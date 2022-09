Bio-K+ est une marque pionnière qui utilise trois souches probiotiques exclusives et cliniquement soutenues ( Lacticaseibacillus casei LBC80R MD , Lacticaseibacillus rhamnosus CLR2 MD , Lactobacillus acidophilus CL1285 MD ) dans une formule active qui commence à agir dès que vous la buvez. Sa gamme Originale de probiotiques à boire est proposée dans de délicieuses options végétaliennes et laitières, toutes certifiées sans gluten et également savoureuses. Chaque pot contient un minimum de 50 milliards de bactéries vivantes et actives pour favoriser la santé digestive. Différentes options permettent de répondre aux besoins diététiques et aux préférences de style de vie des consommateurs.

Autres faits à savoir sur la science qui se trouve à l'origine de Bio-K+.



Tout est développé et produit en interne, alors que la plupart des autres entreprises se procurent leurs souches probiotiques auprès de fabricants tiers.



Bio-K+ est la marque la plus recommandée par les pharmaciens au Canada depuis 7 années consécutives.

Bio-K+ offre un compte bactérien garanti jusqu'à la date de péremption, alors que les autres marques se contentent souvent de garantir le compte bactérien seulement au moment de la fabrication.

12 jours de bien-être avec Bio-K+

Bio-K+ souhaite faire partie des habitudes saines des consommateurs en les encourageant à intégrer sa gamme Originale de probiotiques à boire dans leur mode de vie quotidien. Pour ceux qui ne connaissent pas les probiotiques ou qui en consomment depuis longtemps, Bio-K+ leur demande simplement de prendre un demi pot par jour de la saveur de leur choix afin d'expérimenter les bienfaits de sa formule tout en établissant une routine de bien-être. Les probiotiques à boire de Bio-K+ peuvent être consommés seuls ou ajoutés à n'importe quel smoothie, bol de fruits ou même à des céréales froides (comme le 'gruau-frigo'). Mais comment les consommateurs peuvent-ils participer? Il suffit de s'inscrire au défi et de rejoindre la communauté des adeptes de la santé de la marque ici. En retour, Bio-K+ offre un coupon rabais sur l'une des saveurs de son emballage de 6 probiotiques à boire de la gamme Originale et encourage les consommateurs à partager leurs expériences sur les réseaux sociaux via l'hashtag #DefiBiokplus. « Nous sommes là pour soutenir la santé digestive et le bien-être à long terme des consommateurs. Une santé intestinale optimale! C'est là que tout commence! », déclare Viviane Lemire, directrice marketing de Bio-K Plus, une entreprise de Kerry.

À propos de Bio-K Plus, une entreprise de Kerry :

Fondée en 1994, Bio-K Plus fait partie de Kerry, le leader mondial du goût et de la nutrition depuis octobre 2020. Basée au Québec, Canada, Bio-K+ est un leader et un pionnier de l'industrie des probiotiques qui se spécialise dans la fabrication de probiotiques soutenus par plus de 20 ans de recherche scientifique et clinique. L'entreprise est fermement engagée dans le développement de nouveaux produits innovants qui soutiennent la santé des gens dans le monde entier.

