SINGAPOUR, 28 février 2023 /CNW/ - BingX, l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies, est heureuse d'annoncer son partenariat avec Mercuryo. Cette collaboration entre deux grandes entreprises de l'industrie des technologies financières est vouée à transformer le paysage des paiements numériques en offrant des solutions sûres, rapides et conviviales aux clients du monde entier.

BingX annonce un partenariat avec Mercuryo pour des paiements numériques plus intelligents

Mercuryo est une plateforme mondiale d'infrastructure des paiements qui redéfinit la facilité d'effectuer des paiements en offrant aux entreprises des secteurs des actifs fiduciaires et de la cryptomonnaie une vaste gamme de services et de produits financiers, accessibles grâce à l'intégration d'une API unique. Depuis sa création en 2018, Mercuryo a développé une plateforme globale de technologie financière offrant plusieurs produits dont une rampe d'accès et de sortie, l'achat et la vente de monnaie fiat, la banque en tant que service, la crypto en tant que service. Mercuryo a intégré plus de 3 millions d'utilisateurs au Web3 depuis 2018. Son produit phare, des capacités de portes d'entrée et de sortie, soutient plus de 20 jetons parmi les plus populaires, dont BTC, ETH et USDT, ainsi qu'un large éventail de devises locales et de méthodes de paiement à l'échelle mondiale.

Le partenariat permettra aux utilisateurs de BingX de profiter d'un processus de paiement uniforme plus rapide et plus sûr que les méthodes de paiement traditionnelles. Les utilisateurs de BingX peuvent acheter des cryptomonnaies via Mercuryo au moyen d'une gamme d'options de paiement, y compris les cartes de crédit et de débit Visa et Mastercard, Apple Pay et Google Pay. Les cryptomonnaies achetées seront versées directement dans le portefeuille de l'utilisateur immédiatement après le paiement. Cette collaboration est aussi avantageuse sur le plan du partage de jeton Connais ton client (KYC). L'équipe permettra le commerce de jetons Sumsub pour favoriser un partage transparent de jetons KYC entre les utilisateurs, ce qui contribuera à éviter une deuxième vérification. Grâce aux partenariats de Mercuryo et à une collaboration étroite avec l'équipe de BingX, les clients peuvent désormais faire l'achat de cryptomonnaies en évitant le processus de vérification à deux étapes.

« Nous sommes ravis de nous associer à Mercuryo pour offrir à nos clients une solution de paiement novatrice et sécuritaire, a déclaré Elvisco Carrington, directeur des relations publiques et des communications chez BingX. Nous cherchons à simplifier les paiements numériques et à offrir à nos clients un moyen plus rapide, sûr et pratique de faire des transactions. Il est intéressant de noter que nos slogans ont beaucoup en commun. BingX s'efforce de faciliter les transactions (Trading Made Easy), tandis que Mercuryo vise à faciliter les virements commerciaux (Business Payments Made Easy). En travaillant ensemble, nous ferons en sorte que cela se réalise. »

« Nous sommes ravis de nous associer à BingX pour offrir aux clients des options fluides de paiement en monnaie fiduciaire, a déclaré Petr Kozyakov, chef de la direction de Mercuryo. Nos efforts conjoints permettront non seulement de transformer l'industrie des paiements numériques, mais aussi d'accélérer l'adoption de solutions alimentées par les cryptomonnaies dans le monde entier. L'engagement de BingX à devenir un chef de file de l'industrie nous inspire à fournir des solutions de premier ordre à son équipe pour servir la clientèle et accroître la fidélisation de celle-ci. »

Le partenariat entre BingX et Mercuryo est un grand pas en avant pour l'industrie des technologies financières, car il ouvre la voie à un écosystème des paiements numériques plus accessible et plus efficace. Nous assistons au début d'une nouvelle ère dans le secteur des paiements numériques. D'autres nouvelles intéressantes seront communiquées sous peu.

À propos de BingX

BingX est une plateforme d'échange de cryptomonnaies de premier plan qui offre des services de négociation au comptant, de produits dérivés, de copies et de négociation de grilles dans plus de 100 pays et qui compte plus de cinq millions d'utilisateurs. BingX met en lien les utilisateurs avec des négociateurs experts et la plateforme de manière sûre et innovante.

