SINGAPOUR, 25 novembre 2022 /CNW/ - BingX, la plus importante plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde offrant des fonctionnalités uniques de négociation de copie, a annoncé le lancement de son système d'intégration des négociateurs mis à niveau et devient ainsi la première à lancer le système d'évaluation intelligent des négociateurs, ce qui facilite et accélère l'intégration des négociateurs. BingX s'est toujours engagée à bâtir un système de pointe, innovateur et écologique pour la négociation de copie, où le talent et la technologie sont la clé pour maintenir une croissance stable et saine avec boucle fermée pour tous les négociateurs.

BingX a optimisé la procédure de candidature des négociateurs sur la base du principe d'ouverture, d'équité, d'efficacité et de transparence. Comparé à l'évaluation administrée par du personnel, pratique courante sur le marché, ce tout premier système d'évaluation intelligent précise à l'avance les exigences et les documents nécessaires afin que toute cette documentation puisse être recueillie et soumise en même temps. Les demandes des négociateurs qualifiés peuvent faire l'objet d'une approbation en ligne en quelques minutes au lieu de quelques jours, après quoi ces derniers recevront un guide d'orientation détaillé les préparant à aborder le marché global et à toucher des revenus prometteurs.

En tant que première et plus grande plateforme sociale d'échange de cryptomonnaies, BingX invite les négociateurs en cryptomonnaies du monde entier à se joindre à cette plateforme et à y atteindre de nouveaux sommets. Forte d'une vaste expérience dans ce domaine, BingX sait comment aider les négociateurs à passer au niveau supérieur et ses stratégies personnalisées sont conçues pour les négociateurs de copies à différentes étapes.

En outre, les négociateurs professionnels de copies auront beaucoup à gagner grâce à BingX. Selon le programme des négociateurs BingX Elite, les négociateurs de copies peuvent se classer au fur et à mesure qu'ils minent. Les négociateurs de niveau supérieur peuvent bénéficier d'un taux de profit plus élevé grâce à la négociation de copies. Les négociateurs de catégorie « or » (Gold) et autres négociateurs de niveau supérieur toucheront un revenu mensuel pouvant aller jusqu'à 1 000 dollars américains de BingX. En outre, les négociateurs de copies de BingX ont droit à une rémunération de gestion de fonds exclusive, une prime en espèces quotidienne équivalente à un pourcentage spécifique du total des actifs sous copie. Et ce pourcentage augmente également en conséquence.

Parallèlement, BingX fournit aux négociateurs de copies des expositions exclusives sur des sites Web, des applications, des communautés et sur les sites de réseautage sociaux, ce qui favorise l'incubation des négociateurs de copies potentiels. Ceci est crucial, en particulier pour les nouveaux négociateurs s'étant nouvellement joints à la plateforme. BingX sélectionne également des négociateurs de copies pour mener des promotions de marketing chaque semaine, y compris, sans s'y limiter, celles de l'American Marketing Association (AMA) et des publications exclusives. Ainsi, les négociateurs de copies les plus performants seront invités à partager leurs expériences enrichissantes et à accroître leur influence personnelle.

En tant que l'un des principaux chefs de file de la négociation de copies, BingX a obtenu des résultats supérieurs sur le marché pour ce secteur. Par exemple, BingX est la seule plateforme d'échange de cryptomonnaies qui incube des négociants d'élite, en compte à ce titre plus de 10 000 négociateurs de copies. Elle est aussi la seule à accueillir la négociation de copies à la fois sur BingX et sur d'autres plateformes par l'accès à l'API. BingX continue d'explorer toutes les possibilités et de lancer des produits d'avant-garde comme le récépissé de subvention de négociateur de copies, qui aide à couvrir les pertes de négociation possibles, et le Programme pour négociateurs élites, qui vise à offrir une plus grande protection aux utilisateurs et des récompenses attrayantes aux négociateurs de copies experts sur BingX.

« Nous accueillons d'excellents négociateurs de différentes stratégies commerciales. Il est excitant de bâtir une communauté diversifiée et solide où les utilisateurs peuvent faire de la négociation de copies selon leurs préférences commerciales, a déclaré Elvisco Carrington, directeur de la communication et des relations publiques chez BingX. Pour ceux qui recherchent une plateforme sûre et stable pour améliorer leurs compétences en matière de négociation et faire de la négociation de copies, BingX est l'option idéale. Vous vous joindrez à une communauté collaborative de premier plan où vous pourrez partager, apprendre et percevoir des revenus. BingX vous attend à bras ouverts. »

À propos de BingX

BingX est une plateforme sociale d'échange de cryptoactifs qui offre des services de négociation au comptant, de produits dérivés, de copies et de grid trading dans plus de 100 pays et qui compte plus de trois millions d'utilisateurs. BingX met en lien les utilisateurs avec des négociateurs experts et la plateforme de manière sûre et innovante.

