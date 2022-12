SINGAPOUR, 21 décembre 2022 /CNW/ - BingX, l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies, est heureuse de présenter Signal Trading, un autre outil avancé de négociation de contrats à terme. Il rapproche BingX de sa mission qui est de devenir un écosystème des cryptomonnaies ouvert, fiable et innovateur.

BingX lance Signal Trading et demeure à l’avant-garde de l’innovation en matière de cryptomonnaie

Signal Trading est une fonction avancée qui exécute automatiquement des stratégies complexes de négociation de contrats à terme perpétuels basées sur le déclenchement de signaux reçus de plateformes externes telles que TradingView. Il couvre toutes les paires de négociation des contrats à terme perpétuels dans BingX et aucun arrimage API n'est nécessaire dans l'ensemble du processus. Après avoir créé des instructions de négociation spécifiques dans BingX, les négociateurs n'ont qu'à mettre à jour ces instructions sur des plateformes externes telles que TradingView. Un robot TradingView gratuit sera alors créé et synchronisera les signaux en temps réel, ce qui déclenchera l'exécution automatique des instructions de négociation prédéfinies au bon moment. C'est ainsi que les négociations de signaux aident les négociateurs à réaliser des stratégies de négociation personnalisées et souples.

La négociation de signaux est gratuite et ouverte à tous les utilisateurs de BingX pour un nombre illimité de fois. Elle convient mieux aux négociateurs expérimentés pour la négociation quantitative. BingX s'est attaqué aux problèmes d'exécution grâce à l'innovation technique afin que les utilisateurs puissent effectuer des transactions quantitatives plus facilement et plus intelligemment.

En plus des négociations de signaux, BingX a fait d'autres percées dans sa dernière mise à jour. Aujourd'hui, le réseau de contrats à terme BingX soutient la position longue, la position courte et la position neutre pour les marchés haussiers, baissiers et fluctuants, respectivement. Il permet aux négociateurs d'utiliser un effet de levier allant jusqu'à 20x pour maximiser leur profit, quelles que soient les fluctuations de prix sur les marchés mondiaux de la cryptomonnaie. Parallèlement, la nouvelle fonctionnalité Trailing Stop/Profit offre aux négociateurs une expérience de négociation sans soucis. Lorsque le prix monte ou descend, cela entraîne en même temps un arrêt/profit, ce qui évite la difficulté de modifier fréquemment le prix en fonction des conditions du marché pour obtenir plus de profits.

Entre-temps, BingX se joindra à la plateforme de négociation MetaTrader 5 à la fin de décembre afin d'offrir aux négociateurs mondiaux davantage de possibilités et de meilleurs services. MetaTrader 5, également connu sous le nom de MT5, est une plateforme de négociation sur le Web qui fournit des outils d'analyse avancés pour la négociation quantitative. La connexion avec BingX alimente MT5 avec une innovation cryptographique de pointe dans des contrats à terme perpétuels. Les commandes passées sur MT5 seront mises à jour dans le carnet de commandes de BingX. Les utilisateurs peuvent s'attendre à une expérience de négociation sûre et stable sur des cryptomonnaies comme BTC et ETH avec des outils d'analyse plus avancés et des fonctions personnalisées grâce à la connexion mise à jour entre BingX et MT5.

« La vision de BingX est de devenir la porte d'entrée pour le prochain milliard de crypto-utilisateurs. Et nous mettons sérieusement en pratique ce que nous promettons, a déclaré Elvisco Carrington, directeur des relations publiques et des communications chez BingX. BingX voit la situation dans son ensemble et s'engage à aider les négociateurs, professionnels ou nouveaux, grâce à des innovations techniques continues. Plus tôt cette année, nous avons inventé beaucoup de produits conviviaux, comme les bons de subvention de négociation de copies et le service de négociation de copies Spot Grid, qui visent à protéger et à alimenter les négociateurs inexpérimentés. Cette fois-ci, nous nous concentrons sur l'autre côté. Nous simplifions constamment le processus de négociation afin que nos utilisateurs puissent utiliser de nouvelles tactiques de négociation pour maximiser leurs gains. BingX a hâte de lancer d'autres fonctionnalités et produits avec MT5 qui profiteront à nos clients et amélioreront l'expérience de négociation au cours de la prochaine année. »

BingX est une plateforme d'échange de cryptomonnaies de premier plan qui offre des services de négociation au comptant, de produits dérivés, de copies et de négociation de grilles dans plus de 100 pays et qui compte plus de cinq millions d'utilisateurs. BingX met en lien les utilisateurs avec des négociateurs experts et la plateforme de manière sûre et innovante.

