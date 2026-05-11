Menés en collaboration avec des chercheurs du Centre de recherche du CHU Sainte-Justine à Montréal, et soutenus par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), ces travaux contribuent à l'avancement des connaissances sur l'axe intestin-cerveau, soit la connexion bidirectionnelle entre le microbiote intestinal et la fonction cérébrale.

Une publication récente évaluée par les pairs marque une étape clé après près de six ans de recherche collaborative menée par la professeure Valérie Marcil, Ph.D., directrice et professeure au Département de nutrition de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, et la Dre Ghizlane Gaougaou, Ph.D., associée de recherche et coordinatrice de l'étude.

Les premiers résultats ont démontré que la consommation quotidienne d'un probiotique Bio-K+® à boire, végétalien et à saveur de framboise, par des enfants neurodivergents, était sûre et bien tolérée. Les observations préliminaires suggèrent également des améliorations potentielles des symptômes gastro-intestinaux (GI), des comportements liés aux TSA et des habitudes de sommeil.

Observations préliminaires prometteuses

L'étude de faisabilité de 30 semaines comprenait une période de supplémentation de 14 semaines suivie d'une phase de sevrage. Les participants ont consommé une portion quotidienne de probiotique Bio-K+®.

Les principales observations comprenaient :

Un profil d'innocuité et de tolérabilité favorable, sans effet indésirable signalé

Une acceptabilité et une observance élevées chez les participants

Des améliorations préliminaires des symptômes gastro-intestinaux, des résultats comportementaux et des habitudes de sommeil

Certaines améliorations observées ont diminué après l'arrêt de la consommation, suggérant un lien potentiel entre le soutien continu du microbiote et le maintien des bienfaits. Les parents ont également signalé des changements positifs au niveau de l'appétit, du sommeil et du bien-être global.

Soutenu par des efforts de recherche nationaux

Bien que les résultats soient encourageants, l'étude pilote visait à évaluer la faisabilité et à générer des données préliminaires. Des essais de plus grande envergure, contrôlés par placebo, sont nécessaires pour confirmer l'efficacité. Grâce au soutien financier des IRSC et de Kerry, une étude randomisée, à triple insu et contrôlée par placebo a été lancée plus tôt cette année. Plus de 120 enfants devraient y participer afin d'évaluer l'impact de Bio-K+ sur les comportements, les symptômes gastro-intestinaux, les fonctions cérébrales, le profil de sommeil, le microbiote et le métabolome fécaux, ainsi que la biochimie sanguine chez les enfants neurodivergents.

« Ces résultats contribuent à l'évolution des connaissances sur l'axe intestin-cerveau et soulignent l'importance de poursuivre la recherche dans ce domaine », a déclaré Mathieu Millette, Ph.D., directeur scientifique de Bio-K+®. « Jusqu'à 80 % des enfants neurodivergents ayant reçu un diagnostic de TSA éprouvent d'importants troubles gastro-intestinaux, ce qui souligne l'importance d'explorer le rôle du microbiote dans leur qualité de vie. Les données émergentes entourant Bio-K+® sont prometteuses et pourraient contribuer à orienter de futures approches pour soutenir ces enfants et leurs familles. »

L'engagement de Bio-K+® envers l'innovation fondée sur la science

Cette étape importante témoigne de l'engagement de Bio-K+® à faire progresser la science du microbiote grâce à une innovation clinique continue et à des partenariats avec des experts de renommée mondiale.

Bio-K+® réaffirme son engagement à faire progresser la compréhension du rôle du microbiote dans le soutien des personnes vivant avec un TSA et de leurs familles.

À propos de Bio-K+

Bio-K+® est un important fournisseur de produits probiotiques destinés à supporter la santé digestive et le bien-être global. Fondée en 1994, l'entreprise propose des solutions probiotiques haut de gamme fondée sur la recherche scientifique.

Pour en savoir plus, visitez www.biokplus.ca.

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SOURCE Bio-K+, une compagnie Kerry

Coordonnées : Pour toute demande de renseignements de la part des médias ou pour plus d'informations, veuillez contacter : Rachel Sparkes, [email protected]

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