. Cette approche est devenue un modèle pour la construction d'écosystèmes régionaux d'innovation, qui favorisent les économies rurales, la création d'emplois, la gestion de l'environnement, la productivité et la compétitivité de l'industrie à l'échelle mondiale.

Pour BIC, ce partenariat avec Trois-Rivières renforce son engagement à étendre ce modèle à l'ensemble du Canada.

À propos de Bioindustrial Innovation Canada (BIC) :

Bioindustrial Innovation Canada est un organisme national sans but lucratif qui soutient le développement et la commercialisation de la chimie durable et des technologies biologiques. Il connecte les innovateurs aux ressources dont ils ont besoin pour amener les bioproduits industriels au marché, contribuant ainsi à la croissance de la bioéconomie canadienne et à la transition mondiale vers la durabilité.

À propos d'Innovation et Développement économique Trois-Rivières :

La mission d'IDÉ Trois-Rivières est d'assurer le leadership du développement économique durable de Trois-Rivières par la mobilisation des forces du milieu, la création de la richesse collective et le rayonnement de la ville.

SOURCE Innovation et Développement économique (IDE)

