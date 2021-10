À titre de directeur général, M. Tse aura pour objectif de renforcer la position de Biogen en tant que chef de file et partenaire de confiance en neurosciences, qui offre des traitements novateurs aux Canadiens atteints de maladies neurologiques et neurodégénératives graves. Comptant plus de 20 ans d'expérience en vente, en marketing, en exploitation et en gestion générale, M. Tse est un vétéran du secteur pharmaceutique au Canada. Son succès découle de son dévouement à bâtir une solide culture d'entreprise qui produit des résultats exceptionnels grâce à l'innovation, à la collaboration et à la diversité. Son engagement à apporter des solutions dans les domaines où les besoins médicaux sont grands, mais non comblés et son aspiration à exercer un effet positif sur le parcours des patients cadrent bien avec la vision et la raison d'être de Biogen.

« Je suis ravi de me joindre à Biogen Canada et j'ai hâte de poursuivre les réalisations importantes de l'entreprise qui aident à améliorer la santé de la population canadienne grâce à l'innovation en neurosciences », a déclaré M. Tse. « Ce qui est inspirant, c'est d'avoir l'occasion de diriger une organisation qui, grâce à sa culture positive et solidement établie, s'est classée parmi les 50 meilleurs lieux de travail au Canada et parmi les meilleurs milieux de travail pour l'inclusion. Favoriser une solide culture organisationnelle est l'une des choses qui me motivent. J'ai hâte de poursuivre le travail qui a été accompli et de donner à cette équipe axée sur les solutions les moyens de se dépasser dans un nouvel environnement de bureau qui a été créé pour faciliter la collaboration. »

M. Tse a occupé des postes de haute direction chez Allergan Aesthetics, Shire Pharmaceuticals, Bausch + Lomb et Novartis. Il possède une vaste expérience dans de nombreux domaines thérapeutiques, notamment les neurosciences, les maladies rares, l'ophtalmologie et la gastroentérologie, et a participé à plus de 20 lancements de produits dans le cadre de ses divers rôles.

Nouveau siège social pour Biogen Canada

Biogen a déménagé dans un nouveau siège social canadien à la fine pointe de la technologie pour répondre à la croissance continue de son entreprise. Les divers espaces de ses deux étages sont conçus pour favoriser le travail d'équipe et l'innovation et fournir aux employés des commodités de qualité qui améliorent leur expérience de travail. Ce nouveau bureau affirme également l'identité canadienne unique de Biogen, son engagement envers les patients et la durabilité de l'environnement, ainsi que le soutien qu'elle apporte à la collectivité locale.

L'ensemble du bureau a été conçu de façon stratégique et permettra à Biogen Canada de servir d'organisation modèle pendant qu'elle effectue sa transition vers de nouvelles façons de travailler dans un monde post-pandémique. Ce changement s'inscrit dans une nouvelle philosophie mondiale qui introduit un modèle de travail hybride, par lequel Biogen vise à maintenir un environnement de travail propice à sa culture inclusive et collaborative, tout en adoptant une souplesse qui donne aux employés les moyens d'exceller dans des environnements de travail à la fois physiques et virtuels.

À propos de Biogen

En tant que pionnière dans le domaine des neurosciences, Biogen découvre, met au point et commercialise des médicaments novateurs à l'échelle mondiale pour venir en aide aux personnes atteintes de maladies neurologiques graves, en plus d'offrir des produits et services thérapeutiques connexes. Cette société de biotechnologie internationale, l'une des premières au monde, a été fondée en 1978 par Charles Weissmann, Heinz Schaller, Kenneth Murray et les lauréats du prix Nobel Walter Gilbert et Phillip Sharp. Aujourd'hui, Biogen possède le principal portefeuille de médicaments pour traiter la sclérose en plaques, commercialise le premier traitement approuvé contre l'amyotrophie spinale, commercialise également des produits biosimilaires, et se focalise sur le développement du portefeuille le plus diversifié du secteur des neurosciences, lequel transformera la norme de soins dans plusieurs domaines où les besoins médicaux des patients sont grands, mais non comblés, notamment la maladie d'Alzheimer et de la démence.

En 2020, Biogen a lancé une initiative audacieuse de 250 millions de dollars sur 20 ans pour aborder les questions étroitement liées que sont le climat, la santé et l'équité. Un climat sain, une vie saineMC vise à éliminer l'usage des combustibles fossiles dans l'ensemble des activités de l'entreprise, à établir des collaborations avec des établissements de renom pour faire progresser la science et améliorer les résultats en matière de santé humaine, ainsi qu'à appuyer les collectivités mal desservies.

Pour en savoir plus, consultez le site www.biogen.ca.

NOUVELLE ADRESSE DE BIOGEN CANADA INC. 3250, rue Bloor Ouest, Tour Est Bureau 1200, Toronto (Ontario) M8X 2X9 Numéro de téléphone principal : +1 416 234-7999

SOURCE Biogen Canada

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS : Marija Mandic, +1 416 234-7901, [email protected]

Liens connexes

www.biogen.ca