Bilan sommaire de la Fête nationale 2019 - Une Fête nationale rassembleuse sous le signe du beau temps et de la bonne humeur!

MONTRÉAL, le 25 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) et ses mandataires régionaux dressent un bilan plus que positif des célébrations 2019 de la Fête nationale.

Le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous pour cette 185e édition de la Fête nationale du Québec, au grand bonheur des Québécoises et Québécois qui se sont déplacés par milliers sur les nombreux sites de Fête, partout au Québec.

La météo fabuleuse a permis de rassembler des foules impressionnantes sur l'ensemble des sites de Fête. Le 23 juin, à Gatineau, les organisateurs ont dû repousser les clôtures tellement les spectateurs venus entendre Daniel Bélanger étaient nombreux. À Trois-Rivières, L'Esplanade de l'Amphithéâtre Cogeco était remplie pour accueillir le groupe Rivière-Rouge en première partie du spectacle, qui s'est poursuivi avec Monique Fauteux, Fabiola Toupin et Sylvie Tremblay, dont la performance en crescendo a fait place à un répertoire puisant dans les classiques et les incontournables de la chanson québécoise. À Drummondville, le chanteur Claude Dubois a littéralement rempli le parc Sainte-Thérèse alors que Victoriaville a connu un grand succès également avec le groupe La Chicane. Même son de cloche du côté d'Alma où le spectacle d'Andie Duquette, a ravi les spectateurs. Au Lac-des-Écorces, dans la région des Hautes-Rivières, La Volée d'Castors a fait swingner la compagnie au son de la musique traditionnelle avec des rythmes endiablés et des chansons à répondre.

Seule ombre au tableau pour les festivités du 23 juin, le feu de joie gigantesque de Lebel-sur-Quévillon a donné du fil à retordre aux organisateurs. Des tisons ont troué le chapiteau et les pompiers ont dû arroser la scène, forçant malheureusement l'annulation du spectacle prévu avec le groupe Bodh'Aktan à 22h30.

Le Grand spectacle de la Fête nationale dans la Capitale du 23 juin a été un succès retentissant sur toute la ligne et les nouveautés proposées cette année, dont la bière La Blonde d'Abraham spécialement brassée pour l'occasion, ont permis de rassembler une foule incroyable qui a littéralement envahi le site des plaines d'Abraham. Les sourires contagieux se lisaient sur tous les visages et l'esprit était à la Fête, faisant danser et chanter les milliers de spectateurs présents.

Le 24 juin, Dame Nature toujours parée de sa robe soleil, a continué de réunir les foules aux quatre coins du Québec. À Laval, le site du Centre de la Nature a accueilli une assistance impressionnante venue célébrer le Québec avec des artistes adorés du public tels que Marie-Mai, Hubert Lenoir, Guylaine Tanguay et Loud. Paul Piché, plus en forme que jamais, a enchanté les spectateurs, enchaînant ses plus grands succès. À Longueuil, le groupe Mes Aïeux qui faisait un retour sur scène, a conquis les nombreux spectateurs rassemblés au Parc Michel-Chartrand. À St-Constant, ce sont les Cowboys Fringants qui ont animé l'imposante foule, heureuse de chanter et danser avec eux. À Lachine, les Trois Accords ont ravi les Québécoises et Québécois tandis qu'à Repentigny, la bête de scène Michel Pagliaro, a offert une performance incroyable au Parc de l'île-Lebel.

Outre le site de Lebel-sur-Quévillon, à l'unanimité, les organisateurs de la Fête rapportent que les festivités se sont très bien déroulées, sans incident majeur et dans la bonne humeur. Dans l'ensemble, les Québécoises et Québécois se sont déplacés massivement vers l'un des 700 sites officiels de la Fête nationale où plus de 6500 activités pour tous les goûts leur étaient proposées, en plus des quelques 325 feux d'artifice qui ont illuminé le ciel aux quatre coins du Québec.

Un lever des drapeaux devenu une tradition dans la capitale

De plus, une troisième édition du lever des drapeaux dans la capitale s'est avérée être un indéniable succès. Dix fleurdelisés sur mâts ont été déployés simultanément au parc de l'Amérique-Française dans la Capitale-Nationale, un moment riche en émotion alors que David Goudreault est venu lire un discours patriotique spécialement rédigé pour l'occasion. Plus d'une centaine de personnes se sont rassemblées au parc où Émile Bilodeau a également offert une prestation musicale au grand bonheur du public. De nombreux dignitaires étaient présents pour l'occasion, notamment la vice-première ministre Geneviève Guilbault, et tous ont livré un vibrant hommage au Fleurdelisé, toujours à l'honneur lors des célébrations de la Fête nationale.

« Cette 185e édition de la Fête nationale a été une réelle réussite pour l'ensemble des régions du Québec. Pour l'édition 2019, nous pouvons affirmer avec assurance que la Fête s'est révélée être un franc succès, marquée par un achalandage impressionnant. Je tiens à souligner le travail acharné de plus de 15 000 bénévoles qui donnent de leur temps et leur énergie sans compter, afin de permettre toutes ces célébrations. Je tiens à les remercier sincèrement », a déclaré Etienne-Alexis Boucher, président du MNQ.

Les traditions à l'honneur

Sous le thème Un monde de traditions, la Fête nationale souhaitait célébrer les traditions du Québec qui ont façonné et façonnent encore le Québec d'aujourd'hui. Si celle de se rassembler pour la Fête nationale en est une bien ancrée, cette thématique a permis aux différentes régions d'offrir une programmation variée avec des activités traditionnelles de toutes sortes. Concours de bûcherons, tarte aux bleuets géante, grandes tablées et musique traditionnelle ont été à l'honneur pour cette édition 2019 totalement réussie. Le Mouvement national des Québécoises et Québécois tient par ailleurs à remercier du fond du cœur, la très appréciée et généreuse Debbie Lynch-White, qui a agi à titre de porte-parole officielle de cette 185e édition de la Fête nationale du Québec.

Partenaires de la Fête nationale

En plus du gouvernement du Québec qui, par la voie du Programme d'assistance financière aux célébrations locales, permet la mise sur pied d'événements partout au Québec et renouvelle sa confiance depuis 35 ans au MNQ pour la coordination de l'ensemble des festivités sur le territoire, la Fête nationale peut également compter sur la présence de partenaires de choix. Un merci tout spécial à Québecor et au réseau Rythme FM, partenaires nationaux, à la SAQ, partenaire majeur ainsi qu'à nos partenaires médias, le Journal de Montréal et le Journal de Québec.

Fondé en 1947, le Mouvement national des Québécoises et Québécois coordonne la mise en œuvre de la Fête nationale au nom du gouvernement du Québec depuis 1984, en collaboration avec les 19 Sociétés affiliées au MNQ, mandataires de la Fête nationale.

