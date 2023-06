Bio-K+, pionnier des probiotiques, présente sa Kommunauté Bio-K+MD, une communauté en ligne et une source crédible de contenu éducatif axé sur la santé intestinale et le bien-être général.

MONTRÉAL, le 28 juin 2023 /CNW/ - En tant que pionnier des probiotiques, la mission de Bio-K+ est de fournir du bien-être soutenu par la science et de donner l'opportunité aux consommateurs de prendre leur santé en main. Afin d'accompagner les consommateurs tout au long de leur parcours santé, la marque lance sa Kommunauté Bio-K+MD cet été. Il s'agit d'une communauté en ligne à laquelle les consommateurs peuvent s'abonner et bénéficier de contenu éducatif exclusif sur les probiotiques, l'alimentation saine, le microbiome et d'autres sujets pertinents tout au long de l'année. La marque s'associe à des diététiciens agréés, des blogueurs culinaires et des scientifiques internes pour informer ses abonnés sur tous les aspects du bien-être. Des avantages uniques et des cadeaux seront également offerts aux membres de la communauté Bio-K+.

"Nous voulons faire partie de la routine santé des consommateurs au quotidien, non seulement en tant que probiotique de qualité mais aussi en tant que source crédible d'informations sur le bien-être et des bonnes habitudes de santé", déclare Viviane Lemire, Directrice Marketing de Bio-K Plus, une compagnie Kerry. Les consommateurs sont également encouragés à partager leurs habitudes saines avec la marque sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #BIOKGUTKOMMUNITY pour avoir une chance d'être présentés.

Les probiotiques Bio-K+ sont un trio de puissantes souches probiotiques exclusives. Qu'est-ce qui rend la formule de la marque si unique ? Ses trois souches ont été développées non seulement pour leur fonctionnalité unique, mais aussi parce qu'elles travaillent de concert, sans concurrence, pour créer des résultats synergiques. Chaque souche probiotique agit en collaboration pour soutenir la santé intestinale et digestive.

Lacticaseibacillus casei LBC80RMD

Lacticaseibacillus rhamnosus CLR2MD

Lactobacillus acidophilus CL1285MD

Les gammes de produits Bio-K+ proposent des solutions probiotiques soutenues par la science, avec une garantie de la concentration en bactéries jusqu'à la date d'expiration, sous forme de produits à boire et de capsules. La marque propose des options à base de lait et végétaliennes, avec différentes concentrations, pour répondre aux besoins individuels et aux différents styles de vie.

En tant que pionnier des probiotiques, Bio-K+ vise à sensibiliser les individus à l'importance de la santé intestinale pour leur bien-être général, et à leur fournir des probiotiques de haute qualité pour soutenir leur parcours de bien-être.

À propos de Bio-K Plus, une compagnie Kerry

Fondée en 1994, Bio-K Plus fait partie du groupe Kerry, un leader mondial du goût et de la nutrition pour les marchés de l'alimentation, des boissons et des produits pharmaceutiques, depuis octobre 2020. Basée au Québec, Canada, Bio-K+ est un leader et un pionnier de l'industrie des probiotiques qui se spécialise dans la fabrication de probiotiques soutenus par plus de 20 ans de recherche scientifique et clinique. L'entreprise est fermement engagée dans le développement de nouveaux produits innovants qui soutiennent la santé des personnes dans le monde entier. Pour plus d'informations, visitez le site biokplus.ca.

