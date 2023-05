Avec des décennies d'expertise dans le marché de l'agriculture en environnement contrôlé, BioFloral élargit et maximise son réseau de distribution dans l'Ouest canadien.

LAVAL, QC, le 17 mai 2023 /CNW/ - Groupe BioFloral Inc. (« BioFloral »), un holding privé verticalement intégré, chef de file canadien dans la distribution et la fabrication d'équipement et de produits hydroponiques de marque pour l'agriculture en environnement contrôlé, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Stellar Wholesale Inc. (« Stellar »), un distributeur bien établi en Colombie-Britannique depuis 2004. Cette transaction permet à BioFloral de renforcer son réseau de distribution d'un océan à l'autre et son statut de leader canadien dans un marché en pleine effervescence.

BioFloral accueille dans son équipe le personnel expérimenté de Stellar : « L'acquisition de Stellar est une transaction stratégique qui permettra à BioFloral d'accroître sa présence dans la grande région de l'Ouest canadien. Nous sommes deux entreprises pionnières de l'industrie qui partagent des valeurs et une histoire communes. En unissant nos forces, nous serons en mesure de répondre encore plus efficacement aux besoins de nos clients, d'accroître nos parts de marché et de tirer parti des nombreuses opportunités qui se profilent dans un secteur en constante évolution. BioFloral va demeurer à l'affût des opportunités de croissance », souligne François Deguire, fondateur et président de BioFloral.

Stellar est basée à Pitt Meadows et dessert une part importante du marché de la distribution en gros de produits hydroponiques dans l'Ouest canadien. Au fil des ans, l'entreprise a tissé et maintenu des liens solides avec une clientèle fidèle et demeure aujourd'hui un partenaire de premier plan pour plusieurs entreprises de la région. Face à une forte concurrence, Stellar se trouve à un moment charnière : « En nous joignant à BioFloral, nous sommes confiants de pouvoir assurer la pérennité de ce que nous avons bâti au cours des deux dernières décennies. L'ajout de la gamme de produits de BioFloral et la contribution de son équipe d'experts nous permettront de maintenir nos services personnalisés et d'améliorer notre offre de produits au bénéfice de nos clients », commentent pour leur part Allison Ayles et Scott Hammond, co-fondateurs et dirigeants de Stellar.

Raison d'être de l'acquisition

Similarité et complémentarité des activités des deux sociétés.

Maximiser la gamme de produits et renforcer l'offre de services, accroître les parts de marché et générer une croissance soutenue des revenus et profits.

Réaliser des synergies et des économies d'échelle grâce à l'intégration des activités liées aux contrôles financiers et administratifs, et aux stratégies de vente et de marketing des produits.

À propos de Groupe BioFloral Inc. (« BioFloral »)

Fondée en 1999 par son président et chef de la direction, François Deguire, BioFloral gère et contrôle des filiales opérantes qui fabriquent et distribuent, entre autres, des engrais, des nutriments et des substrats, des solutions de contrôle climatique, des lampes de croissance à haute intensité et un vaste portefeuille de produits de marque de renommée mondiale. La mission de BioFloral est de fournir aux cultivateurs et aux agriculteurs des produits qui leur permettent d'améliorer la qualité, l'efficacité, la régularité et la rentabilité de leurs projets de culture.

