binx health annonce les premiers patients à bénéficier même visite du dépistage et du traitement de la chlamydia et de la gonorrhée

Sous la coupe d'une subvention SBRI d'Innovate UK, et en collaboration avec trois NHS Trusts et l'Unité de recherche et d'évaluation en diagnostic appliqué (Applied Diagnostic Research and Evaluation Unit) de l'Université St. George de Londres (SGUL), la plateforme binx io est maintenant utilisée par les cliniciens pour diagnostiquer des patients qui, autrement, auraient dû attendre plusieurs jours depuis le dépistage de l'infection au traitement.

La Dre Emily Mabonga, consultante clinique chez Lewisham and Greenwich NHS Trust, l'explique : « À ce jour, nous avons testé environ 90 patients, avons eu 17 cas de CT et deux NG positifs, et nous avons pu, au cours de la même visite, administrer le bon antibiotique. C'est-à-dire que, alors que l'Association britannique de la santé sexuelle et du VIH préconise un traitement dans les trois semaines suivant le test, conformément à ses normes de qualité, nous pouvons maintenant administrer même visite le bon antibiotique. Cela change la donne pour nous. »

« Nous sommes ravis de voir que ces résultats recueillis en situation réelle l'ont été au bénéfice des tout premiers patients », s'est félicité Jeff Luber, chef de la direction de binx health. « Le flux de travail binx consiste à prélever des échantillons au début d'une consultation et à prendre acte des résultats qui tombent d'ailleurs peu de temps après, avant que le patient ne parte avec son ordonnance en main. Pour les 35 000 obstétriciens-gynécologues des États-Unis, notre plateforme incarne la promesse d'un changement de paradigme majeur dans la gestion de la santé sexuelle et l'engagement des prestataires envers la satisfaction des patients. »

S'attardant sur la nouvelle donne, le professeur Tariq Sadiq de la SGUL, qui a dirigé le travail de mise en œuvre, a déclaré : « La capacité de bien diagnostiquer et de traiter un nombre important de personnes atteintes de chlamydia ou de gonorrhée, au cours de la même visite, est un besoin réel, tant pour les patients que pour les prestataires de soins de santé sexuelle. La plateforme binx io fournit un résultat de qualité laboratoire en 30 minutes, et les réactions qui nous viennent des cliniciens sont très encourageantes. Cette collaboration efficace avec l'équipe binx a de quoi renouveler notre enthousiasme devant la nécessité de répondre à cet important besoin clinique. »

Compte tenu de la durée moyenne d'une visite médicale aux États-Unis1, le patient, avant qu'il ne quitte le cabinet, peut toujours s'attendre à recevoir un résultat de binx io dans les délais d'une seule visite. En d'autres termes, cette plateforme ouvre la possibilité de tester et de traiter en milieux proches du patient, à la précision d'un laboratoire, des millions de personnes pour lesquelles un dépistage, selon les prescriptions médicales, est nécessaire. Dans une étude clinique multicentrique de 1 523 personnes récemment menée par la société, 96 % des échantillons de patients, traités sur la binx io, l'ont été par un personnel autre que des techniciens de laboratoire au point d'intervention. Les résultats de l'étude clinique ont montré une sensibilité de 96,1 % et une spécificité de 99,1 % pour la chlamydia et une sensibilité de 100 % et une spécificité de 99,9 % pour la gonorrhée chez les femmes dépistées. La plateforme binx a reçu le marquage CE pour CT/NG en avril 2019 et l'autorisation 510(k) de la FDA en août 2019. Le test CT/NG que propose binx health io, lorsqu'il est contrôlé avec l'instrument binx health io, est un test qualitatif pleinement automatisé, à l'usage des lieux d'intervention ou des laboratoires cliniques, pour permettre la détection rapide de l'ADN de Chlamydia trachomatis et de Neisseria gonorrhoeae dans des échantillons prélevés sur écouvillon vaginal, soit par un clinicien soit par une patiente en milieu clinique.

Les professionnels de la santé tournés vers la santé des femmes savent que le dépistage et le traitement rapides sont d'une importance primordiale. Il en est ainsi car les IST non dépistées peuvent entraîner une foule de conséquences négatives pour la santé, notamment l'infertilité, les maladies inflammatoires pelviennes, les grossesses extra-utérines et d'autres comorbidités, souvent évitables, grâce au dépistage précoce et rapide en milieu proche du patient. Les CDC estiment que les IST non traitées provoquent l'infertilité chez 24 000 femmes, chaque année, rien qu'aux États-Unis. Dans ses directives, l'American College of Obstetrics and Gynecology recommandent le dépistage CT/NG pour toutes les femmes enceintes et celles qui essaient de tomber enceintes. Le dépistage et le traitement rapides de ces infections peuvent, chaque année, constituer un rempart essentiel pour la santé et le bien-être génésiques de millions de personnes.

À PROPOS DE BINX HEALTH

binx health est le pionnier des soins de santé en tout lieu chez les femmes, en tant que consommatrices, où qu'elles vivent, travaillent et fassent leurs achats. Nous le sommes en effet en ayant mis au point (1) des instruments de PCR de bureau rapides brevetés destinés à la vente dans les pharmacies d'officine et à l'usage des soins d'urgence, des soins primaires, des centres de santé et de tout autre établissement où les tests sur place, à la demande, et les résultats rapides de qualité laboratoire sont de première importance et (2) des solutions de dépistage à domicile, tests portatifs prescrits par le médecin, afin que l'utilisateur, qui a entre ses mains le moyen de le faire, puisse passer de l'inquiétude à l'assurance du bien-être. Partant des infections sexuellement transmissibles, nous entendons inverser la tendance aux infections croissantes chez les jeunes, puis passer à la santé de la famille au sens large en élargissant notre offre au point d'intervention et à domicile. Parmi les investisseurs de binx health figurent Johnson & Johnson Innovation, Novartis Venture Fund, LSP, BB Biotech, RMI Investments et Technology Venture Partners, à titre d'investisseurs financiers, alors que Consort Medical (dont la filiale à part entière Bespak est le fabricant des cartouches multiplex brevetées bon marché de la société) et la société chinoise Wondfo Biotech en sont les investisseurs stratégiques.

À PROPOS DE SGUL

St George, université de Londres (officieusement St George ou SGUL, anciennement St George's Hospital Medical School) est une faculté de médecine située à Londres, au Royaume-Uni, et un collège constituant de l'Université de Londres. St George, qui a ses origines en 1733, est le deuxième établissement en Angleterre (après l'Université d'Oxford) à offrir des cours de formation formelle à l'intention des médecins. St George s'est affiliée à l'Université de Londres peu après la création de celle-ci en 1836. Depuis 2008, la faculté de médecine St George a accepté environ 100 étudiants au niveau postdoctoral, 175 étudiants en médecine et 10 étudiants étrangers, ce qui en fait l'une des plus grandes facultés de médecine du Royaume-Uni. St George est étroitement affiliée à l'hôpital St George et fait partie des centres hospitaliers United Hospitals. Site web : http://www.sgul.ac.uk/ Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/St_George%27s,_University_of_London

