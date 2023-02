Appui des gouvernements du Québec et du Canada ainsi que d'Investissement Québec

LAVAL, QC, le 13 févr. 2023 /CNW Telbec/ - La société Biodextris inc., filiale de Clean Biologics SAS, annonce l'aménagement d'une nouvelle usine de développement, fabrication et conditionnement (CDMO), à l'échelle industrielle, de vaccins et de produits biologiques. Le nouveau centre permettra d'accompagner les entreprises dans le développement et la caractérisation de produits biologiques de nouvelle génération et contribuera à faire le pont entre les projets de recherche et la production commerciale à grande échelle. Le projet représente un investissement total de 25 millions de dollars en aménagement intérieur, matériel et équipements de pointe.

Située au cœur de la Cité de la Biotech Laval, l'équipe de scientifiques chevronnés occupera un bâtiment existant de 30 000 pi², réaménagé en fonction des besoins de Biodextris. Le centre comprendra trois espaces principaux, soit des laboratoires pour le développement de bioprocédés, des laboratoires analytiques pour le développement, la validation de méthodes et le contrôle de la qualité des produits fabriqués et finalement, cinq suites de biofabrication cGMP dédiées. L'offre de service de production sera ainsi bonifiée par l'ajout de bioréacteurs de plus grands volumes (50 à 200 litres) et par l'addition d'une capacité de remplissage aseptique.

Ce projet bénéficie d'un appui important des gouvernements du Québec et du Canada ainsi que d'Investissement Québec. Le gouvernement du Québec a octroyé un prêt de 4 millions $ dans le cadre du programme ESSOR, géré par Investissement Québec. Investissement Québec a également accordé un prêt de 1,4 million $ via ses fonds propres. Pour sa part, le gouvernement du Canada appuie le projet avec une contribution remboursable d'un million de dollars, consentie en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI) de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC). L'aide de DEC servira à l'achat et à l'installation d'équipements de biologie, de biophysique et de chimie médicale. Ces équipements permettront à la PME d'augmenter sa compétitivité et de poursuivre son expansion.

Le nouveau centre de biofabrication (cGMP) et les capacités analytiques dont il disposera seront un atout du développement de Biodextris comme CDMO de classe mondiale. « Notre équipe de scientifiques expérimentés en développement de produits biologiques sera en mesure d'accompagner nos clients et de leur offrir un éventail de services intégrés et les technologies les plus avancées, durant les phases initiales de développement, les essais cliniques, et jusqu'à la fabrication commerciale du produit », a déclaré Alain Carrier, directeur général de Biodextris.

« Le secteur des sciences de la vie est un secteur phare de l'économie québécoise et l'expertise du Québec rayonne mondialement. Investissement Québec est fier d'appuyer Biodextris, un joueur clé de cette industrie, dans son projet d'expansion et d'augmentation de sa productivité. Notre soutien, à travers l'initiative Productivité innovation, leur permettra d'acquérir de nouveaux équipements à la fine pointe de la technologie, ce qui contribuera à renforcer l'expertise du Québec dans la fabrication de vaccins », a déclaré Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

« Notre gouvernement veut stimuler la recherche et le développement de nouveaux produits biologiques, comme il le fait avec ce projet d'expansion de Biodextris. On veut contribuer à améliorer la qualité de vie de la population et à accroître le dynamisme de notre industrie des sciences de la vie », a souligné Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Ce projet propulse et réaffirme la position de la Cité de la Biotech Laval en tant que leader du secteur des sciences de la vie. Cette nouvelle usine solidifiera l'expertise québécoise en biotechnologie et sera un atout majeur pour le développement et l'attraction de nouveaux talents dans la région », a soutenu Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.

Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire du ministre des Transports, se réjouit de cette contribution. « Nous aidons les entreprises à s'outiller adéquatement pour qu'elles puissent demeurer compétitives, prospérer et créer de bons emplois. Grâce à l'aide financière de notre gouvernement annoncée aujourd'hui au nom de la ministre des Sports et ministre responsable de DEC, l'honorable Pascale St-Onge, Biodextris pourra continuer à innover dans un domaine de pointe et consolider sa position dans l'industrie et sur les marchés, ce qui contribuera aussi à stimuler l'économie régionale. Cet appui, qui s'inscrit dans notre plan de relance économique, bénéficiera ainsi à toute la région métropolitaine de Montréal et permettra à l'économie canadienne de revenir encore plus forte ».

Le nouveau centre débutera ses activités au cours de l'été 2023 et la société prévoit ajouter une quinzaine des collaborateurs hautement spécialisés au cours des prochaines années.

À propos de Biodextris Inc.

Fondée en 2015, Biodextris Inc. , une filiale de Clean Biologics SAS soutenue par Achimed Investisseur mondial dans l'industrie de la santé, fournit des services d'analyse et de développement de processus de fabrication clinique et des tests de contrôle de la qualité pour des clients des industries des vaccins et des produits biologiques. L'entreprise regroupe des scientifiques expérimentés en développement de produits biologiques et les principaux membres de l'équipe ont travaillé ensemble dans des entreprises de développement et fabrication de vaccins de moyenne et grande taille durant près de vingt ans. L'équipe de Biodextris offre son expertise des grandes entreprises pharmaceutiques dans un cadre de fonctionnement plus personnel et interactif à ses clients de tailles diverses. L'entreprise développe, fabrique et teste une large gamme de produits biologiques en vue d'applications vaccinales, pharmaceutiques et autres. Biodextris dispose de l'expérience et de l'expertise nécessaires au développement de produits de haute qualité, robustes et commercialisables, tout en conservant la flexibilité et le sens de l'urgence nécessaires aux petites organisations.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat, ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Présente dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toutes tailles au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec propose également de nombreux services-conseils, dont l'accompagnement technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. De plus, grâce à Investissement Québec International, elle accompagne les entreprises québécoises dans leurs projets d'exportation, tout en assurant la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

