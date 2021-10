Bilan Faim 2021 : La demande d'aide alimentaire s'est accrue au cours des deux dernières années à Montréal

MONTRÉAL, le 28 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le nombre de personnes faisant appel à l'aide alimentaire par le biais des organismes partenaires de Moisson Montréal a augmenté depuis le dernier bilan faim en 2019. Le sondage est mené au mois de mars auprès des organismes afin d'observer l'évolution des demandes d'aide alimentaire. Ce dernier révèle que 714 287 demandes d'aide ont été comblées sur l'île pendant le mois de référence. Il s'agit d'une hausse de 26 % par rapport à 2019. Il est à mentionner qu'en raison de la COVID, le sondage n'a pas été effectué en 2020.

Augmentation du nombre de travailleurs pauvres : une tendance qui persiste

L'ampleur de la faim vécue dans la ville change également de visage; l'augmentation du nombre de travailleurs en situation de pauvreté s'est accentuée alors que la proportion de bénéficiaires de l'aide sociale a grandement diminué. Une situation qui s'observe depuis déjà quelques années. En effet, la proportion de ménages ayant eu recours au dépannage alimentaire et qui avait pour principale source de revenus un emploi est passée de 12,5 % à 15,6 %. En contrepartie, la proportion de bénéficiaires de l'aide sociale est passée de 49,8 % en 2019 à 41,5 % en 2021.

Résilience et réactivité exemplaire des organismes

En ce qui concerne les repas distribués par les organismes, le sondage révèle une véritable mutation des services vers les popotes roulantes en 2021. Dans un contexte pandémique, Richard D Daneau, directeur général de Moisson Montréal, tient à saluer le travail exceptionnel des organismes communautaires : « Les organismes ont dû restreindre le nombre de repas distribués sur place et faire preuve de créativité. Le nombre de repas livrés chez les bénéficiaires a été 6,5 fois plus grand qu'en 2019. Les organismes ont donc réussi à distribuer plus de repas cette année qu'en 2019, ce qui est remarquable ».

Quelques faits saillants du Bilan-Faim Montréal 2021 :

491 127 repas et collations servis (+ 10,4 %)

223 130 visites de dépannage alimentaire (+81,6 %)

92 367 nombres de personnes bénéficiaires du dépannage alimentaire (+35,3) dont 34,4 % sont des enfants

La proportion de ménages ayant eu recours au dépannage alimentaire qui avait pour principale source de revenus un emploi est passée de 12,5 % à 15,6 %

La proportion de bénéficiaires de l'aide sociale a grandement diminué, passant de 49,8 % en 2019 à 41,5 % en 2021

Les repas livrés sont passés de 22 533 en 2019 à 146 198 en 2021. Une variation de 548,8 %

Pour consulter le Bilan-Faim de Moisson Montréal 2021, rendez-vous sur notre site Internet au https://www.moissonmontreal.org/a-propos/nos-publications/bilan-faim/.

À propos de Moisson Montréal

Organisme de bienfaisance fondé en 1984, Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire au Canada. Sa mission consiste à fournir un approvisionnement alimentaire optimal aux organismes communautaires desservant les personnes en situation de précarité de l'île de Montréal tout en participant au développement de solutions durables. Grâce à la générosité des bénévoles et donateurs en denrées, Moisson Montréal bénéficie d'un effet de levier extraordinaire: avec chaque dollar de don, l'organisme redistribue plus de 15$ de nourriture. Moisson Montréal remet 20 millions de Kg de denrées par année au grand réseau d'entraide, incluant près de 300 organismes communautaires accrédités sur l'île de Montréal qui répondent à quelque 714 000 demandes d'aide alimentaire par mois.

