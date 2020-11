BioForest lance un nouveau bioherbicide pour contrôler le nerprun au Canada

MONTRÉAL, le 12 nov. 2020 /CNW/ - BioForest / Lallemand Inc. (BioForest) enregistre le bioherbicide LALCIDE CHONDRO pour la suppression du nerprun bourdaine et cathartique au Canada. L'herbicide est une solution biologique qui offre une option plus sensible à l'environnement pour lutter contre le nerprun.

L'ingrédient actif est un champignon naturel appelé Chondrostereum purpureum (Cp), qui peut coloniser les souches et les plaies fraîchement coupées. Son nom est tiré de l'argenture progressive des feuilles sur les branches infectées : Le Cp libère une enzyme qui perturbe la lamelle moyenne entre les cellules épidermiques et les cellules de la palissade des feuilles, provoquant la séparation des deux couches. Le changement de disposition des cellules se traduit par un changement de réflectivité de la feuille, résultant en un aspect argenté. Cela contrôle et empêche le développement de nouvelles pousses à la souche.

Le nerprun est un arbuste envahissant en Amérique du Nord. Il pousse vigoureusement et se propage de manière agressive, envahissant les forêts urbaines et commerciales, les bords des routes et des sentiers, les berges des rivières, les pâturages ainsi que les corridors hydroélectriques. Le nerprun surpasse la régénération naturelle, déplace les espèces végétales indigènes, peut altérer les écosystèmes pour la flore et la faune et peut affecter considérablement le pH du sol.

« Les essais du LALCIDE CHONDRO ont été menés à la fois sur des opérations d'annelage des tiges et de coupe de souches. L'efficacité est déterminée par la mortalité des rejets, et les résultats de nos essais varient de 81 à 100 pourcents d'efficacité dans un délai de 24 mois », explique Frédéric Dubois, Spécialiste technique et arboriculteur certifié de l'ISA® chez BioForest.

Le LALCIDE CHONDRO doit être appliqué dès la fin du printemps jusqu'au début de l'été lorsque le nerprun est complètement débourré. Une fine couche de produit est appliquée sur une souche ou une tige annelé 30 minutes suivant la coupe; une seule application est requise par tige.

Le LALCIDE CHONDRO est un pesticide homologué de manière commerciale et ne peut être appliqué que par des applicateurs de pesticides agréés. Il sera disponible en précommande au Canada au début de 2021. Pour plus d'informations, l'équipe du soutien technique de BioForest se fera un plaisir de répondre à vos questions : Contactez [email protected] ou appelez sans frais le 1-888-450-7664. Pour plus d'informations, rejoignez-nous le 18 novembre à 13h pour un webinaire d'information lors de l'Expo Québec Vert 2020 à www.expoquebecvert.com.

