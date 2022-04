En 2021, le congrès international a dû relever le défi d'organiser un événement hybride en ligne et hors ligne en plein cœur de la pandémie, et en dépit des difficultés, il a affirmé sa réputation en tant que congrès international de premier plan de la Corée en matière de biosanté, attirant 7 000 participants de 800 entreprises et organisations de 69 pays. Avec de grands espoirs pour l'ère post-COVID-19 en 2022, le congrès de cette année est organisé sous la bannière « Au-delà de la pandémie, vers la prochaine vague ». Les programmes s'articulent autour des entreprises du secteur de la biosanté, par exemple les soins de santé numériques après la COVID-19 et les technologies thérapeutiques de pointe.

Grâce à la présence de certains des esprits, des investisseurs, des dirigeants, des experts du milieu des affaires et des chercheurs les plus brillants au monde, BIO KOREA 2022 offrira d'importantes occasions d'affaires et de partenariat mondial grâce à un forum des affaires, une exposition, un colloque et un salon de l'investissement.

L'exposition mettra en vedette les technologies et les produits de soins de santé les plus récents avec une série de démonstrations. Des entreprises et des institutions du secteur des soins de santé et de nombreuses ambassades installeront des pavillons nationaux, où des entreprises de premier plan participeront à titre d'exposantes. La zone Metaverse, où certaines des technologies d'avenir les plus séduisantes seront présentées, est particulièrement remarquable. Les visiteurs auront l'occasion d'observer le futur de l'industrie mondiale de la biosanté et d'avoir une expérience directe des dernières technologies.

Un autre programme clé, le forum des affaires, comprend Partnering et BIO LIVE. Conçu pour faciliter la découverte de possibilités de partenariat et promouvoir les technologies et les produits, le forum permet également d'organiser des rencontres individuelles pour discuter de la coopération et de la mise en réseau des entreprises et de la recherche. Le Partnering Center a été ouvert sur le site Web officiel de BIO KOREA 2022 (www.biokorea.org) le 2 mars. Des entreprises de métavers, des exposants d'ingrédients de vaccins et de technologies de diagnostic attirant beaucoup d'attention en Corée, de jeunes entreprises prometteuses, des laboratoires d'essais cliniques, des sociétés pharmaceutiques et des établissements de recherche y sont en quête de partenaires d'affaires. Face à la montée en flèche des demandes à l'échelle mondiale, l'organisateur du congrès prévoit d'exploiter le Partnering Center en ligne et hors ligne 24 heures sur 24, sept jours sur sept, afin de maximiser les possibilités de partenariat mondial. Conçu pour le jumelage d'entreprises, BIO LIVE vise à établir des liens bidirectionnels entre les participants en ligne et hors ligne pour les relations publiques et le jumelage d'entreprises.

Le colloque propose des séminaires sur divers sujets, notamment l'octroi de licences technologiques, la propriété intellectuelle biologique, les appareils médicaux et les produits pharmaceutiques. Des universitaires et des experts de renommée internationale y communiqueront leurs connaissances aux participants et discuteront des derniers développements technologiques. Les principaux sujets abordés comprennent les vaccins, les immunothérapies pour le cancer, le microbiome, la maladie d'Alzheimer et la médecine régénérative. Les séances sont bien organisées en grands axes tels que la santé numérique et l'exploitation technologique pour rester à la pointe des derniers développements et des meilleures pratiques et discuter des perspectives de l'avenir de la biosanté.

Le salon de l'investissement servira de tremplin aux entreprises pharmaceutiques, de biologie et de soins de la santé pour pénétrer les marchés mondiaux, où elles présenteront leurs pipelines de développement de médicaments, leurs technologies de pointe, leurs visions et leurs stratégies.

BIO KOREA fait partie du développement du secteur de la biosanté du pays. Cette année, le congrès international devrait consolider encore davantage sa position de chef de file de la Corée en matière de biosanté en offrant une tribune pour échanger des renseignements sur le marché mondial de la biosanté et faire le commerce de technologies d'avenir novatrices pour prendre les devants sur la scène internationale.

Pour en savoir plus sur Bio Korea 2022, veuillez consulter notre site Web. https://www.biokorea.org/index.asp?pLn=Eng ou https://www.youtube.com/watch?v=4oVP6waOc7Y

Comité organisateur de BIO KOREA

+82-1661-0810

[email protected]

