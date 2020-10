VANCOUVER, BC, le 19 oct. 2020 /CNW/ - Bioclean Innovations Inc., une jeune entreprise de biotechnologie axée sur des solutions antimicrobiennes novatrices pour lutter contre les éclosions de maladies, s'est associée à rep-L® Antimicrobials pour lancer une gamme puissante mais non toxique de produits d'origine biologique antimicrobiens.

Nos désinfectants à base de rep-L sont conçus pour créer une nouvelle méthodologie pour surmonter les obstacles liés à la lutte contre les infections auxquels font face les secteurs de l'éducation et des soins de santé à long terme aujourd'hui. Le virus SARS-CoV-2 responsable de la pandémie de COVID-19 est l'un des nombreux agents pathogènes et infectieux résistants aux antibiotiques qui frappent la société.

Les écoles, les universités et les foyers de soins ont besoin d'un processus fréquent de nettoyage et de désinfection, qui exige maintenant plus de produits de nettoyage et de désinfection et plus de travail, mais les risques de transmission microbienne par contamination des surfaces entre les cycles de désinfection demeurent.

Bioclean a mis au point une gamme de produits comprenant un désinfectant actif en continu, un désinfectant pour les mains et des lingettes désinfectantes pouvant éliminer les virus et protéger contre les virus, les bactéries et les champignons pendant trente (30) jours et plus. Ils éliminent ainsi la nécessité d'une désinfection fréquente et offrent une protection efficace et durable des mains et des surfaces fréquemment touchées.

Les produits Bioclean utilisent rep-L®, une biotechnologie novatrice qui tue rapidement les cellules microbiennes, ce qui prévient également la résistance aux antimicrobiens. Il est scientifiquement démontré que les produits Bioclean éliminent en permanence 99,99 % des virus, des bactéries, des champignons et le coronavirus humain (229E) en moins d'une minute suivant le contact et protègent la plupart des surfaces pendant trente (30) jours et plus.

Les produits Bioclean conviennent particulièrement aux endroits où se trouvent des enfants ou des personnes âgées. Ils éliminent le risque de transmissions microbiennes que présentent les surfaces potentiellement contaminées et réduisent ainsi la pression exercée sur les écoles et le personnel soignant.

Mohsin Kazi, fondateur de Bioclean Innovations Inc., a fait remarquer que « c'est un partenariat passionnant qui met en pratique pour la première fois le potentiel de la lutte contre les infections par les surfaces à l'aide de rep-L®. Cette biotechnologie non toxique et très efficace est idéale pour les établissements d'enseignement et les foyers de soins ainsi que pour presque toutes les installations publiques. Nous savons qu'il peut assurer un contrôle efficace des infections à la COVID-19, bien sûr, mais qu'il peut aussi protéger contre un grand nombre de transmissions virales, bactériennes et fongiques. »

Les produits Bioclean sont actuellement soumis à l'approbation de Santé Canada et de l'EPA aux États-Unis.

Vous pouvez en apprendre davantage sur Bioclean, son partenariat avec rep-L® et la gamme de solutions de contrôle des infections transmises par les surfaces à www.bclean.ca.

SOURCE Bioclean Innovations Inc

Renseignements: email: [email protected], tel: 778 917 7564