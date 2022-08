SINGAPOUR, le 31 août 2022 /CNW/ - BingX, la principale bourse sociale, annonce la création d'un fonds caritatif de 10 millions de dollars pour des initiatives d'ordre humanitaire.

Ce fonds doit servir à financer notamment des organisations caritatives, des activités de bien-être pour le public, des secours aux sinistrés dans diverses régions du monde.

BingX crée un fonds de 10 millions de dollars pour venir en aide à des réseaux de bénéficiaires

« Il n'y a pas d'autre technologie qui a connu une croissance plus forte au cours des dernières années ou qui a le potentiel de résoudre tous les problèmes imaginables, que la cryptomonnaie. Nous espérons que les efforts que nous déployons pour appuyer directement les initiatives d'ordre humanitaire permettront d'améliorer l'efficacité de notre façon de transférer la valeur et de rendre les systèmes financiers plus inclusifs. » Elvisco Carrington, directeur des relations publiques et des communications, BingX

BingX explore activement les initiatives caritatives depuis 2019. Nous sommes fiers d'avoir appuyé les initiatives de reboisement en Turquie et de collecte de sang et de protection de l'environnement en Asie, les campagnes de dons au Vietnam et les secours aux sinistrés de Palawan et de Leyte.

BingX exerce ses activités dans divers marchés et, avec une communauté mondiale d'utilisateurs, elle continuera de créer et de bâtir des réseaux ouverts et inclusifs partout dans le monde.

À propos de BingX

Fondée en 2018, BingX est une plateforme sociale d'échange de cryptoactifs qui offre la négociation https://support.bingx.com/hc/en-001/articles/8461776326553-Futures-Grid-Trading-Bot-Beginners-Guide-Get-Auto-Profit-From-Volatilityau comptant, de produits dérivés et automatisée dans plus de 100 pays et qui compte plus de trois millions d'utilisateurs. BingX met en lien les utilisateurs avec des négociateurs experts et la plateforme de manière sûre, simple et transparente. Compte tenu de la croissance des investisseurs en cryptoactifs, BingX a également lancé une démonstration de négociation , d'immobilisation des cryptomonnaies et de négociation de la grille pour les investisseurs à faible risque.

Consultez le guide de BingX à : https://bingx.com/en-us/guide/article/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1886609/1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1690963/BingX_Logo.jpg

SOURCE BingX

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Elvisco Carrington, +86-13681709410, [email protected]