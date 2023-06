Bilan sommaire de la Fête nationale 2023 - Une Fête nationale réussie sous la chaleur!

MONTRÉAL, le 27 juin 2023 /CNW/ - Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) et ses mandataires régionaux, en partenariat avec le gouvernement du Québec, dressent un bilan positif des célébrations 2023 de la Fête nationale.

Malgré la chaleur qui s'est abattue sur le Québec et l'impact des feux de forêt sur une partie du territoire, cela n'a pas découragé les Québécois.es à venir célébrer la Fête nationale en grand nombre aux quatre coins du Québec sur plus de 600 sites, au grand bonheur des organisateurs. La majorité des spectacles prévus en extérieur ont eu lieu, à l'exception de certaines municipalités de la Gaspésie, de l'Abitibi-Témiscamingue, du Nord-du-Québec et de la Côte-Nord qui furent affligées par les feux de forêt ou les conséquences de ceux-ci. La pluie qui s'est pointée le bout du nez le 24 juin n'a eu qu'un léger impact sur la participation citoyenne aux festivités.

Évidemment, la situation des feux de forêt a causé l'annulation de plusieurs feux de joie et de feux d'artifice dans les villes situées au nord du fleuve Saint-Laurent, en respect de l'interdiction émis par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

Le Grand spectacle de la Fête nationale dans la capitale du 23 juin a quant à lui été un succès sur toute la ligne. L'événement a rassemblé une foule incroyable de plus de 60000 personnes qui a littéralement envahi le site des plaines d'Abraham en début de soirée. Une clientèle renouvelée, sous le signe de la jeunesse, était très visible sur les plaines d'Abraham. Ils ont répondu à l'appel de l'artiste hôte, Émile Bilodeau, qui a conquis son public dès les premières notes ! Dès 19h, Vulgaires Machins a enflammé les Plaines avec son rock décomplexé; un retour attendu de ce groupe mythique né au début du millénaire. Le spectacle principal s'est voulu festif et rassembleur et a fait vivre des émotions fortes aux spectateurs qui avaient le cœur à la fête. Que l'on pense à l'hommage que les spectateurs ont offert à monsieur Patrick Norman ou à l'hymne de Louis-Jean Cormier Tout le monde en même temps, ou encore le rap survolté de Muzion, cette soirée fût sans contredit à l'image de notre beau Québec. Et que dire du discours patriotique, rédigé et livré avec cœur par notre porte-parole, Léane Labrèche-Dor !

Le 24 juin dès 11h, le MNQ proposait une toute nouvelle activité, la Grande tablée de la Fête nationale dans la capitale avec la tenue en ouverture du traditionnel hommage au drapeau. De nombreux dignitaires étaient présents pour célébrer le 75e anniversaire du fleurdelisé. Plus de 2500 Québécois.es se sont réunis lors de l'événement et ont eu droit, entre autres, à un repas 100% québécois, à une prestation électrisante d'Alfa Rococo, à la fougue des acteurs.trices de la Ligue nationale d'improvisation (LNI), aux culbutes du Cirque Kikasse et à l'interprétation de nos classiques par le chansonnier Stéphane Moreau. Malgré les quelques gouttes de pluie en après-midi, les chapiteaux installés autour de la Fontaine de Tourny ont permis aux festivaliers de profiter pleinement de la journée.

Le 24 juin c'était également le retour tant attendu dans les rues du traditionnel Défilé et du Grand spectacle au parc Maisonneuve qui furent couronnés d'un vif succès ! La musique, les couleurs et l'émotion ont eu raison du temps gris ! Ainsi, le public est venu nombreux au Défilé qui était placé cette année sous le thème ENTREZ DANS LA DANSE… DU BONHEUR. Plus de 550 artistes et bénévoles y ont participé. Chacun des neuf tableaux a su émerveiller les petits comme les grands. En soirée, c'est le Grand spectacle au parc Maisonneuve qui a été le théâtre d'une soirée mémorable. Animé par Pierre-Yves Lord, le public a célébré comme il se doit tout au long de cette soirée mémorable, vibrant à l'unisson de leur fierté nationale !

À l'unanimité, les organisateurs de la Fête rapportent que les festivités se sont très bien déroulées, sans incident majeur et dans la bonne humeur. Dans l'ensemble, les Québécoises et Québécois se sont déplacés massivement pour participer à plus de 5000 activités pour tous les goûts.

« Cette 189e édition de la Fête nationale s'est déroulée dans une ambiance de fête aux quatre coins du Québec malgré la chaleur et les aléas de Dame nature. Pour l'édition 2023, nous pouvons affirmer avec assurance que la Fête s'est révélée être un franc succès. Je tiens à souligner le travail acharné de milliers de bénévoles qui donnent de leur temps et leur énergie sans compter, peu importe la météo et les conditions exceptionnelles connues cette année. Je tiens à les remercier sincèrement. Nos pensées et nos espoirs sont dirigés vers les régions gravement touchées par les feux et nous espérons que les spectacles télévisés ont pu mettre un baume au cœur en ces moments difficiles. », a déclaré Frédéric Lapointe, président du MNQ.

Partenaires de la Fête nationale

C'est en partenariat avec le gouvernement du Québec qui, par la voie du Programme d'assistance financière aux célébrations locales et régionales, permet la mise sur pied d'événements partout au Québec et nous tenons à le remercier pour sa confiance renouvelée depuis 39 ans pour la coordination de l'ensemble des festivités sur le territoire. La Fête nationale peut également compter sur la présence de partenaires de choix. Un merci tout spécial à Hydro-Québec, présentateur officiel et à la SAQ, partenaire majeur de la Fête nationale.

Un merci tout spécial à Télé-Québec, unique télédiffuseur du spectacle sur les plaines d'Abraham. Merci à nos radiodiffuseurs officiels, le réseau Rouge FM et iHeartRadio qui ont permis à la Fête de rayonner sur l'ensemble du territoire. Finalement, nous remercions Destination Québec cité, le Secrétariat à la Capitale-Nationale du Québec, les neuf microbrasseries du Collectif La Blonde d'Abraham, la Commission des champs de bataille nationaux, la FTQ, le Château Laurier, Éduc'Alcool, Hoppin, SMP et l'Union des producteurs agricoles du Québec.

La carboneutralité de la Fête nationale est rendue possible grâce à Hydro-Québec. Nous tenons à remercier également Écocup, la Caisse de dépôt et placement du Québec, la CSQ, la CSN et le Réseau de transport de la Capitale (RTC) qui rendent notre virage vert possible.

Le MNQ tient par ailleurs à remercier la très appréciée et généreuse Léane Labrèche-Dor, qui a agi à titre de porte-parole officielle de cette 189e édition de la Fête nationale du Québec et qui a livré un discours patriotique rempli de résilience, d'ouverture et d'amour de la patrie lors du spectacle dans la capitale.

Fondé en 1947, le Mouvement national des Québécoises et Québécois coordonne la mise en œuvre de la Fête nationale au nom du gouvernement du Québec depuis 1984 en collaboration avec les 19 Sociétés membres du MNQ.

SOURCE Mouvement national des Québécoises et Québécois

Renseignements: Karine Cousineau Communications, Karine Cousineau -- 514 979-4844