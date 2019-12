Bilan exceptionnel pour le MEGA+MIGS, qui devient le plus grand salon vidéoludique s'adressant à l'industrie et au grand public au Canada

MONTRÉAL, le 9 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La première édition conjointe du festival MEGA+MIGS, qui se tenait du 16 au 19 novembre, fut un succès retentissant, tel qu'en témoigne l'engouement des visiteurs qui ont franchi les portes du Grand Quai de Montréal en grand nombre pour assister à cette grande messe du jeu vidéo à Montréal. Avec pas moins de 10,000 visites et près de 600 exposants à son actif, cette nouvelle mouture sur 4 jours a fait salle comble et a permis aux acteurs de l'industrie et au grand public de prendre la mesure de l'importance du jeu vidéo au Québec. L'objectif de mobiliser experts et professionnels comme fans et néophytes pour célébrer la culture et le savoir-faire local et international est réussi, et l'événement peut maintenant se targuer d'être devenu une référence incontournable en la matière.

Une formule gagnante

C'est un pari gagné pour la Coop La Guilde et pour l'Alliance numérique qui, pour une première fois, conjuguaient officiellement leurs efforts pour offrir l'expérience MEGA+MIGS, un événement unique en son genre et mettant en vedette les créations et les acteurs de l'industrie vidéoludique du Québec. « L'idée de faire converger les professionnels du milieu et le grand public autour d'un même événement a permis à bien des gens de réaliser l'ampleur de l'industrie au Québec et de mesurer l'engouement qu'il y a ici pour le jeu vidéo », énonce Nadine Gelly, directrice générale de l'Alliance numérique. « C'est la meilleure façon selon moi de démocratiser et de valoriser le vidéoludique, tout en mettant en lumière notre savoir-faire local, en réaffirmant notre position de leader tant à l'échelle locale qu'internationale et en préparant la relève pour assurer que le milieu demeure florissant », explique Jean-Martin Aussant, directeur général de la Coop La Guilde.

C'est ainsi que parmi les 579 exposants présents durant l'événement, le public a pu (re)découvrir des géants de l'industrie comme Ubisoft (Assassin's Creed Odyssey), EA (Sims), Ludia (Jurassic World Live), Gearbox (Borderlands 3) et Red Barrels (Outlast I & II), mais également faire la rencontre de quelques-uns des studios indépendants les plus reconnus du Québec tels que Thunder Lotus (Spiritfarer), Panache (Ancestors: The Humankind Odyssey), et Outerminds (PewDiePie's Pixelings).

Les professionnels de l'industrie n'étaient par ailleurs pas en reste, puisque ce sont plus de 420 compagnies et 530 délégués de 22 différents pays qui ont pu échanger lors de l'événement. L'enthousiasme était d'ailleurs si palpable durant les 4 jours de l'événement que les organisateurs du festival n'ont pas attendu les résultats du décompte pour annoncer qu'ils reconduiraient l'événement MEGA+MIGS en novembre 2020!

MEGA+MIGS tient à chaleureusement remercier tous ses commanditaires, dont le présentateur officiel Red Barrels, et ses partenaires majeurs : Ubisoft, Ludia, Globalstep, ainsi que la Ville de Montréal et le Gouvernement du Québec. Merci également à l'Office québécois de la langue française, RDS Jeux vidéo et Tourisme Montréal pour leur aide généreuse, sans oublier Air Canada, Desjardins et TECHNOCompétences pour leur contribution à la programmation. Un grand merci va aussi à nos nombreux commanditaires : Behaviour Interactive, Compulsion Games, EA, le Fonds des Médias du Canada, Keywords Studios, Panache Jeux Numériques, Synthèse - Pôle Image Québec et WB Games Montréal, sans oublier nos nombreux collaborateurs : Adjust, Autodesk, Frima Games, GENVID, Innoprofits Solutions, Investissement Québec, Medialogue, Montréal International, PRO CHILE, Pure Arts, Raymond Chabot Grant Thornton, rhum.hr, Square-Enix Montréal, Turbulent et Unity.

