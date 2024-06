Bilan sommaire de la Fête nationale 2024 - Une Fête nationale sous le signe de la résilience

MONTRÉAL, le 27 juin 2024 /CNW/ - Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) et ses mandataires régionaux, en partenariat avec le gouvernement du Québec, dressent le bilan des célébrations 2024 de la Fête nationale.

La population a répondu favorablement à l'appel pour se rassembler partout au Québec les 23 et 24 juin. Plus de 600 sites de fête ont accueilli les festivaliers, au grand bonheur des organisateurs. Après de longues journées de canicule, une pluie torrentielle s'est abattue un peu partout sur le territoire québécois, rendant la tenue de plusieurs spectacles extérieurs incertaine. Ce cocktail météo aura eu raison de plusieurs célébrations à travers le Québec prévues durant l'après-midi. La plupart des spectacles prévus à l'extérieur ont finalement eu lieu en soirée, grâce à une capacité d'adaptation exceptionnelle de la part des organisateurs dans toutes les régions du Québec.

Dans la région de Laval, par exemple, la Fête nationale de Saint-Vincent de Paul fût transférée à l'intérieur afin de permettre la tenue du spectacle de Domlebo. Dans la région de la Côte-Nord, des activités prévues le 23 juin ont été remises au 24 juin. La ville de Drummondville, dans la région du Centre-du-Québec, a pu compter sur une performance surprise de Matt Lang, ajouté à la programmation annoncée. Somme toute, les ajustements ont donné lieu à de belles célébrations, au grand bonheur de la population.

Le Grand spectacle de la Fête nationale dans la capitale du 23 juin a démontré toute la résilience et la détermination dont peuvent faire preuve les créateurs, les artisans et le public québécois. Sur les plaines d'Abraham, l'événement a rassemblé une foule courageuse de plus de 5 000 personnes prêtes à tout pour célébrer la nation québécoise. En journée, la température a fait craindre le pire, poussant l'organisation à annuler la première partie du mythique groupe Zébulon, à écourter le spectacle principal et à modifier la disposition scénique prévue depuis des mois. Le Grand spectacle, qui s'est déroulé sous le signe de la solidarité, a fait vivre des émotions fortes aux spectateurs qui avaient le cœur à la fête. À la pluie battante, Mara Tremblay et ses invités ont enchaîné les succès de la chanson québécoise d'hier et d'aujourd'hui, en revisitant plusieurs classiques, sous la direction musicale d'Antoine Gratton. Et que dire du discours patriotique, livré avec passion par le porte-parole, Benoît McGinnis !

Le 24 juin dès 10 h, le MNQ proposait l'activité Croquez dans la Fête, à la place George-V avec la tenue en ouverture du traditionnel hommage au drapeau, offert par la poète Erika Soucy. Le soleil, attendu de tous et toutes, est finalement sorti en fin de matinée. Le pique-nique communautaire animé qui s'ensuivit a prouvé que la Fête nationale est un événement qui s'adresse à tout le monde, petits et grands. Des milliers de touristes ont pu déguster des produits locaux dans l'ambiance de la musique traditionnelle d'ici.

Le 24 juin à Montréal, le traditionnel Défilé et le Grand spectacle au parc Maisonneuve furent couronnés d'un vif succès. Le public est venu en grand nombre au Défilé qui prenait les allures d'une fresque vivante, bien qu'écourté en raison des vents forts qui soufflaient dans les rues de la métropole. En soirée, le Grand spectacle au parc Maisonneuve a été le théâtre d'une soirée mémorable, animée par Pierre-Yves Lord. Le public a célébré comme il se doit, vibrant à l'unisson de sa fierté nationale.

En dépit des défis dont ils ont dûs faire face, les organisateurs de la Fête rapportent que les festivités se sont très bien déroulées, sans incident majeur et dans la bonne humeur. Dans l'ensemble, les Québécoises et Québécois se sont déplacés massivement pour participer à plus de 5 000 activités pour tous les goûts.

« Cette 190e édition de la Fête nationale s'est déroulée dans une ambiance mémorable aux quatre coins du Québec malgré les aléas imprévisibles de dame nature. Pour l'édition 2024, nous pouvons affirmer avec assurance que la Fête marquera les esprits. Je tiens à souligner le travail acharné de milliers de bénévoles qui donnent de leur temps et leur énergie sans compter, peu importe la météo et les conditions exceptionnelles causées par les vents et la pluie cette année. Je tiens à les remercier sincèrement. », a déclaré Frédéric Lapointe, président du MNQ.

Partenaires de la Fête nationale

Un partenariat avec le gouvernement du Québec, qui, par la voie du Programme d'assistance financière aux célébrations locales et régionales, permet la mise sur pied d'événements partout au Québec. Le MNQ tient d'ailleurs à le remercier pour sa confiance renouvelée depuis 40 ans pour la coordination de l'ensemble des festivités sur le territoire. La Fête nationale peut également compter sur la présence de partenaires de choix. Un merci tout spécial à Hydro-Québec, présentateur officiel, à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), grand partenaire des célébrations et à la SAQ, partenaire majeur de la Fête nationale.

Un merci sincère à Télé-Québec, télédiffuseur officiel du Grand spectacle sur les plaines d'Abraham, qui a présenté le spectacle en différé dès 21 h 30. Ce spectacle sera en rediffusion le 28 juin à 22 h 30. Finalement, il importe de remercier la Ville de Québec, la Caisse de dépôt et de placement du Québec (CDPQ), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) pour leur soutien au Grand spectacle.

Les festivités du 24 juin dans la Capitale-Nationale ont été rendues possible grâce à la Sucrerie Blouin, la Fromagerie des Grondines, Montellier-Pepsi Alex-Coulombe, Oh Bio et le centre de valorisation du patrimoine vivant Ès Trad.

Pour une troisième année consécutive, le Grand spectacle sur les plaines d'Abraham obtenait la certification carboneutre. La carboneutralité de la Fête nationale est rendue possible grâce à Hydro-Québec. Nous tenons à remercier également la CSN, la CDPQ, Ecocup, la CSQ le Réseau de transport de la Capitale (RTC) qui rendent ce virage vert possible.

Le MNQ tient finalement à remercier le très apprécié et talentueux Benoît McGinnis, qui a agi à titre de porte-parole officiel de cette 190e édition de la Fête nationale du Québec et qui a livré un discours patriotique émouvant, rassembleur, lors du spectacle dans la capitale.

Fondé en 1947, le Mouvement national des Québécoises et Québécois coordonne la mise en œuvre de la Fête nationale au nom du gouvernement du Québec depuis 1984 en collaboration avec les 19 sociétés membres du MNQ.

