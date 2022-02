Le produit gagnant de Bio-K+, qui a été lancé au premier trimestre 2021, offre une formule unique avec une teneur en probiotiques de 80 milliards d'UFC qui est mélangée à l'ingrédient actif Cereboost ® , également connu sous le nom de ginseng américain, scientifiquement étudié pour ses effets sur le soutien de la fonction cognitive, la performance et la mémoire de travail. En outre, le produit est végétalien, certifié sans gluten, biologique et sans OGM, ce qui le rend accessible à une variété de styles de vie et de préférences. La marque a également été finaliste avec toute sa gamme Extra parmi un groupe sélect de produits dans la catégorie des boissons fonctionnelles dans le cadre du concours Produit de l'année MC Canada 2022 (de l'anglais Product of the Year™ Canada 2022). Pour le développement de la ligne Extra, composée de trois produits, Bio-K+ a, pour la toute première fois de son histoire, combiné sa formule exclusive unique à trois souches avec des ingrédients fonctionnels appuyés par la science pour répondre aux différents besoins des consommateurs en matière de santé.

Dans un contexte de consommation en constante évolution, les prix annuels récompensant le Produit de l'année sont une ressource incontournable pour ceux qui cherchent à trouver les meilleurs produits nouveaux et innovants sur le marché, et Bio-K+ poursuit son rôle de pionnier dans la création de formules probiotiques fiables et efficaces. « Nous sommes ravis que notre produit Extra Cognition ait été nommé Produit de l'année aux États-Unis dans la catégorie des probiotiques. En développant la gamme Extra, notre ambition était de rester fidèles à la science qui sous-tend nos souches probiotiques, tout en offrant une évolution dans la façon dont les consommateurs vivent les probiotiques Bio-K+. Il est clair que cela a résonné auprès des consommateurs américains et qu'ils accordent une attention particulière à leur santé et à leur bien-être grâce à des produits probiotiques scientifiquement prouvés », a expliqué Jonathan Doyle, vice-président et directeur général de Bio-K Plus, une entreprise de Kerry.

À propos de Bio-K Plus, une entreprise de Kerry :

Fondée en 1994, Bio-K Plus fait partie du groupe Kerry depuis octobre 2020. Kerry est un leader mondial du goût et de la nutrition, dont le but est d'inspirer la nourriture et de nourrir la vie. Basé au Québec, Canada, Bio-K+ est un leader et un pionnier de l'industrie des probiotiques qui se spécialise dans la fabrication de probiotiques soutenus par plus de 20 ans de recherche scientifique et clinique. L'entreprise est fermement engagée dans le développement de nouveaux produits innovants qui contribuent à la santé des personnes dans le monde entier Pour plus d'informations, visitez le site biokplus.com.

À propos de Produit de l'année (en anglais Product of the Year « POY ») :

Le prix Produit de l'année est le plus grand prix décerné par les consommateurs pour l'innovation de produits. Créé il y a plus de 30 ans, POY est actuellement présent dans plus de 40 pays avec le même objectif : guider les consommateurs vers les meilleurs produits de leur marché et récompenser les fabricants pour leur qualité et leur innovation. Les gagnants du prix Produit de l'année sont déterminés par les votes de 40 000 consommateurs dans le cadre d'une étude indépendante, représentative au niveau national, menée par la firme Kantar, partenaire de recherche et leader mondial dans le domaine des études de consommation. Pour plus d'informations, visitez le site productoftheyearusa.com.

À propos de Kantar :

Kantar est le leader mondial des données marketing, de l'insight et du conseil. Nous en savons plus que toute autre entreprise sur la façon dont les gens vivent, ressentent, achètent, votent, regardent et publient dans le monde entier. En travaillant sur l'ensemble du cycle de vie des ventes et du marketing, nous aidons les marques à découvrir la croissance dans un monde extraordinaire. Les services de Kantar sont utilisés par plus de la moitié des entreprises du classement Fortune 500 dans 100 pays.

SOURCE Bio-K+ International Inc.