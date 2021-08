L'accord transformateur augmente considérablement le développement, la fabrication et les canaux de vente dans le secteur des diagnostics in vitro pour les nouvelles plateformes d'essais d'immuno-absorption enzymatique (ELISA) et technologies chimiluminescentes

SOUTH SAN FRANCISCO, Californie, le 19 août 2021 /CNW/ - BioCheck, Inc. a annoncé avoir fait l'acquisition de DRG International, un fabricant de premier plan de diagnostics cliniques et de tests ELISA distribués dans plus de 110 pays. DRG est également le fabricant de DRG:HYBRiD-XL®, un analyseur entièrement automatisé pour les immuno-essais et la chimie clinique. DRG International, Inc. exerce ses activités conformément à la réglementation du système de qualité FDA 21 CFR 820, ainsi qu'à la norme ISO 13485:2016 et au Medical Device Single Audit Program (MDSAP) de TÜV Rheinland.

Voici la déclaration de Roy Paxton Yih, chef de la direction de BioCheck : « La solution DRG:HYBRiD-XL® et la nouvelle technologie chimiluminescente automatisée de BioCheck (ACL-Platform) nous permettrons d'accélérer la disponibilité de tests de diagnostics cliniques et de recherche avancés, optimisés, fiables et précis dans le domaine des troubles neurologiques et d'autres maladies. Misant sur les capacités de développement de tests de BioCheck et sur le centre de développement de DRG, les entreprises combinées sont en bonne position pour augmenter rapidement la disponibilité des tests actuels et développer de nouveaux tests de diagnostics in vitro pour plusieurs maladies dans les années à venir dans plus de 110 pays. »

Nouvelles sur le marché mondial du diagnostic in vitro fournies par « Research and Markets Publication », 8 juin 2021

« D'une valeur estimée à plus de 72,02 milliards de dollars américains en 2019, le marché mondial des diagnostics in vitro devrait prospérer à un TCAC de 4,1 % et se chiffrer à plus de 112,05 milliards de dollars américains au cours de la période de prévision 2020-2030.

Le diagnostic in vitro connaît une grande popularité dans le secteur des soins de santé en raison de son efficacité à diagnostiquer de nombreux problèmes médicaux comme les maladies infectieuses, les troubles cardiaques, le cancer et les troubles néphrologiques.

L'augmentation du nombre de tests de diagnostic in vitro dans le monde en raison de l'incidence accrue des maladies infectieuses et chroniques est à l'origine de la croissance du marché. En outre, l'augmentation de la population gériatrique, qui est vulnérable aux troubles immunologiques, a stimulé la croissance du marché mondial. »

M. Yih a également ajouté : « Nous avons hâte d'accueillir les membres très talentueux de l'équipe de DRG qui apportent à BioCheck des capacités supplémentaires de recherche et de développement, ainsi qu'une force de fabrication, contribuant ainsi à améliorer nos activités cliniques et nos efforts de recherche dans le domaine des diagnostics in vitro. »

À propos de BioCheck, Inc.

Depuis 1997, BioCheck, Inc. élabore et fabrique des trousses de tests de diagnostics in vitro de haute qualité destinés aux marchés mondiaux de la recherche biomédicale, pharmaceutique et scientifique, conformément aux normes cGMP et ISO 13485. BioCheck commercialise la plateforme chimiluminescente automatisée (ACL-Platform) et les trousses de tests associés à la COVID-19 et à d'autres tests cytokines, métaboliques et cardiovasculaires, afin de permettre un diagnostic pratique, instantané et précis des marqueurs de maladie à l'aide d'un instrument de référence. BioCheck est financé par Emerging Technology Partners, des investisseurs chevronnés dans le domaine de la biotechnologie. www.biocheckinc.com

SOURCE BioCheck Inc

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected], www.biocheckinc.com

Liens connexes

www.biocheckinc.com